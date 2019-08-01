Симоньян и Канделаки обсудили «похороны» телевидения

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«Нафтогаз» Украины признал Крым российским

Украинский «Нафтогаз» назвал сумму отступных за КрымФото: Jaap Arriens/Zuma/Global look Press
Украинский «Нафтогаз» подал иск к России на 5,2 млрд долларов. В эту сумму он оценил утраченное в Крыму имущество – месторождения, буровые установки, подземные хранилища. Этот процесс очень важен для руководства «Нафтогаза». Однако украинские юристы, подавая в Гаагский суд иск к России, не учли один важный внешнеполитический момент. Подробности...
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Вину русских за гибель Варшавы оценивают не с той стороны

Общее число жертв Варшавского восстания польские историки со временем снизили с 200 до 150 тысячФото: Bundesarchiv/Wikipedia
Ровно 75 лет назад началось Варшавское восстание. В связи с этим в Польше будет сказано много недобрых слов в адрес России и русских. По мнению польского правительства, именно мы ответственны за то, что сотни тысяч варшавян были убиты, а их город почти полностью разрушен. Претензии к Советской армии в этом смысле безосновательны. Но это, к сожалению, не означает того, что русские непричастны к польской трагедии. Подробности...
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Атака летающих американских тараканов на Сочи пока не тянет на диверсию

«Эти насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию», – стращают сочинцыФото: Hans Lang/Global Look Press
В российских СМИ регулярно появляются сообщения об экзотических и опасных животных, попавших в страну случайно – с грузами из тропических стран. Но скорпионы в клубнике, змеи в бананах и разнообразные вредители в цветах не могут похвастаться той реакцией, которую вызвало появление огромных американских летающих тараканов в Сочи. Что грозит главному курорту России? Подробности...
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Украинская армия маскируется под сборище пьяниц и уголовников

Состояние вооруженных сил Украины далеко не так плачевно, как может показатьсяФото: Gleb Garanich/Reuters
В украинской армии процветает «криминальное паханство», потому что туда «набирали алкоголиков, наркоманов, маргиналов «широкого профиля». С таким заявлением выступил один из украинских политиков со ссылкой на документ генштаба страны. Однако при более глубоком изучении ситуации легко заметить, что украинская армия существенно изменила свой облик за последнее время. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Либералы плюс националисты равно новый интернационал

Андрей Бабицкий, журналист
Вовсе не новая Россия является наследницей советской системы, как в этом пытаются убедить окружающих господа либералы. Прочнейшая нить преемственности связывает СССР как раз с ними – сразу по множеству параметров. Подробности...

Так кто же начал Вторую мировую войну

Владимир Можегов, публицист
Вопреки распространенным заблуждениям, в большой европейской войне были заинтересованы не только и не столько немцы, сколько прежде всего англичане и американцы, опасающиеся роста могущества Германии и России. Подробности...
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Уличные выступления в России стали природным явлением

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия – и общество, и элиты, и государство – освобождается от восприятия уличных протестов как судьбоносного инструмента влияния на власть, просто потому, что те раз за разом демонстрируют свою неэффективность. Подробности...
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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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          В связи с задержанием танкера Nеyma в порту Измаила, должна ли Россия запретить кораблям под флагом РФ заходить в украинские порты?
          • Да

          • Нет

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          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

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          • Он еще более усилит политику русофобии

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              Симоньян и Канделаки обсудили «похороны» телевидения

                 1 августа 2019, 13:23
              Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости, Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС
              Текст: Ольга Никитина

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              Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала последние социологические исследования, согласно которым телевизор в последнее время «смотрят все меньше, а если и смотрят, то все больше не доверяют». Главред RT Маргарита Симоньян отреагировала на ее сообщение, отметив, что телевидению остается только одна стратегия.

              По данным Канделаки, телевидение смотрит в основном аудитория «65+» и только 42% молодежи в возрасте до 25 лет смотрят новости по ТВ.

              «Триумф соцсетей в цифрах выглядит следующим образом: за 10 лет количество людей, получающих в них информацию, выросло с 9% до 34%. При этом телевизор проиграл Сети битву за аудиторию 18-34, и чем моложе потребитель, тем сильнее разрыв», – отметила она в своем Telegram-канале.

              «Радио и газеты потеряли за 10 лет половину аудитории и проигрывают даже сарафанному радио, где в роли новостников выступают члены семьи, соседи и друзья: 12-15% против 18%. Треть россиян смотрит видеоблоги минимум раз в неделю, а 7% делают это каждый день», – указала Канделаки.

              Кроме того, отметила она, доверие к телевидению упало с 80% до 55% за последние 10 лет. Доверие же к новостям в интернете за тот же период выросло в четыре раза – до 20%.

              «Телевидению нужны новые стратегии, поскольку посреди войны за рынок телеканалы обнаружили, что ведут битву за все уменьшающийся кусок общего пирога», – подчеркнула Канделаки.

              На публикацию Канделаки отреагировала Маргарита Симоньян. «Телевидению, Джана, к сожалению, уже нужна только одна стратегия – поскорее определиться, где и как оно хочет быть похороненным. Это я тебе как телеменеджер телеменеджеру говорю», – отметила она.

              Ранее Канделаки уже заявляла, что в скором времени СМИ и новым технологиям нужно будет возвращать доверие к аудитории. По ее словам, каналов получения информации стало больше, поэтому «звезды» перестали быть ньюсмейкерами.


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