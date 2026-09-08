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Корвет ТОФ уничтожил вражескую субмарину на учениях
Корвет «Резкий» поразил подводную лодку условного противника в Охотском море
Корвет «Резкий» Тихоокеанского флота (ТОФ) провел разведывательно-поисковые действия в акватории Охотского моря и проливных зонах Курильских островов, в ходе учения уничтожил подводную лодку условного противника, сообщает пресс-служба объединения.
Экипаж корвета Тихоокеанского флота провел разведывательно-поисковые действия в акватории Охотского моря и проливных зонах Курильских островов, передает РИА «Новости». Военные моряки отработали комплекс мероприятий по поиску надводных кораблей и подводных лодок условного противника, а также провели учения по противовоздушной обороне и отражению атак беспилотников и безэкипажных катеров.
«В ходе планового противолодочного учения экипаж корвета «Резкий» ТОФ выполнил поиск и слежение за обнаруженной субмариной условного противника и принуждение ее к всплытию. Подводная цель была смоделирована боевой информационной системой корвета», – сообщили в пресс-службе флота.
После того как «противник» отказался всплыть, боевые расчеты корвета уничтожили неопознанную подводную лодку. Для этого моряки условно применили торпедное оружие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе экипаж корабля «Адмирал Пантелеев» отработал уничтожение вражеской подлодки в Японском море.
Ранее моряки Тихоокеанского флота отразили атаки беспилотников в акватории Охотского моря.
Весной корвет «Резкий» вернулся во Владивосток после выполнения задач боевой службы.