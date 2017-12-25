Поклонская предложила откорректировать статью об обороте «шпионских» устройств

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская подготовила законопроект, предполагающий, что гражданин не может быть привлечен к уголовной ответственности за бытовое использование спецсредств для негласного получения информации.

Инициатива уже рассмотрена и одобрена экспертной комиссией при комитете, и при последующей поддержке фракции «Единая Россия» будет уже внесена на рассмотрение Госдумы.

«Основная мысль законопроекта направлена на то, чтобы оградить обычного человека, который использует специальные технические средства для бытовых, личных нужд: в целях безопасности своих детей, в целях безопасности и сохранности своего имущества», – заявила Поклонская, передает РИА «Новости».

Она предложила откорректировать статью 138.1 УК («Незаконный оборот специальных технических средств»), добавив в нее положение, согласно которому уголовная ответственность предусматривается только за умышленное приобретение данных средств со специальной целью.

Напомним, на пресс-конференции президенту Владимиру Путину рассказали о фермере из Курганской области, из-за инвалидности заказавшем в Китае GPS-трекер для контроля за своим теленком. Мужчину задержали при получении почтового отправления, ему предъявлено обвинение по статье УК РФ «Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Путин пообещал изучить ситуацию.

На прошлой неделе стало известно, что Генпрокуратура проводит масштабную проверку всех уголовных дел, возбужденных в России по статье о незаконном обороте «шпионских» устройств.