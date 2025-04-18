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    США готовят почву для выхода из конфликта на Украине
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чудо Благодатного огня оставляет надежду

    Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания.

    8 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Что нужно знать о новом американском консерватизме

    Китай – конечно, враг США, но враг естественный, географический, не экзистенциальный. Америке ни к чему уничтожать Китай: в этом случае полмира погрузится в хаос, кому это надо? Главный, по-настоящему экзистенциальный враг США – глобалисты.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

    29 комментариев
    18 апреля 2025, 22:55 • Новости дня

    Глава ЛНР приостановил комендантский час в Пасхальную ночь

    Tекст: Денис Тельманов

    В ЛНР на время Пасхи жители большинства районов смогут посетить богослужения ночью благодаря приостановке комендантского часа.

    Как передает РИА «Новости», глава ЛНР Леонид Пасечник издал указ о временной отмене комендантского часа на территории республики в связи с Пасхой.

    «Принял решение приостановить действие комендантского часа в Пасхальную ночь, чтобы жители республики смогли посетить праздничные богослужения в православных храмах. Действие комендантского часа приостановлено с 23:00 19 апреля до 04:00 20 апреля», – рассказал Пасечник.

    Он подчеркнул, что эта мера будет действовать только там, где позволяет военная обстановка. В частности, из соображений безопасности на территории Кременского, Сватовского, Троицкого муниципальных округов, а также городов Лисичанска, Первомайска, Рубежного, Северодонецка комендантский час «не приостановлен и продолжает действовать в ранее установленном режиме».

    Несмотря на это, жители ряда муниципалитетов смогут свободно посещать храмы в ночь на Пасху, а в отдельных районах ограничения сохранятся из-за продолжающейся опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нацполиция на Украине планирует ужесточить меры безопасности в Пасхальное воскресенье и будет проводить выборочные проверки документов у граждан вблизи храмов, а на проведение богослужений могут повлиять ограничения комендантского часа.

    18 апреля 2025, 09:43 • Новости дня
    Стало известно о продаже на киевском рынке икон и бытовой техники «с Курщины»

    На киевском рынке обнаружены иконы и техника с табличкой «Трофеи с Курщины»

    Стало известно о продаже на киевском рынке икон и бытовой техники «с Курщины»
    @ t.me/iamsniper

    Tекст: Вера Басилая

    На киевском рынке продают иконы и бытовую технику с табличкой «Трофеи с Курщины», среди выставленных на продажу товаров также присутствуют роутеры и старые телефоны.

    На одном из рынков Киева были замечены товары с табличкой на украинском языке: «Трофеи с Курщины». В Telegram-канале «Дневник Мракоборцев» размещены фотографии прилавка, на котором выставлены иконы, радиоприемники, столовые приборы и различная техника, передает «Лента.ру».

    В сообщении группы «Аида» спецназа «Ахмат» подчеркивается, что среди выставленных на продажу товаров также присутствуют роутеры и старые телефоны. Особым спросом пользуются иконы, медали и старые книги, которые, как предполагается, могут быть перепроданы коллекционерам в Европе.

    В публикации канала также упоминается, что по «кодексу воина» трофеем считается только то, что было снято с поверженного противника, а не то, что «украли и замародерили у мирняка».

    Ранее бойцы Вооруженных сил Украины попались на продаже ценностей, вынесенных из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря.

    Житель Угледара рассказал, что боевики ВСУ разграбили Угледар в ДНР, вскрывая гаражи и квартиры, а затем переправляли добычу в секонд-хенды бытовой техники в Киев и Днепропетровск.

    Коментарии (8)
    18 апреля 2025, 00:33 • Новости дня
    Небензя назвал нереалистичным скорое прекращение огня из-за действий Киева
    Небензя назвал нереалистичным скорое прекращение огня из-за действий Киева
    @ Yuki Iwamura/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель России при ООН Василий Небензя считает, что на данном этапе прекращение огня на Украине невозможно из-за несоблюдения Киевом договоренностей о моратории на удары по энергетическим объектам.

    О невозможности обсуждения прекращения огня на Украине на текущем этапе заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что причиной этому стал отказ украинской стороны соблюдать ограниченный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре.

    Небензя пояснил, что ранее была предпринята попытка достижения ограниченного прекращения огня, касающегося исключительно объектов энергетической инфраструктуры. Однако, как было сказано, это соглашение не было выполнено Киевом, что делает невозможным обсуждение более широкого прекращения огня в текущих условиях.

    «Говорить о прекращении огня просто нереалистично на данном этапе», – подчеркнул он в своем выступлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер МИД Мария Захарова раскритиковала предложение Франции и Британии о размещении миротворцев на Украине, назвав его безумным и отметив отсутствие единства среди стран НАТО в поддержке этой инициативы.

    Россия должна согласиться на полное и безусловное прекращение огня на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

    Украинские Telegram-каналы распространили фейковую информацию о том, что президент США Дональд Трамп якобы установил некий дедлайн для Владимира Путина по прекращению огня на Украине.

    Коментарии (10)
    18 апреля 2025, 22:18 • Видео
    От России ждут ответа на главный вопрос

    США вернули европейцев за стол переговоров о судьбе Украины. Точнее, европейцы так считают, но самих американцев больше интересует мнение России. Ответа на свое предложение они ждут до Пасхи.

    Коментарии (0)
    17 апреля 2025, 23:20 • Новости дня
    Трамп не запретил Италии отправлять войска на Украину

    Трамп призвал Италию самостоятельно решать вопрос отправки контингента на Украину

    Трамп не запретил Италии отправлять войска на Украину
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Италия должна сама решать, отправлять ли воинский контингент на Украину в рамках миротворческой миссии, отметив, что он лично не против таких миссий.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Италия должна принять собственное решение о возможности отправки своего военного контингента на Украину в качестве миротворцев, передает ТАСС. Согласно его словам, такие миссии являются положительными, и он не возражает против них. Это заявление он сделал в Белом доме перед встречей с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

    Трамп добавил, что решение об участии в планах Парижа и Лондона по отправке миротворцев остается за Римом. Напомним, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала план размещения многонационального миротворческого контингента на Украине безумным. Она подчеркнула, что Париж и Лондон не могут добиться единогласной поддержки своего плана и что только прибалтийские страны готовы присоединиться к этой инициативе.

    Захарова также высказала мнение, что большинство стран-союзников сомневаются в реалистичности такой интервенции без США. По ее словам, Вашингтон, вероятно, осознает возможные последствия и не торопится поддерживать эту инициативу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила об отказе отправить итальянских военных на Украину в составе европейских сил по предложению Франции и Британии.

    Несколько европейских стран рассматривают возможность отправки на Украину контингента из 100 тыс. военных.

    Европейские лидеры на фоне пустующего кресла лидера Запада пытаются продемонстрировать свою важность, и Джорджа Мелони предложила распространить коллективную оборону НАТО на Украину, однако, по мнению политолога Александра Рара, в здравом уме вряд ли в Европе идею премьера Италии кто-либо поддержит.

    Коментарии (8)
    18 апреля 2025, 05:15 • Новости дня
    Группа военных ВСУ сдалась в плен в Курской области

    Более десяти украинских солдат добровольно сдались российским военным в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины добровольно сложила оружие и сдалась в плен российским военным на территории Курской области, сообщило Минобороны России.

    Группа украинских солдат, численностью более десяти человек, сдалась в плен российским войскам в Курской области, передает ТАСС. По данным Министерства обороны России, военнослужащие гарнизона ВСУ, попавшие в окружение, продолжают капитулировать, неся значительные потери в живой силе и оружии.

    Минобороны России сообщило, что все участники курского столкновения, от офицеров до рядовых солдат, сдаются в плен. Гарантируется, что военнослужащие группировки «Север» обеспечат пленным украинским солдатам жизнь и достойное обращение в соответствии с российскими законами и нормами международного права.

    Также в ведомстве отметили нехватку подготовленных солдат в ВСУ, из-за чего многие украинские военные предпочитают сдаваться в плен, чтобы избежать участия в «мясных штурмах». По словам начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, в Курской области в марте было взято в плен порядка 430 украинских военных, и процесс капитуляции продолжается ввиду бесперспективности дальнейшего сопротивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские заключенные вступают в ряды ВСУ ради денежного вознаграждения и обещанной амнистии, что подтвердил пленный Роман Заяц; украинское командование предупредило родственников солдат о возможных репрессиях из-за сдачи в плен; в числе заблокированных в Свято-Николаевском Горнальском монастыре в Курской области украинских боевиков есть наемники с Кубы.

    Коментарии (7)
    17 апреля 2025, 23:08 • Новости дня
    Рубио передал Лаврову позицию США по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подчеркнул приверженность американской администрации идее скорейшего урегулирования конфликта на Украине.

    Госдепартамент США заявил о намерении американского руководства завершить конфликт на Украине, сообщает ТАСС. Подробности данного заявления были озвучены в телефонном разговоре госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Рубио передал Лаврову послание, которое американские представители также донесли до украинской и европейских делегаций в Париже.

    В документе Госдепартамента указывается, что США хотят, чтобы война на Украине закончилась, и предложили контуры прочного мира. «Обнадеживающая реакция в Париже на предложения США показывает, что мир возможен, если все стороны возьмут на себя обязательства по достижению соглашения», – говорится в заявлении.

    МИД РФ ранее сообщил, что Рубио, находясь в Париже, проинформировал Лаврова о прошедших переговорах с представителями Украины, Франции и других европейских стран. Лавров подтвердил готовность Москвы к сотрудничеству с Вашингтоном для устранения первопричин конфликта. Елисейский дворец также охарактеризовал встречи в Париже по этому вопросу как продуктивные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США заявили о недовольстве работой Владимира Зеленского и подчеркнули, что вина за конфликт на Украине лежит на прежнем главе Белого дома Джо Байдене, который не понимал ситуацию.

    Глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил готовность России к сотрудничеству с США для решения украинского кризиса.

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    18 апреля 2025, 17:56 • Новости дня
    В СПЧ раскритиковали политику непрекращающегося «крестопада»

    Член СПЧ Кабанов: Сторонники «крестопада» хотят превратить Россию в безликую территорию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Продолжающийся в России «крестопад» – появление изображений церквей и храмов без крестов – это продуманная политика, за которой стоят конкретные начальники, считает член СПЧ Кирилл Кабанов. По его мнению, такая деятельность направлена на уничтожение православной идентичности и исторической памяти России.

    «Уже давно понятно, что непрекращающийся "крестопад" – это не досадная случайность, чья-то глупость, оплошность или недогляд и тем более не проделки ИИ. Очевидно, что это совершенно продуманная и согласованная политика, за которой стоят конкретные начальники». Его слова приводятся в Telegram-канале СПЧ.

    Кабанов отмечает, что за разработкой и реализацией этой программы по стиранию из образа России ее православной составляющей стоят конкретные идеологи с четкими целями и задачами: «Это те, кто готов сносить наши исторические памятники (разных эпох), чтобы застроить все человейниками и фаллоподобными башнями в дубайском стиле. Те, кто не испытывает ничего к нашей Родине и истории, кроме как цинично-потребительского отношения и безудержной жажды власти. Но главное – это те, кто осознанно считает необходимым уничтожить наше православное самосознание, нашу объединяющую историческую память».

    «Некоторые идеологи, руководители и "гениальные" топ-менеджеры считают, что православные самосознание и мотивация вредны для реализуемой ими попытки построить свою новую РФ бездушных оцифрованных потребителей», — добавил он.

    Кабанов выразил мнение, что подобные действия могут привести к превращению страны в «безликую территорию», управляемую искусственным интеллектом, где можно массово завозить людей с любыми взглядами, поскольку теряется национальное единство.

    Ярким примером «крестопада» стала новогодняя инсталляция в аэропорту Саратова, где был изображен Покровский собор Пресвятой Богородицы без крестов.  Еще один случай привел глава СПЧ Валерий Фадеев в Telegram-канале. Он рассказал о том, как «исчезли» кресты с куполов храма Василия Блаженного, изображенного на обложке практикума по ЕГЭ издательства «Феникс». После шумихи издательство изъяло тираж школьного пособия, назвав произошедшее «досадной невнимательностью». 

    В связи с этим зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе предложил законодательно запретить стирать кресты с изображений храмов и защитить крест как главный христианский символ.

    Как писала газет ВЗГЛЯД, Минспорта выступило с сообщением о том, что вернуло христианские кресты на логотип ведомства с изображением двуглавого орла.

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    18 апреля 2025, 19:07 • Новости дня
    Священник объяснил бессмысленность покупки «освященных куличей»
    Священник объяснил бессмысленность покупки «освященных куличей»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Покупка якобы освященных куличей не способна заменить участие в общей молитве и причащении на Пасху, заявил архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов). Он пошутил, что освящение куличей без присутствия тех, для кого оно осуществляется, может «и до самоотпевания дойти».

    Архиепископ в своем Telegram-канале раскритиковал тенденцию продажи «освященных куличей», в том числе «куличей из дубайского шоколада». По словам священнослужителя, обряд, который в народе называют освящением куличей, представляет собой благословение на Пасхальную трапезу.

    «То, что в обиходе именуется «освящением куличей» (признаюсь, что даже в расписании моего прихода прописано именно так), является по содержанию читаемых молитв благословением на Пасхальную трапезу. Эта особенная форма благословения обычного действия — трапезы — связана с «разрешением» поста, то есть его завершением, возможностью впервые за семь недель вкусить скоромные продукты. Окропление святой водой закрепляет совместную молитву священника и мирян», – говорит архиепископ.

    Он подчеркнул, что основное значение имеет совместная молитва в храме и причащение, а не покупка куличей, якобы освященных на производстве. Архиепископ отметил: «Нарочитое пренебрежение совместной молитвой – если имеется возможность принять в ней участие – по сути является кощунством, вступлением в противоречие с заповедью Христа собираться вместе во Имя Его».

    «Не может заменить собой общую молитву в храме и «освящение» на линии производства, вне присутствия тех мирян, ради которых оно совершается. Как иронично заметил один собрат: «Так можно и до самоотпевания дойти», – считает архиепископ.

    Он добавил, что главное в празднике Пасхи – это совместное ликование верующих и участие в главной трапезе – Причащении Святых Христовых Таин. После этого, по словам священника, не грех весело разговеться за семейной или дружеской трапезой.

    Ранее доцент Московской духовной академии иерей Антоний Борисов посоветовал не есть пасхальные куличи в одиночку, а разделять их с семьей и единомышленниками.

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    18 апреля 2025, 15:03 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 75 тыс. человек
    Потери ВСУ в Курской области превысили 75 тыс. человек
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады теробороны и штурмового полка ВСУ у Горналя и Олешни.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Беловод, Водолаг, Кровного, Могрицы, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, бронемашина, артиллерийское орудие и четыре миномета, перечислили в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 75 тыс. военнослужащих, 410 танков, 334 машины пехоты, 307 бронетранспортеров, 2278 бронемашин, 2740 автомобилей, 619 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок РСЗО, в том числе 15 американских HIMARS и семь MLRS, 28 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 125 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Утром в пятницу сообщалось, что ВС России продолжили бои по вытеснению ВСУ из монастыря в Горнале. Кроме того группа украинских военных сдалась в плен в Курской области.

    Ранее российские войска нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у Горналя и Олешни.

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    18 апреля 2025, 08:23 • Новости дня
    В РПЦ разрешили мусульманам и иудеям есть куличи

    Представитель РПЦ разрешил мусульманам и иудеям есть пасхальные куличи

    В РПЦ разрешили мусульманам и иудеям есть куличи
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Мария Иванова

    Протоиерей Михаил Потокин сообщил, что мусульманам и иудеям не запрещено употреблять пасхальные куличи, если они этого хотят, и предложил православным делиться праздничной трапезой.

    Протоиерей Михаил Потокин, временно исполняющий обязанности руководителя Синодального отдела Русской православной церкви по благотворительности, рассказал РИА «Новости», что мусульмане и иудеи могут без опасений есть пасхальные куличи, если испытывают такое желание.

    Потокин подчеркнул, что хотя куличи считаются освященной пищей, выбор остается за самим человеком: «Если человек хочет, то вряд ли это ему повредит».

    Протоиерей отметил, что предложение кулича представителям других конфессий может стать актом доброй воли и укрепления межрелигиозных связей. Он считает, что православные могут с радостью предложить мусульманам и иудеям разделить пасхальную трапезу, как символ дружбы и взаимопонимания.

    Ранее доцент Московской духовной академии иерей Антоний Борисов посоветовал не есть пасхальные куличи в одиночку, а делиться ими с семьей и единомышленниками, а протоиерей Михаил Потокин призвал отказаться от покупки куличей в пакетах с религиозной символикой, чтобы избежать непотребного отношения к святыням.

    Между тем на Украине вспыхнул скандал после визита принца Гарри, когда в Сети появились подозрения, что ему подарили не украинскую паску, а русский кулич. Однако член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман отметил, что украинская паска ничем не отличается от русского кулича.

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    18 апреля 2025, 15:40 • Новости дня
    Минобороны заявило о четырех новых атаках ВСУ на объекты российской энергетики

    Минобороны зафиксировало четыре атаки ВСУ на объекты российской энергетики

    Tекст: Вера Басилая

    За прошедшие сутки зафиксированы четыре атаки ВСУ на объекты российской энергетики в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях, сообщило Министерство обороны России.

    Минобороны России заявило о четырех новых атаках со стороны украинских вооруженных сил на объекты российской энергетической инфраструктуры, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Первое нападение произошло в Белгородской области, где 17 апреля в 01.37 в результате обстрела высоковольтная линия 10 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» была выведена из строя, без электроснабжения остались 1586 точек в Ракитянском районе.

    В Курской области 17 апреля в 02.22 атака украинского беспилотного летательного аппарата привела к отключению высоковольтной линии 110 кВ «Сеймская – Клюква № 2».

    В Брянской области в 12.10 17 апреля в результате атаки была повреждена трансформаторная подстанция филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго», без электроснабжения остался населенный пункт Троебортное Севского района.

     Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что мораторий на удары по энергетической инфраструктуре истек, но новых распоряжений президента России Владимира Путина не последовало.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что киевские власти продолжают игнорировать мораторий на удары по энергетическим объектам, было совершено более 80 атак на объекты топливно-энергетического комплекса России.

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    18 апреля 2025, 13:53 • Новости дня
    Российские войска освободили Валентиновку в ДНР
    Российские войска освободили Валентиновку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Действиями подразделений Южной группировки на этой неделе освобождены населенные пункты Валентиновка и Калиново в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Нанесено поражение формированиям семи механизированных, аэромобильной, трех штурмовых, артиллерийской бригад, полка беспилотных авиакомплексов ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, а также бригады спецназначения «Азов» (признан террористическим в России), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 2170 боевиков, два танка, 27 бронемашин, включая четыре американских бронетранспортера М113 и Stryker. Уничтожены 35 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ, 27 складов с боеприпасами, горючим и материальными средствами.

    В то же время на этой неделе в результате действий подразделений группировки «Центр» были освобождены населенные пункты Елизаветовка и Преображенка в ДНР.

    Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух штурмовых, воздушно-десантной, трех егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    Потери противника при этом составили свыше 2680 военнослужащих, два танка, 20 бронемашин, в том числе семь американских бронетранспортеров М113. Уничтожены 34 орудия полевой артиллерии, включая шесть американских 155-мм самоходных артиллерийских установок Paladin, французскую Caesar и польскую Krab, отчитались в Минобороны.

    В течение недели подразделения группировки «Север» продолжили уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражены живая сила и техника танковой, четырех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны. На Белгородском и Харьковском направлениях нанесено поражение подразделениям пяти механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны, а также штурмового полка ВСУ.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 1,9 тыс. боевиков, в плен сдались 64 украинских военнослужащих. Уничтожены шесть танков, 39 бронемашин, шесть пусковых установок РСЗО, включая две американские HIMARS, 46 орудий полевой артиллерии, два ЗРК, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, двух штурмовых, артиллерийской бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    При этом противник потерял свыше 1730 военнослужащих, два танка, 13 бронемашин, включая три американских бронетранспортера М113. Уничтожены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе семь самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 мм, 12 станций РЭБ и 21 склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял более 1020 военнослужащих, танк, восемь бронемашин, 18 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны и трех бригад теробороны.

    ВСУ при этом потеряли свыше 540 военнослужащих, четыре бронемашины. Уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS, 12 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Преображенку в ДНР. Днем ранее они освободили Калиново в ДНР. А в среду неофициально стало известно об освобождении Валентиновки в ДНР.

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    18 апреля 2025, 21:50 • Новости дня
    Епископа Маркела снова не выпустили в Израиль из Кишинева
    Епископа Маркела снова не выпустили в Израиль из Кишинева
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Епископа Бельцкого и Фалештского Маркела в очередной раз не выпустили из Кишинева в Израиль для того, чтобы он смог принять участие в церемонии получения Благодатного огня в Иерусалиме.

    Об этом сообщает РИА «Новости». Архиепископ заявил журналистам, что основания для отказа в выезде ему не разъяснили, а никаких нарушений выявлено не было. Он добавил, что несмотря на случившееся, Благодатный огонь все равно будет доставлен в Молдавию другой группой священнослужителей.

    Напомним, архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркел не смог вылететь в Израиль за Благодатным огнем из-за дополнительных проверок пограничников в аэропорту Кишинева. Пограничники подвергли его долгой проверке, которая длилась несколько часов, и самолет улетел без него. При этом делегация прорумынской Бессарабской митрополии беспрепятственно отправилась на Святую землю.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что правительство Майи Санду подобными действиями против православных пытается не только политизировать Пасху, но избавиться от ПЦМ как от сильного общественного института.

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    18 апреля 2025, 19:48 • Новости дня
    Архиепископ Маркел заявил о чинимых ему препятствиях при повторном вылете в Иерусалим
    Архиепископ Маркел заявил о чинимых ему препятствиях при повторном вылете в Иерусалим
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Архиепископ Маркел обвинил молдавскую полицию в повторном саботаже его поездки за Благодатным огнем в Иерусалим.

    В беседе с журналистами Маркел отметил, что на пути в аэропорт Кишинева ему пришлось несколько раз сменить автомобили, поскольку все они подвергались остановкам сотрудниками правоохранительных органов, передает ТАСС.

    Архиепископ заявил: «Нам пришлось поменять четыре машины, пока добрались до аэропорта. Все это время нас останавливали сотрудники полиции. И каждую новую машину останавливали. Спасибо доброму человеку, который довез нас до аэропорта окольными путями. Мы вынуждены были пробираться буквально через кусты».

    Напомним, архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркел не смог вылететь в Израиль за Благодатным огнем из-за дополнительных проверок пограничников в аэропорту Кишинева. Пограничники подвергли его долгой проверке, которая длилась несколько часов, и самолет улетел без него.

    Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица назвал срыв поездки Маркела в Израиль частью войны Запада против православного мира.

    Религиовед Роман Лункин в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что православная церковь спасает молдаван от превращения в лиц румынской национальности, поэтому власти республики начали очередную кампанию по давлению на церковь и лишают верующих пасхальной радости.

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    18 апреля 2025, 16:22 • Новости дня
    Религиовед Лункин: Молдавские элиты боятся быть выжженными Благодатным огнем
    Религиовед Лункин: Молдавские элиты боятся быть выжженными Благодатным огнем
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Православная церковь спасает молдаван от превращения в лиц румынской национальности, поэтому власти республики начали очередную кампанию по давлению на церковь и лишают верующих пасхальной радости. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал религиовед Роман Лункин, комментируя срыв доставки Благодатного огня в Молдавию.

    «Схождение Благодатного огня не является обязательным обрядом и правилом, укорененным в библейской традиции. Но это часть пасхальной радости верующих и незримая материальная связь со Святой землей, где и произошло воскрешение Христа», – пояснил Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН.

    «Отнять часть пасхального праздника у верующих – это попытка их оскорбить и унизить. Власти в Кишиневе показывают, что Православная церковь Молдавии (ПЦМ) для них не обладает сакральным статусом. В Молдавии, на Украине, в странах Балтии у чиновников возникает большевистская уверенность, что они могут создавать и развенчивать святыни», – посетовал собеседник.

    «Кроме того, кампания в Молдавии по политическому давлению на ПЦМ и верующих достигла пика. Нарушаются нормы демократии и свободы совести. Создается впечатление, что Благодатный огонь выжжет элиты, которые борются за евроинтеграцию, неолиберальные ценности и противодействуют Москве», – продолжил эксперт.

    «Похоже, политики во главе с Санду убеждены, что ПЦМ – основное препятствие для сближения с Европой. Впрочем, они правы: именно наличие сильной церкви сохраняет молдаван как народ, спасая их от превращения в лиц румынской национальности с особым колоритом», – заметил он.

    «В целом же историческое и культурное сознание народа Молдавии связано с ПЦМ, поэтому в Кишиневе хотят избавиться от нее как от сильного общественного института. Для этого начаты кампании против главы церкви и других иерархов, в прессе создается негативный образ молдавского православия, а Санду приветствует переход священников в Румынский патриархат – Бессарабскую митрополию», – напомнил религиовед.

    «Но ПЦМ сохранилась и даже окрепла. В итоге власти, ощутив свое бессилие, решили идти на откровенно подлые поступки. Можно ожидать, что в дальнейшем Санду последует украинско-эстонской логике и попытается издать закон с намерением ликвидировать ПЦМ или ее структуры. Но сделать это будет непросто, поскольку молдавские верующие закалились в борьбе», – спрогнозировал Лункин.

    Ранее сообщалось, что архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл не смог вылететь в Израиль за Благодатным огнем из-за дополнительных проверок пограничников в аэропорту Кишинева. Пограничники подвергли его долгой проверке, которая длилась несколько часов, и самолет улетел без него, сообщает «Спутник. Молдавия».

    «Причину, по которой меня не выпустили в Израиль, я так и не понял. Несмотря на то что я священнослужитель, провели досмотр, составили протокол, но ничего не объяснили. Паспорт вернули уже после того, как самолет улетел», – рассказал епископ.

    В молдавской Партии социалистов произошедшее назвали сознательным актом духовного террора. Подобные действия напрямую угрожают гражданскому миру и согласию в молдавском обществе, указали в блоке «Победа».

    В Москве также осудили действия Кишинева. «Советники молдавских властей, очевидно далекие от христианства, думают, что они решат этим какую-то свою политическую задачу», – заявил глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда. Управление верховного комиссариата ООН по правам человека разбирается в ситуации, заявил его представитель Тамин Аль-Китан.

    Произошедшее – часть войны Запада с православием, но она безуспешна, как и внешние попытки поставить православный мир под контроль, сказал сербский режиссер Эмир Кустурица в комментарии «РИА Новости». «После нападения на Киево-Печерскую лавру меня больше ничего не удивляет. Они думают, что новыми секулярными политическими шагами сначала запугают, а затем уничтожат православную цивилизацию. Но им это не удастся», – указал артист.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла значение Благодатного огня для верующих.

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    18 апреля 2025, 03:13 • Новости дня
    ВСУ пригрозили репрессиями семьям пленных в Курской области

    Командование ВСУ угрожает семьям украинских солдат, сдавшихся в плен в Курской области

    Украинское командование предупредило родственников солдат о возможных репрессиях из-за сдачи в плен.

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожает родственникам солдат, сдавшихся в плен российским силам в Курской области, передает ТАСС. По информации российских силовых структур, украинские военнослужащие, оставшиеся в пограничной зоне, получили предупреждение о возможных репрессиях в отношении их семей.

    Некоторые родственники украинских военнослужащих сообщили, что им довели информацию о том, что сдача в плен может иметь серьезные последствия для их близких. Эта информация поступила после заявлений начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, который в марте сообщил о пленении порядка 430 украинских солдат в Курской области.

    Ранее в силовых структурах также отмечали, что в учебном центре в Черниговской области был введен специальный курс по поведению в плену, осведомленные о массовой сдаче украинских солдат. По состоянию на 13 апреля число пленных украинских военнослужащих превысило 500 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщил командир штурмового взвода с позывным «Саб», что мексиканский наемник покинул украинских солдат в Красногоровке, оставив их умирать на позиции; также сообщалось, что в числе заблокированных в Свято-Николаевском Горнальском монастыре в Курской области украинских боевиков есть наемники с Кубы.

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