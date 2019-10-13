Познер сравнил российское телевидение с безногим генералом

Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о том, почему последние несколько лет «интернет побеждает телевизор».

По мнению журналиста, это «российский феномен». «Это не в Америке, это не во Франции, не в Германии, не в Англии: BBC, SKY смотрят со страшной силой. Это у нас не смотрят телевизор», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

Познер считает, что россиян не устраивает «единая информация», которая транслируется на телевидении.

«Я очень люблю у Фазиля Искандера, была замечательная притча о том, как объявили награду тому человеку, который нарисует лучший портрет генерала, очень маленького роста, который потерял ногу во время одного сражения. Победил художник, который нарисовал такую картину: генерал сидит на коне, причем правильной ногой, то есть в профиль, нога, который нет, ее не видно. Вот у нас такое телевидение», – уверен телеведущий.

По этой причине все больше людей, особенно молодежи, предпочитают интернет, считает он. «У людей определенного возраста, не моего, таких очень мало, но, скажем, тем, кому за пятьдесят – нет, они не в интернете. А вот молодежь – она вся там, и это понятно почему, она чувствует фальшь, а там вроде бы люди говорят свое мнение», – отметил Познер.

При этом журналист уверен, что телевидение в будущем не погибнет.

Ранее спор о «похоронах» телевидения завязался между главредом RT Маргаритой Симоньян, телеведущей Тиной Канделаки и журналистом Владимиром Соловьевым. Канделаки прокомментировала последние социологические исследования, согласно которым телевизор в последнее время «смотрят все меньше, а если и смотрят, то все больше не доверяют». Симоньян отреагировала на ее сообщение, отметив, что телевидению остается только одна стратегия – «поскорее определиться, где и как оно хочет быть похороненным».

Соловьев возразил, отметив, что многие зрители «не хотят работать программными директорами» и выбирают пассивный или даже фоновый режим «смотрения ТВ». Журналист отметил также, что интернет зачастую является просто средством доставки контента.