Интеллигенция плещет в ладоши – «раздавите гадину!»

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Почему история Ту-154 столь важна для российского авиастроения

Первый полет Ту-154 совершил 3 октября 1968 года. Самолет пилотировал экипаж летчика-испытателя Юрия СуховаФото: пресс-служба ПАО "Туполев"
Ровно 50 лет назад (3 октября 1968 года) совершил свой первый полет Ту-154, самолет, которому было суждено стать самым массовым в своем классе среднемагистральных машин. Что заставило Хрущева инициировать его создание? Что в Ту-154 так понравилось компании Boeing, что она приобрела советскую технологию для себя? И какое отношение пассажирский лайнер имеет к освоению космоса? Подробности...
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Станут ли и балалайки, и шутеры «мягким оружием» России

Имиджевый эффект от ЧМ-2018 в мире был колоссальным, и России надо сделать его долгоиграющимФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
«Что это за Мордор, что это за плохие ребята, о которых все пишут?» Таким зачастую становится мотив, побуждающий людей по всему миру интересоваться нашей страной. Что в ответ может предложить Россия? Будет ли наш ответ архаичным или ультрасовременным? Эти вопросы обсудили участники круглого стола «Многоликая «мягкая сила» и резервы народной дипломатии», организованного на дискуссионной площадке газеты ВЗГЛЯД. В их числе были и те, кто по должности укрепляет нашу «мягкую силу». Подробности...
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Годовщину запуска первого спутника космическая отрасль встречает в разобранном состоянии

Первый спутник собирали в крайне непривычных для советской производственной культуры условияхФото: Фотохроника ТАСС
День начала космической эры – 4 октября – российская космонавтика отмечает со шлейфом накопившихся проблем. Это и отверстие в обшивке «Союза», и пустоты в железобетонных конструкциях космодрома Восточный (подрядчик должен их устранить до 5 октября). Это и обострившиеся отношения двух главных космических держав, соперничество которых началось 60 лет назад. Подробности...
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Политический скандал показал, чем судебная система России лучше американской

Скандал вокруг судьи Кавано (на фото он плачет во время слушаний в Сенате США) обнажил большие проблемы американской судебной системыФото: MICHAEL REYNOLDS/Zuma/ТАСС
«Это очень страшная ситуация». Такими словами Дональд Трамп описал свои впечатления по поводу главного политического скандала, сотрясающего Соединенные Штаты последние несколько недель. Кандидат на пост члена Верховного суда страны обвинен в сексуальных домогательствах, происходивших 35 лет назад. И сама эта история обнажила две важнейших проблемы судебной системы США. Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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Интеллигенция плещет в ладоши – «раздавите гадину!»

Андрей Бабицкий, журналист
В мгновение ока площадь заполняется мертвыми телами, ранеными, хрипящими от боли людьми. Меня накрывает чувство отчаяния. Я не понимаю, как такое возможно – демократическая власть устраивает кровавое побоище в главном городе России. Подробности...

Украинская автокефалия – это смерч

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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
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        • На стороне Ельцина, жалею об этом

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          Андрей Бабицкий

          Интеллигенция плещет в ладоши – «раздавите гадину!»

          Андрей Бабицкий
          журналист
          		 4 октября 2018, 08:04

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          Понятно, что многие детали тех трагических событий стерлись из памяти. На поверхности обрывочные картинки – и ключевые моменты, и глубоко второстепенные.

          Мой близкий друг и глава российского комсомола с неизменным мегафоном возводит баррикады на опустевшим за несколько дней до расстрела Белого дома Садовом кольце. Ветер носит обрывки каких-то тряпок и бумаг. Крепкие мужики деловито опрокидывают троллейбус и вокруг завалившейся набок железной коробки начинают строить линию обороны. Из окрестных дворов стаскивают невесть откуда взявшийся в таком количестве мусор: здесь и бревна, и каменные блоки, и вырванные с корнем рекламные щиты. За час баррикада достигает внушительных размеров.

          «Откуда это в наших людях? – дивлюсь я про себя. – Казалось бы, революционные навыки за 70 лет должны были быть забыты, а они живы».

          В местах, где собирается оппозиция, воздух гудит от злого и веселого возбуждения. Милиция периодически разгоняет толпы защитников парламента, свирепея раз от разу. Разбитые головы, порванная одежда, ходят разговоры о том, что какой-то женщине намеренно сломали ногу. Обстановка в первых числах октября уже наэлектризована настолько, что, кажется, проведи рукой по волосам, посыплются искры.

          Утром 3 октября начинают собираться демонстранты. За короткое время здесь уже многие тысячи человек. Над толпою реют красные флаги. Впервые в ельцинской России противники новой власти обрели силу и голос, впервые они в таком количестве вышли на улицы.

          Фото: Зотин Игорь/ТАСС

          Здесь не только коммунисты из КПРФ и анпиловской РКРП, к протесту присоединились представители патриотического крыла. Я помню «белых» депутатов Виктора Аксючица и Илью Константинова, которые на митингах легко перехватывали мегафон из рук «красных» ораторов.

          С Октябрьской площади гигантская масса людей выдвигается по Садовому в направлении Белого дома. Первая линия оцепления, выставленная на мосту через Москва-реку – «Уралы» и цепь из сотрудников ОМОНа – снесена в считанные секунды. На месте прорыва каски и щиты, которые тут же подбирают и примеривают на себя демонстранты. Дальше путь свободен – вплоть до здания парламента.

          Мне и в предыдущие дни все происходящее казалось диким, совершенно не вяжущимся с тем, что носило торжественное название «демократические реформы». Одна из сторон политического конфликта решила, что мирные средства разрешения кризиса исчерпаны (хотя это было далеко не так) и применила насилие, очень быстро дойдя до его крайних форм.

          Кровь на улицах столицы казалось чем-то немыслимым в новые времена, когда и власть, и общество вроде бы сошлись на том, что могут существовать разные, в том числе взаимоисключающие точки зрения на порядок вещей. И вот это право отменяется прямо на наших глазах, а либеральная интеллигенция плещет в ладоши, повторяя: «Раздавить гадину!»

          Уже совсем рядом с Белым домом в воздухе раздаются сухие, громкие щелчки. По толпе, заполнившей Садовое от края до края, сколько хватает глаз, начинают стрелять из свечки бывшего СЭВ, ныне московской мэрии. Я видел несколько упавших людей, были они убиты или только ранены, так до сих пор и не знаю. Часть демонстрантов под пулями бежит к парламенту и там объявивший себя исполняющим обязанности президента Александр Руцкой прямо с балкона отдает приказание взять мэрию приступом.

          Руководит захватом генерал Альберт Макашов, чьи люди выводят из здания и проводит сквозь оцепление людей в форме спецназа. Стреляли они. Оцепление необходимо, чтобы толпа не растерзала «правоохранителей».

          Потом по указанию того же Руцкого самые активные демонстранты, среди которых немало крепких, видавших виды мужиков, отправляются брать под контроль Останкино в автобусах и грузовиках, разобранных из последней линии оцепления.

          Я забираюсь в поливальную машину, которую «отжал» какой-то молодой парень. По пути нас нагоняет БТР, броню которого облепили вооруженные спецназовцы. Они не предпринимают никаких попыток остановить колонну с мятежниками. «Они перешли на нашу сторону», –убежденно говорит парень, управляющий поливалкой.

          У телецентра сгущается вечерний сумрак. Толпа гудит у входа, требуя, чтобы ее впустили. Многотонный «Урал» начинает пробивать стеклянный подъезд. Потом появляется мужик с гранатометом, прицеливается. В холле оглушительный взрыв. Несколько секунд тянется звенящая тишина и вдруг толпу накрывает свинцовый дождь. Стреляют из верхних окон очередями из автоматов.

          В мгновение ока площадь перед зданием заполняется мертвыми телами, ранеными, хрипящими от боли людьми. Я весь в крови – перепачкался, помогая оттаскивать в сторону получившего ранение человека.

          Меня накрывает чувство горя и отчаяния. Я вообще не понимаю, как такое возможно – демократическая власть устраивает кровавое побоище в главном городе страны.

          С места трагедии я еду московское бюро «Радио Свобода». Там рассказываю в эфире о том, что видел своими глазами. После эфира с трудом удерживаю себя от желания заехать в морду коллеге, который не просто считает, что Борис Ельцин все сделал правильно, но говорит об этом с нескрываемым восторгом.

          Думаю сейчас, что не надо было сдерживаться.

          На следующий день я уже в каком-то оцепенении смотрю по телевизору, как танки бьют по Белому дому. Становится понятно, что власть уже перешла Рубикон и готова использовать оружие против собственных граждан, забыв о правах человека и прочих ценностях, которым она еще недавно присягала на верность.

          Еще через пару дней я объявляю о своем увольнении с радио и уезжаю в Белоруссию к своему другу Игорю Малярову, который нашел там временное убежище.


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