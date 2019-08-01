Симоньян и Канделаки обсудили «похороны» телевидения

Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала последние социологические исследования, согласно которым телевизор в последнее время «смотрят все меньше, а если и смотрят, то все больше не доверяют». Главред RT Маргарита Симоньян отреагировала на ее сообщение, отметив, что телевидению остается только одна стратегия.

По данным Канделаки, телевидение смотрит в основном аудитория «65+» и только 42% молодежи в возрасте до 25 лет смотрят новости по ТВ.

«Триумф соцсетей в цифрах выглядит следующим образом: за 10 лет количество людей, получающих в них информацию, выросло с 9% до 34%. При этом телевизор проиграл Сети битву за аудиторию 18-34, и чем моложе потребитель, тем сильнее разрыв», – отметила она в своем Telegram-канале.

«Радио и газеты потеряли за 10 лет половину аудитории и проигрывают даже сарафанному радио, где в роли новостников выступают члены семьи, соседи и друзья: 12-15% против 18%. Треть россиян смотрит видеоблоги минимум раз в неделю, а 7% делают это каждый день», – указала Канделаки.

Кроме того, отметила она, доверие к телевидению упало с 80% до 55% за последние 10 лет. Доверие же к новостям в интернете за тот же период выросло в четыре раза – до 20%.

«Телевидению нужны новые стратегии, поскольку посреди войны за рынок телеканалы обнаружили, что ведут битву за все уменьшающийся кусок общего пирога», – подчеркнула Канделаки.

На публикацию Канделаки отреагировала Маргарита Симоньян. «Телевидению, Джана, к сожалению, уже нужна только одна стратегия – поскорее определиться, где и как оно хочет быть похороненным. Это я тебе как телеменеджер телеменеджеру говорю», – отметила она.

Ранее Канделаки уже заявляла, что в скором времени СМИ и новым технологиям нужно будет возвращать доверие к аудитории. По ее словам, каналов получения информации стало больше, поэтому «звезды» перестали быть ньюсмейкерами.