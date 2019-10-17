Нас создало советское телевидение

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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Самыми влиятельными женщинами мира стали бывшие мужчины и Грета Тунберг

Список Би-би-си зачастую составлялся не по степени влиятельности, а по частоте упоминаний в прессеФото: ВЗГЛЯД
Назван список 100 самых влиятельных женщин года по версии Би-би-си. Помимо ожидаемой Греты Тунберг, в сотне женщин года присутствует, например, малайзийский трансгендер, исландский транссексуал, жертва сексуального насилия, защитница прав чернокожих балерин. Россия представлена всего одной участницей. И ее нахождение в данном списке вызывает определенные вопросы. Подробности...
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Зачем судмедэксперты делают погибших детей «пьяными»

Употребление малолетними детьми алкоголя может стать основанием для лишения родительских правФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Так называемое дело пьяного мальчика из Балашихи еще не успело забыться, а на смену ему пришло новое − из Кировской области. Погибшему в ДТП ребенку тоже шесть лет и на момент гибели он тоже был пьян, утверждает экспертиза. Разница в том, что за рулем на этот раз сидел майор полиции. Многие не верят в подлог, поскольку экспертиза никак не повлияет на квалификацию дела. Увы, логика у подлога в данном случае есть. Причем весьма циничная. Подробности...
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У Ближнего Востока появились новые покровители

Во время визита в Саудовскую Аравию Путин подарил королю Салману охотничьего кречетаФото: Bandar Algaloud/Courtesy of
Saudi Royal Court/Reuters
Дональда Трампа опять обвиняют в предательстве за вывод американских войск из сирийского Курдистана и начало турецкой операции. Его упрекают, что он якобы «подарил» России не только Сирию, но чуть ли не весь Ближний Восток. Но невозможно подарить то, чем не владеешь – Трамп просто сделал то, что давно пора было сделать. А Россия укрепляет свои позиции на Ближнем Востоке вовсе не из-за Трампа. Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Нас создало советское телевидение

Герман Садулаев, писатель, публицист
Происходит нечто большее, чем просто «смена носителей». Меняется сам тип культуры, а, стало быть, и общества, и государства. Мы еще вспомним добрым словом умирающее телевидение. Поблагодарим его за то, что оно создало нацию и язык. Подробности...
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          На что сборная России по футболу сможет рассчитывать на Евро-2020?
          • Не выйдет из группы

          • Из группы выйдет, но дальше шансов мало

          • Дойдет до полуфинала или финала

          • Выиграет турнир

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          • Я не верю в бога, и я против смертной казни

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          • Нет

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              Герман Садулаев

              Нас создало советское телевидение

              Герман Садулаев
              писатель, публицист
              		 17 октября 2019, 12:08

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              Недавно меня пригласили принять участие в очень умной и хорошей телепрограмме на канале «Культура». Темой программы был «закат Европы». Гуляя по «Мосфильму», припорошенному желто-красными листьями, я думал о закате, но не Европы, а самого телевидения. Происходит нечто большее, чем просто «смена носителей». Меняется сам тип культуры, а, стало быть, и общества, и государства.

              В 1989 году я приехал из далекого предгорного села в Ленинград. У нас в общежитии не было телевизора. Это было нормально. Потому что общежитие – временное пристанище, почти казарма, а телевизор – это очаг, дом, семья. Моя подруга снимала квартиру рядом с Никольским собором. В ее квартире тоже не было телевизора, но это был вызов, эпатаж. Вместо просмотра телевизора она читала Гете на языке оригинала. Сейчас я живу в Санкт-Петербурге. В 2019 году у меня дома нет телевизора. И у многих моих знакомых нет. Это стало снова нормально. Может, потому, что наши квартиры стали казармами, но в каком-то ином, экзистенциальном смысле. 

              «Телевидение», «смотрение на расстоянии» никуда не ушло. Напротив, культура становится все менее и менее текстовой, все более и более визуальной. Телевизор «ушел» в интернет, в видеоблоги. Популярные каналы в интернете уже не просто соперничают, но и затыкают за пояс телеканалы по количеству зрителей и просмотров. И это не обязательно знак деградации. Не только блоги о «красоте» и «путешествиях» привлекают зрительское внимание. Лекция серьезного историка Алексея Исаева про Смоленское сражение Великой Отечественной войны – более 240 тысяч просмотров. У Дмитрия Пучкова полтора миллиона подписчиков. Его программы смотрят по сто, двести, четыреста тысяч человек. И это не короткие музыкальные клипы и не смешные «видосики про животных». Это часовые или двухчасовые очень вдумчивые и кропотливые разборы не самых модных тем в истории, политике, культуре, с приглашенными гостями, не всегда медийно раскрученными. Поэтому сказать, что «аудитория в интернете деградирует» – значит, просто выстрелить в небо. Ничего не сказать. Потому что и деградирует, и не деградирует. Какая-то часть аудитории, наоборот, развивается и растет над собой. 

              В чем же беда и опасность? Ведь беда и опасность обязательно есть. Обязательно присутствует в каждом социальном явлении. А интеллектуал всегда осторожный пессимист. Мы должны увидеть оборотную сторону. Мы не можем быть наивными и радоваться: ах, как хорошо! Интернет снял цензуру. Интернет позволил всем людям высказываться. Интернет создал возможность каждому найти себе каналы по интересам и по настроению. Счастье-то какое!

              Мы не можем остановить объективные процессы и запретить интернет мы не можем. И не нужно запрещать интернет. Но понимать, что происходит, мы должны, чтобы выработать новую культурную стратегию, которая будет работать в новой информационной среде. Потому что старой информационной среды (газеты – журналы – телевидение) не то чтобы больше нет, но у нее нет будущего. Это еще не зима, не полная гибель, не заморозка эпохи печатного слова и эфирного телевидения, но уже ясная, отчетливая осень. Наша культурная стратегия должна быть нацелена в завтра, а она, кажется, нацелена во вчерашний день, в короткое Indian Summer телевидение, что исчезнет со скорыми первыми заморозками.

              Фото: Александра Мудрац/ТАСС

              Первая, квалификационная, проблема состоит в том, что уровень видеокультуры с переходом от эфирного телевидения к видеоблогам в интернете катастрофически упал. На телевидении работают профессионалы, огромное внимание уделяется пространству, свету, звуку. Далее обработка: режиссура, звукорежиссура. Много сил и средств тратится для того, чтобы конечный продукт был отличного качества. В блогах все проще. Конечно, современные блоги редко делаются «на коленке» и то, что «видеоблог можно делать совсем без денег, просто снимая себя на камеру телефона» – это сказочки. Лучшие интернет-каналы тратят большие деньги на студии, технику, операторов, графику. Но, как правило, у телевидения все же больше возможностей. У центрального телевидения. Думаю, интернет-каналы выходят на уровень хороших телеканалов второго ряда – региональных, кабельных. Но с центральными телеканалами им не сравниться ни по бюджету, ни по профессионализму. 

              Однако эта проблема, хотя она и приходит первой на ум, вовсе не критичная. Технологии прогрессируют и все лучшее качество съемки можно обеспечить все более доступными средствами; профессионалы тоже мигрируют из телевизора в интернет; телепрограммы с огромным бюджетом проигрывают соревнование с малобюджетными блогерами, если последние поднимают острые темы и лучше «попадают» в аудиторию.

              Есть вторая проблема, которая является главной. Аудитория не возвышается, не деградирует, с упадком телевидения она перестает существовать. Больше нет никакой единой аудитории, никакого единого адресата, к которому можно было бы адресовать послание. Население разбилось на десятки и сотни аудиторий, которые все меньше и меньше пересекаются. Видеохостинг, накапливая сведения о моих предпочтениях, составляет для меня ленту предложения интернет-каналов и видеоблогов. В этой ленте будут «мои» каналы, а иных каналов просто никогда не будет возникать. Я не буду знать, что смотрят иные, не близкие мне по взглядам и вкусам люди, а они не будут видеть мои передачи. Мы будем жить словно в разных мирах. Постепенно у нас будут формироваться не только разные взгляды, но и разные способы их выражения. Довольно скоро мы перестанем понимать друг друга на уровне синтаксиса, а затем и на уровне понятий. Мы, люди, живущие в одной стране и говорящие как бы на одном языке. Интернет, который якобы должен был соединить людей всего мира в единое «всечеловечество», на самом деле разделяет жителей даже одной страны, города или дома, относя их к разным непересекающимся множествам, targetgroups.

              До недавнего времени оставалась надежда: реклама. Интернет показывал одни и те же рекламные ролики всем и везде. Нас объединял просмотр рекламы, создавал единое пространство, систему образов, метафор, возможность взаимопонимания. Ныне нет. Таргетирование рекламы привело к тому, что разным аудиториям показывают разные рекламные клипы – и я, белый гетеросексуальный пожилой мужчина-ипотечник из мегаполиса, никогда не узнаю, что рекламируют юным феминисткам-зоозащитницам из Северной Осетии. Если вдруг мы встретимся, и они попробуют установить со мной коммуникацию с помощью популярного в их среде «мема», ничего не получится, я не пойму – мне этот «мем» будет не знаком.   

              Это смешно. Не смешно, однако, то, что и свои тексты, статьи и книги я буду писать так, что меня смогут понимать лишь такие же, как я, говорящие на моем языке, моими «мемами», белые гетеросексуальные пожилые мужчины-ипотечники. Это моя проблема, потому что моя «аудитория» стремительно сокращается до моего собственного гендера, возраста, социальной страты, приверженцев тех же, что и я, политических и диетических предпочтений. Ибо разрушается единый мир и единый язык. Но мои проблемы – чепуха, ерунда и мелочь, по сравнению с проблемами государства, в котором разрушается единое информационное пространство. 

              Мы еще вспомним добрым словом умирающее телевидение. Поблагодарим его за то, что оно создало нацию и язык. Это не преувеличение. Умберто Эко объяснил, что итальянское телевидение, приняв единые стандарты языка в телевещании, впервые в истории создало унифицированный итальянский язык и, как следствие, итальянскую нацию. То же самое или примерно то же самое мы можем сказать о любой нации и о любой стране.

              Единый литературный русский язык был внедрен в нашу культуру советским телевидением, с его маниакальной заботой о культуре речи, ныне понимаемой как «цензура». Российское телевидение кривое, косое, продажное и ангажированное, тем не менее как-то скрепляло российскую социально-политическую общность. Здесь можно посмеяться над словом «скрепы», но от того, что на похороны приглашены комики, работающие в жанре «стендап», похороны не становятся веселым концертом. 

              Далее должна быть какая-то мораль или вывод, или предложено какое-то решение проблемы. Но ничего не будет. Шоу закончено. Конец эфира. Настроечная таблица.

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