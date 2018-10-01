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3 октября, среда  |  Последнее обновление — 14:33  |  vz.ru
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Украина не сможет освободиться из плена МВФ почти полсотни лет

Украина снова надеется на чудоФото: Yuri Gripas/Reuters
Еще четыре года назад украинская власть радовалась, что Международный валютный фонд утвердил кредитную программу помощи стране. Ведь западные партнеры обещали экономическое чудо. Однако теперь в украинском правительстве звучат совсем другие слова. Там впервые осознали, что стали заложниками МВФ, а сбежать из долгового плена не так-то просто. Что же пошло не так? Подробности...
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В чем единственное положительное последствие трагедии октября 1993-го

В сентябре 1993-го Борис Ельцин решил силой получить всю полноту властиФото: ТАСС
Исполняется четверть века октябрьскому перевороту – событиям, которые стали неизбежным продолжением развала СССР. Тогда в Москве пролилась кровь наших граждан – а отрешенный от должности президент Ельцин вошел в историю как человек, отдавший приказ стрелять из танков по распущенному им парламенту. Трагедия октября 1993-го никогда не должна повториться – и залогом этому, как ни странно, является Конституция, принятая после окончания двоевластия. Подробности...
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Кто из иерархов РПЦ на Украине согласится предать Москву

Вероятный «патриарх всея Украины» Симеон когда-то служил хранителем резиденции патриарха Алексия в МосквеФото: orthodox.vinnica.ua
Томос Киеву еще не дали, а среди украинских раскольников уже разворачивается схватка за власть в будущей церкви. Без пяти минут «патриархом всея Украины» уже считается митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий), любимец президента Петра Порошенко. Правда, пока Симеон публично от РПЦ не отрекался. Сообщается, что просьбу об автокефалии тайно подписали 10 иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Кто же эти 10 отступников? Подробности...
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Теперь Скрипаль предал и британцев

Так выглядит обложка книги о СкрипалеФото: Henry Holt and Company
Сергей Скрипаль, как оказалось, «бессовестный русский националист», приветствовавший возвращение Крыма и «ненавидевший правительство Ельцина». Британский журналист, который несколько часов беседовал с бывшим полковником ГРУ уже после его отравления, обескуражен. Как же так – он работал на MI6, а ностальгирует по России! Однако поведению Скрипаля все же можно найти объяснение. Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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Слова не могут быть уголовно наказуемы

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Следующий шаг по 282-й должен быть такой: резко ограничить круг экспертов, которые могут признавать материал экстремистским. Лицензировать их, сертифицировать или как-то иначе убирать из этой истории идиотов, признающих пропагандой нацизма пост с кадрами старых советских фильмов. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

От Рейхстага потянуло бензинчиком

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Я думал, что, когда AfD достигнет 20 процентов поддержки населения, должно произойти что-то страшное. Я ошибался. Было достаточно 17–18 процентов, чтобы был раскрыт неонацистский заговор с целью свергнуть демократию в Германии. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Откуда берутся АУЕвшие дети

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Подростки собирают «грев» и «общак», готовятся к суровой жизни «на зоне», иногда грабят, иногда разбойничают, а иногда, одурев и окончательно утратив связь с реальностью, убивают – жестоко, страшно и отвратительно. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Чудовищное землетрясение и цунами в Индонезии унесли сотни жизней

      Более 830 погибших, тысячи зданий превращены в руины, хаос и разрушения. Так выглядит индонезийский остров Сулавеси после более чем 7-балльного землетрясения, вызвавшего цунами с волнами до пяти метров в высоту
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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

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        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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          На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?

          В чем единственное положительное последствие трагедии октября 1993-го

          В сентябре 1993-го Борис Ельцин решил силой получить всю полноту власти   3 октября 2018, 12:50
          Фото: ТАСС
          Текст: Петр Акопов

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          Исполняется четверть века октябрьскому перевороту – событиям, которые стали неизбежным продолжением развала СССР. Тогда в Москве пролилась кровь наших граждан – а отрешенный от должности президент Ельцин вошел в историю как человек, отдавший приказ стрелять из танков по распущенному им парламенту. Трагедия октября 1993-го никогда не должна повториться – и залогом этому, как ни странно, является Конституция, принятая после окончания двоевластия.

          Распад СССР не закончился в 1991 году – Россия упала в руки новой элиты, не представлявшей, как и что с ней делать, куда идти. Называвшие себя «демократическими» силы тут же раскололись – исполнительная власть оказалась в руках сторонников построения «капитализма как на Западе», а в рядах законодательной зрело недовольство «авантюрной политикой рыночных реформ».

          Главой государства был Борис Ельцин – но президентом России он был избран еще при жизни Советского Союза, когда абсолютное большинство народа всерьез не рассматривало вариант распада большой, исторической России. Высшим органом власти в стране при этом был Съезд народных депутатов – также избранный до развала СССР. Ельцин и депутаты вместе праздновали «победу» в августе 1991-го – а через несколько месяцев почти весь состав Верховного Совета (парламента, который формировался более многочисленным Съездом) проголосовал за ратификацию Беловежских соглашений, убивших СССР.

          Но уже через несколько месяцев отношения между Кремлем и Белым домом (где тогда размещался Верховный Совет) начали портиться. Причиной стали не личные отношения Ельцина и главы ВС Хасбулатова – а разногласия по поводу начатой правительством Гайдара шоковой терапии и попыток Ельцина проводить экономические (а по сути – и политические) реформы, не считаясь с парламентом.

          Законодатели и примкнувший к ним вице-президент Руцкой возмущались как содержанием, так и методами реформ, которые обваливали и так потерявшую заказы и управление промышленность, да и всю экономику. В стране начался передел собственности – а готовившаяся Чубайсом приватизация не могла быть одобрена парламентом.

          Подконтрольные власти СМИ, и в первую очередь телевидение, развернули травлю парламента – реакционеры, красно-коричневые, мешают реформаторам спасать страну от голода и избавляться от советского наследия. Одновременно «демократическая» часть окружения Ельцина стравливала его с Хасбулатовым и Руцким – играя на его властолюбии.

          В этом демократы преуспели – но в декабре 1992 года Ельцин был вынужден сменить Гайдара (так и проработавшего и. о. премьера), поставив во главе правительства советского управленца Черномырдина, за которого проголосовало большинство Съезда. Но примирения не произошло – экономическая политика правительства оставалась в целом прежней (в частности, продолжалась абсолютно несправедливая ваучерная приватизация), а претензии обеих сторон друг к другу накапливались.

          В стране сложилась ситуация классического двоевластия.

          Не только юридического, потому что полномочия президента и Съезда явно пересекались, но и фактического. Причем не в столице, которая и в федеральном, и в городском смысле была под контролем «демократов», а в регионах, где местные власти (региональные парламенты, а в нацреспубликах, где руководство не было назначено Ельциным, и главы регионов) были по взглядам на экономическую политику куда ближе к Хасбулатову с Руцким, чем к Гайдару и Чубайсу. Долго это продолжаться не могло – страна зависла между парламентом и президентом, между осторожными реформами и быстрым капитализмом.

          Весной 1993-го Съезд совсем немного голосов недобрал до импичмента Ельцину, и в ответ президент объявил о приостановке действия Конституции и введении «особого порядка управления страной», что позволяло отправить его в отставку. Впрочем, Кремль тут же дал задний ход – и обещанный указ Ельцина появился совсем в другом, не противоречащем Конституции виде. Вскоре прошел референдум о доверии Ельцину, его социально-экономической политике и необходимости перевыборов президента и Съезда – на котором власть агитировала за «Да, Да, Нет, Да». Желаемый результат был достигнут – правда, даже с манипуляциями удалось обеспечить Ельцину чуть больше половины голосов. А идея новых выборов не получила поддержки необходимого числа избирателей.

          1 мая 1993 года ОМОН в Москве разгонял огромные толпы протестующих против Ельцина демонстрантов – были столкновения и жертвы. К осени Ельцин решил перейти в наступление – отстранил от должности вице-президента Руцкого, вернул Гайдара в правительство первым вице-премьером, а 21 сентября подписал указ 1400 о роспуске Съезда и выборах в новый парламент, Госдуму и проведении референдума о новой Конституции.

          С этого момента Борис Ельцин перестал быть президентом России – тогдашние законы предусматривали автоматическое прекращение полномочий главы государства в случае нарушения им Конституции. Поэтому Верховный совет, а потом и Съезд отрешили Ельцина от власти, назначив Руцкого исполняющим полномочия главы государства. На стороне парламента был закон и интересы России – которая точно не нуждалась ни в последующих кровавых событиях, ни в воровской приватизации, дорогу которой открывала победа Ельцина – но за ним не было военной силы.

          Поэтому Ельцин проигнорировал все решения Съезда и блокировал парламент, отключив все системы жизнеобеспечения.

          Это был классический переворот – который после двух недель сидения депутатов в Белом доме закончился кровью.

          Она пролилась после того, как 3 октября многотысячные демонстранты прорвали оцепление и разблокировали Белый дом. ОМОН бежал, и казалось, что ситуация поворачивается против Ельцина – в эйфории сторонники Белого дома решили занять Останкино и обратиться к стране. Но ночью у телецентра, который к тому времени прекратил вещание, произошла кровавая бойня – полсотни собравшихся у входа людей были убиты защищавшим его спецназовцами, спровоцированными то ли выстрелом из гранатомета, который был у одного из штурмовавших, то ли убийством одного из спецназовцев неизвестным снайпером.

          Утром 4-го танки стреляли по Белому дому – переворот завершился победой Ельцина. В стране установилось единовластие «либеральной диктатуры» – с обвинениями проигравших в фашизме, «красно-коричневой чуме». Но уже в декабре власть получила жесткий отпор – на выборах в Госдуму проправительственная партия, гайдаровский «Выбор России», набрал всего 15% голосов, лишь на 3% опередив коммунистов. А победил националист-популист Жириновский – ЛДПР набрала 23%.

          Но правившие «демократы» и не думали отдавать власть – ограничившись криками «Россия, ты сдурела», они вскоре запустили второй этап приватизации, т. н. залоговые аукционы, сманипулировали переизбрание Ельцина в 1996 году – и споткнулись только в августе 1998-го, когда рухнувшая пирамида ГКО довела Россию до дефолта.

          Тогда к власти пришло правительство Евгения Примакова, а через год Ельцин назвал своим преемником Владимира Путина. И вот тут и выяснилось, в чем было единственное положительное последствие кровавого октября 1993 года. В Конституции, принятой на общенародном референдуме в декабре, спустя два месяца после трагедии. Потому что это была конституция президентской республики с сильной центральной властью, позволявшей главе государства управлять страной из одного центра.

          На ваш взгляд

           
          На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?




          Путин получил полномочия, с помощью которых он мог собирать и укреплять страну – что он и делает все эти годы. Да, для того, чтобы в полной мере воспользоваться ими, ему нужно было сначала потратить массу сил и времени на восстановление вертикали власти, на ее очищение от ставленников олигархата и проходимцев. Но у него были для этого конституционные полномочия.

          А двоевластия при Путине не возникло и не могло возникнуть не потому, что Госдума не имела полномочий Съезда, а потому что проводимая им политика пользовалась поддержкой большинства народа. Если бы в России после 1993 года возникала смешанная президентско-парламентская или вообще парламентская республика, привести страну в порядок ему вряд ли бы удалось. Потому что даже популярный глава государства и его правительство попали бы в зависимость от манипулируемых различными олигархами политических партий и их фракций в парламенте – что мы видим сейчас, например, в США, где против популярного в народе президента под видом механизма «сдержек и противовесов» со стороны Конгресса действует вся мощь «глубинного государства».

          И Путину пришлось бы заниматься бесконечными парламентскими альянсами и коалициями, подыгрывать интересам тех или иных лоббистов, чтобы получить ресурсы и полномочия для проведения своей политики. При сильной президентской власти у опирающегося на народное доверие главы государства есть все возможности выстроить работающую вертикаль власти по всей стране. Что для такой страны, как Россия, имеет не просто огромное, а жизненно важное значение.


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