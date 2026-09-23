«Российская креативная неделя – Сибирь» открылась в Красноярске

Tекст: Елизавета Шишкова

Форум «Российская креативная неделя – Сибирь» начал работу в Национальном центре «Россия» в Красноярске, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В этом году Красноярский край в шестой раз выступил общефедеральной площадкой для обмена лучшими практиками регионов Сибири по развитию креативной экономики. Тема форума сформулирована как «Сильный регион для сильных партнерств».

Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков на открытии отметил: «В Красноярском крае вклад креативных отраслей вырос до 140 млрд рублей в год. Это статистика, с которой спорить невозможно. Очень здорово, что здесь развиваются креативные индустрии. Люди это видят: это архитектура, реклама и маркетинг, гастрономия, мода и дизайн, кино и анимация. По всем направлениям в крае есть достижения, заметные на федеральном уровне».

Ключевым событием стала пленарная сессия «400 лет лидерства. Красноярский край – архитектор новой экономики Сибири и Востока России». Спикером выступил губернатор региона Михаил Котюков, модератором стал журналист Эрнест Мацкявичюс, в дискуссии участвовали представители федеральной и региональной власти, а также бизнеса. Котюков подчеркнул, что в крае созданы мощные стартовые условия для предпринимателей креативной отрасли и что вклад креативных индустрий в ВРП достиг 4% при общефедеральной задаче в 6%.

Участники пленарного заседания обсудили интеграцию креативной экономики с промышленностью, развитие малых территорий, привлечение инженеров и исследователей, формирование устойчивой среды для креативного бизнеса в муниципалитетах и технологическое лидерство отрасли. Президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш отметила, что креативные индустрии формируют новый тип экономики, где культура и творчество становятся инструментом заработка, создания продуктов и повышения эффективности регионов.

Деловая программа форума включает более 50 мероприятий: сессии, кейс-дискуссии, мастер-лекции, визионерские диалоги, интеллектуальные стендапы, интенсив для креативных предпринимателей и питчинг финалистов конкурса дизайнеров «Сибирские бренды». В них участвуют около тысячи представителей креативного бизнеса и корпораций, органов власти, институтов развития, науки и образования из более чем 20 регионов страны. Сессии проходят на четырех площадках: «Бизнес», «Территории ответственности», «Человек» и «Коллаборации 400».

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева представила подходы к интеграции креативных индустрий в работу муниципальных команд, подчеркнув, что такие отрасли помогают превращать ресурсы в рабочие места, новые проекты и узнаваемый образ территории. Все события объединяет тема «Сильный регион для сильных партнерств», а фестивальная часть программы включает концерты, выставки, экскурсии и творческие встречи. Форум проходит 23 и 24 сентября в Красноярске при поддержке администрации президента России, правительства края и администрации губернатора, его партнерами выступают ВАРМСУ, АНО «Креативная экономика» и АНО «СИРКИ».

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство утвердило стратегию развития креативной экономики до 2036 года с целевым ростом доли сектора в ВВП с 4,2% до 7,7%.