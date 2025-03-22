ВСУ раздавали листовки о комендантском часе в Судже после оккупации

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, в Судже украинские военные распространяли листовки с сообщением о введении комендантского часа, передает ТАСС.

В листовках указывалось, что комендантский час будет действовать с 17.00 до 10.00, и отмечалось, что ВСУ являются «освободителями» региона.

Жительница Суджи рассказала, что после прихода ВСУ жители остались без тепла, света, газа, воды и связи. Она также отметила, что жители получили специальные пропуска, позволяющие им передвигаться по городу в условиях комендантского часа.

По словам Ирины, ситуация в городе оставалась тяжелой, и люди испытывали значительные трудности с повседневными нуждами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные угрожали убийством пенсионерке за ее замечание. Жительница Суджи сообщила о том, что ВСУ раздавали фейковые газеты с пропагандой. ВСУ сравнили свое бегство из Курской области с фильмом ужасов.