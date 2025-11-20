Суд вынес штраф москвичу за нарушение военного положения в ЛНР

Tекст: Тимур Шайдуллин

Решение о штрафе было вынесено Останкинским районным судом, передает ТАСС. В пресс-службе суда подчеркнули, что Алексей Кузин был признан виновным по административной статье, связанной с нарушением условий военного положения. Судья установил, что вечером 5 октября 2025 года, в 23:35, Кузин находился на улице возле жилого дома в Луганске, нарушив действующий комендантский час с 23:00 до 4:00. Ограничения были введены указом главы Луганской Народной Республики от 24 октября 2022 года и отражены в федеральном законе о военном положении.

Наказание могло быть более суровым – до 30 суток ареста, однако суд ограничился штрафом. Дело стало первым случаем рассмотрения в Москве по статье о нарушении режима военного положения на освобожденных территориях, в частности Луганска. Предусмотренная ответственность регламентируется ч. 1 ст. 20.5.1 КоАП РФ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ЛНР на время Пасхи приостановили комендантский час, чтобы жители большинства районов могли посетить ночные богослужения.

На Украине в период празднования Пасхи полиция, наоборот, усилила меры безопасности и ужесточила комендантский час.

ВСУ после занятия Суджи раздавали листовки с напоминаниями о введении комендантского часа.