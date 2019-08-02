Соловьев поспорил с Симоньян и Канделаки о «похоронах» ТВ

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2 августа, пятница  |  Последнее обновление — 09:10  |  vz.ru
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Доллар поможет оживить экономику России

ФРС США впервые со времен кризиса 2008 года снизила ставкуФото: Brendan McDermid/Reuters
Федеральная резервная система США впервые с кризиса 2008 года снизила ключевую ставку. Это должно было обрадовать рынки и ослабить курс доллара. Однако реакция рынков и доллара оказалась парадоксальной, а эксперты разошлись во мнениях относительно того, как решение американского регулятора отразится на российской экономике и курсе рубля. Подробности...
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Вину русских за гибель Варшавы оценивают не с той стороны

Общее число жертв Варшавского восстания польские историки со временем снизили с 200 до 150 тысячФото: Bundesarchiv/Wikipedia
Ровно 75 лет назад началось Варшавское восстание. В связи с этим в Польше будет сказано много недобрых слов в адрес России и русских. По мнению польского правительства, именно мы ответственны за то, что сотни тысяч варшавян были убиты, а их город почти полностью разрушен. Претензии к Советской армии в этом смысле безосновательны. Но это, к сожалению, не означает того, что русские непричастны к польской трагедии. Подробности...
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Как изменились боевые возможности и задачи ВДВ

Отличительная особенность ВДВ - использование парашютов. Но так ли они нужны в современной войне?Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Воздушно-десантные войска, которые 2 августа отмечают свой профессиональный праздник, меняются прямо на наших глазах. Крылатая пехота становится все менее крылатой и все более зубастой, получая новые огневые возможности. Одновременно с этим звучат голоса о том, что парашютное десантирование больше не актуально в современной войне. Насколько обоснованны подобные заявления? Подробности...
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Тринадцать причин для бегства Порошенко с Украины

Неясно, будет ли Волкер защищать Порошенко чисто за деньги или по идейным соображениямФото: Mykhailo Palinchak/Global Look Press
На днях Петр Порошенко отказался от госохраны и сбежал с семьей из страны. В четверг украинские СМИ узнали, что экс-президент попросил в Вашингтоне защиты от уголовного преследования на Украине. Вне зависимости от того, помогут ему в США или нет, Порошенко надо сделать сложный выбор - остаться за границей или вернуться в Киев. В данной ситуации для него опасно любое решение. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Взгляд с другого берега Угры

Сергей Зацаринный, писатель
В России может появиться новый праздник – день освобождения от монголо-татарского ига. Вот только вопрос, освобождались ли мы от него, или оно прошло само собой, а Русское государство тоже возвысилось естественным путем, а не в борьбе. Подробности...

«Полки добра» побеждают зло

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Мы слишком противоречивы, чтобы нас можно было уместить в двухмерную картинку. Русская душа – десятимерна. И столько беспредельной щедрости есть в ней, и столько тоски, зависти, памяти о голоде и несправедливости. Подробности...
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Либералы плюс националисты равно новый интернационал

Андрей Бабицкий, журналист
Вовсе не новая Россия является наследницей советской системы, как в этом пытаются убедить окружающих господа либералы. Прочнейшая нить преемственности связывает СССР как раз с ними – сразу по множеству параметров. Подробности...
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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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          Каким видом транспорта вы пользуетесь наиболее часто?
          • Общественным транспортом

          • Личным автомобилем

          • Такси

          • Каршерингом

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          • Хожу пешком

          В связи с задержанием танкера Nеyma в порту Измаила, должна ли Россия запретить кораблям под флагом РФ заходить в украинские порты?
          • Да

          • Нет

          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

          • Он продолжит антироссийскую линию Порошенко

          • Он еще более усилит политику русофобии

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              Соловьев поспорил с Симоньян и Канделаки о «похоронах» ТВ

                 2 августа 2019, 08:21
              Фото: Станислав Красильников/ТАСС
              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати  •
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              Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев подключился к беседе Тины Канделаки и Маргариты Симоньян по поводу «умирания» телевидения и призвал учитывать еще несколько факторов.

              Соловьев подчеркнул, что одним из преимуществ телевидения является то, что «подавляющее большинство наших граждан НЕ ХОТЯТ работать программными директорами». «Режим смотрения ТВ пассивный, если не фоновый. Люди отдыхают. Они на работе наактивничались и им вполне хватает простого переключения каналов, для того чтобы выбрать программу для смотрения», – отметил он в своем Telegram-канале.

              «Да и надо определиться с терминологией. А ТВ – это что? Большой такой экран в комнате? Когда я смотрю по iPad сериал Netflix – это интернет? А если я его досматриваю через Apple TV по домашнему ящику – это телевидение?» – задается вопросом Соловьев.

              «Да и у традиционного ТВ есть очень существенное преимущество. Сам телевизор. Большой экран. Приличное качество звука. Простота в установке и работе и, конечно, цена», – добавил он.

              «В конечном итоге важен контент. Как его доставят для потребителя вторично», – заключил Соловьев.

              Накануне Канделаки прокомментировала последние социологические исследования, согласно которым телевизор в последнее время «смотрят все меньше, а если и смотрят, то все больше не доверяют». Симоньян отреагировала на ее сообщение, отметив, что телевидению остается только одна стратегия – «поскорее определиться, где и как оно хочет быть похороненным».


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