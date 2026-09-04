Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.0 комментариев
Футболист Андрей Мостовой сменил «Зенит» на «Локомотив»
Полузащитник Мостовой перешел из «Зенита» в «Локомотив» на правах аренды
Полузащитник сборной России Андрей Мостовой покинул петербургский «Зенит» и присоединился к московскому «Локомотиву» на правах аренды до конца сезона.
Полузащитник сборной России Андрей Мостовой стал игроком московского «Локомотива» на правах аренды, передает РИА «Новости».
Соглашение с 28-летним хавбеком рассчитано до завершения текущего сезона.
Текущий контракт футболиста с петербургским клубом действует до лета 2027 года. Примечательно, что игрок ранее проходил обучение в академиях столичных ЦСКА и «Локомотива», а цвета «сине-бело-голубых» защищает с лета 2019 года.
За время выступлений в Петербурге полузащитник завоевал пять чемпионских титулов, один Кубок и шесть Суперкубков России. В 2020 году состоялся его дебют за национальную команду, в составе которой он сыграл 20 матчей и отличился тремя забитыми мячами. Также в послужном списке футболиста значатся выступления за «Сочи», «Химки» и «Долгопрудный».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле полузащитник оказался в реестре украинского сайта «Миротворец».
В июне московский «Локомотив» подписал однолетний контракт с защитником Георгием Джикией.
Осенью прошлого года Следственный комитет возбудил уголовные дела после попытки похищения Мостового в Петербурге.