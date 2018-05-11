Канделаки заявила, что «звезды» перестали быть источником информации

Медиаменеджер Тина Канделаки заявила, что в скором времени СМИ и новым технологиям нужно будет возвращать доверие к аудитории. По ее словам, каналов получения информации стало больше, поэтому «звезды» перестали быть ньюсмейкерами.

Генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» тина Канделаки заявила, что новому поколению нужно будет придумать, как сочетание разных СМИ и новых технологий сможет вернуть доверие аудитории к новостям. Об этом она заявила изданию Vc.ru.

«Сейчас мы незащищены от фейковых новостей. Мы получаем информацию из множества каналов (ТВ, блоги, telegram-каналы, соцсети) и, в этом смысле, институт звезд, как источников информации, закончился».

Она добавила, что ее соцсети могут охватить 50 человек, «а любого из парня с улицы – миллионы. Это хорошо, но эта ситуация требует верификации и ответственности».

При этом, отмечает медиаменеджер, пока не понятно, как это отразится на телевидении и на индустрии в целом. Однако Канделаки надеется на технологию блокчейна, поскольку информация и эксперты будут верифицированы в системе.