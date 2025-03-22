Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.19 комментариев
ВСУ раздавали листовки о комендантском часе в Судже после оккупации
В оккупированной суджанской территории ВСУ распространяли листовки с информацией о введении комендантского часа, сообщив, что он будет действовать с 17.00 до 10.00, рассказала сообщила жительница Суджи Ирина.
По ее словам, в Судже украинские военные распространяли листовки с сообщением о введении комендантского часа, передает ТАСС.
В листовках указывалось, что комендантский час будет действовать с 17.00 до 10.00, и отмечалось, что ВСУ являются «освободителями» региона.
Жительница Суджи рассказала, что после прихода ВСУ жители остались без тепла, света, газа, воды и связи. Она также отметила, что жители получили специальные пропуска, позволяющие им передвигаться по городу в условиях комендантского часа.
По словам Ирины, ситуация в городе оставалась тяжелой, и люди испытывали значительные трудности с повседневными нуждами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные угрожали убийством пенсионерке за ее замечание. Жительница Суджи сообщила о том, что ВСУ раздавали фейковые газеты с пропагандой. ВСУ сравнили свое бегство из Курской области с фильмом ужасов.