Мощный взрыв прогремел в украинской Полтаве

«Общественное» сообщило о взрыве в Полтаве на фоне воздушной тревоги

Tекст: Дмитрий Зубарев

О сильном хлопке, который услышали жители населенного пункта на северо-востоке Украины, сообщило украинское издание «Общественное», передает ТАСС.

В настоящее время на территории Полтавской области звучат сирены, предупреждающие об опасности с воздуха. Местные власти объявили воздушную тревогу, призывая граждан оставаться в укрытиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая в Полтаве во время воздушной тревоги произошел аналогичный взрыв.

Осенью прошлого года в пригороде этого города атаковали крупную ремонтную базу Вооруженных сил Украины.

Весной прошлого года взрывы раздались в Полтаве и Запорожье.