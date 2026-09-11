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    Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему на Украине никого не сажают за коррупцию

    На Украине коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью. Громкое разоблачение, обыски, слитые в прессу детали, отставка, назначение нового человека. Выход под залог из СИЗО на Украине равен выходу на свободу, так как сами судебные разбирательства не имеют перспектив либо длятся вечно.

    5 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Зачем Христос приходил в Калмыкию после войны

    Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.

    31 комментарий
    11 сентября 2026, 13:39 • Новости дня

    Самарский избирком сообщил о сохранности бюллетеней после атаки беспилотника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попадание БПЛА в здание, где находится одна из территориальных избирательных комиссий Самарской области, не скажется на организации и проведении выборов, сообщила избирательная комиссия региона.

    Попадание беспилотного летательного аппарата в здание территориальной избирательной комиссии Самарской области не повлияет на ход голосования. Губернатор региона Вячеслав Федорищев ранее сообщил об атаке беспилотников, в результате которой пострадал один человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

    Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова подтвердила факт инцидента, отметив, что избирательные бюллетени не были повреждены. «Здание, в котором расположена одна из территориальных избирательных комиссий Самарской области, пострадало при атаке БПЛА», – сообщили в региональном избиркоме в Max.

    Вся информационная продукция и бюллетени, находившиеся в здании, остались в сохранности. В настоящее время они находятся под охраной сотрудников полиции. Областная избирательная комиссия подчеркнула, что сложившаяся ситуация не скажется на организации и проведении выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник ударил по зданию территориальной избирательной комиссии в Самарской области.

    Ранее глава ЦИК Элла Памфилова доложила об усиленных мерах безопасности при подготовке к голосованию.

    В начале сентября силы ПВО отразили атаку дронов на гражданские объекты региона.

    10 сентября 2026, 15:57 • Новости дня
    ВЦИОМ: «Единая Россия» получит более 50% голосов на выборах

    Tекст: Валерия Городецкая

    На предстоящих выборах в Госдуму пройдут четыре партии, а абсолютным лидером с поддержкой свыше 51% голосов станет «Единая Россия». Такой прогноз представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам проведенного соцопроса.

    Прогнозируемая явка на предстоящих выборах в Госдуму составит от 51% до 53%, сообщается на сайте ВЦИОМ. За несколько недель до единого дня голосования 70% россиян выразили намерение участвовать в выборах, при этом 54% твердо планируют прийти на избирательные участки.

    Согласно электоральному прогнозу, в нижнюю палату парламента уверенно проходят четыре политические силы. Ожидается, что «Единая Россия» наберет 51-53% голосов, КПРФ получит 13-15%, а партии «Новые люди» и ЛДПР – по 9-11%.

    Партия «Справедливая Россия» сохраняет шансы преодолеть пятипроцентный барьер, однако ее текущее положение оценивается как неустойчивое с возможным результатом в 4-6%. За непарламентские объединения планируют проголосовать от 2% до 5% избирателей.

    Всероссийский опрос «Бином АЦ ВЦИОМ» проводился с 31 августа по 6 сентября среди 1600 респондентов старше 18 лет, погрешность исследования не превышает 2,5%. Метод опроса – комбинированная выборка: 50% телефонных интервью по технологии «Спутник» и 50% по маршрутной выборке.

    В конце августа социологи зафиксировали готовность половины россиян принять участие в голосовании. Аналитики высоко оценили шансы партии ЛДПР на получение второго места по итогам выборов.

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    11 сентября 2026, 09:15 • Новости дня
    Минобороны перечислило пораженные групповыми ударами цели на Украине

    ВС России поразили киевский дата-центр «Би-мобайл» ВСУ

    Минобороны перечислило пораженные групповыми ударами цели на Украине
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Киеве российским ударом поражен дата-центр «Би-мобайл», обеспечивавший обработку, хранение и передачу данных ВСУ, включая разведывательные, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России нанесли групповые удары по промышленным и логистическим объектам Украины, а также дата-центрам и портам, указало ведомство в Max.

    В Киеве и области поражены дата-центр «Би-мобайл», обслуживающий нужды украинской армии, и логистический центр «Гостомель», где хранились комплектующие для дронов.

    В Хмельницком удар пришелся по инновационному терминалу «Новой почты», который использовался для складирования беспилотников самолетного типа.

    В Днепропетровской области поражен аналогичный логистический центр «Днепр», предназначенный для хранения авиационных аппаратов и их деталей.

    В Одессе и области уничтожены завод по ремонту военной техники и склад иностранных комплектующих для дронов в Визирке. В порту Черноморска поражены два сухогруза с военными грузами, катер, резервуары с топливом и хранилище имущества для украинских войск.

    Кроме того, на пути в порт Одессы подбит еще один сухогруз с военным снаряжением.

    Ранее в пятницу Минобороны сообщило об ударе по дата-центрам на Украине.

    В начале сентября российские военные атаковали логистические центры и суда с западным вооружением для украинской армии.

    В конце августа Вооруженные силы России нанесли поражение местам хранения беспилотников и складам боеприпасов.

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    10 сентября 2026, 20:50 • Видео
    ФСБ спасла британского посла от Украины

    Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

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    11 сентября 2026, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение удара по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве

    Военный эксперт Кнутов: Удары по украинским дата-центрам заставят ВСУ воевать в XX веке

    Эксперт объяснил значение удара по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Поражение украинских дата-центров увеличивает время обработки противником разведывательной информации и нарушает процесс выдачи целеуказаний фронтовым подразделениям ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВС России нанесли удар по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве.

    «Дата-центры на Украине работают в связке с системой искусственного интеллекта Maven Smart System американской компании Palantir Technologies. Комплексы получают информацию, относящуюся к боевым действиям, а также данные прослушивания определенных гражданских мобильных телефонов, донесения разведки и диверсионных групп», – объяснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, основная цель таких объектов, как пораженный в Киеве дата-центр «Би-мобайл», – контроль ситуации на поле боя с помощью человеческих и машинных решений.

    «Согласно концепции разработчиков, весь фронт делится на сектора, на каждом из которых помещается морской контейнер с вычислительными мощностями и другим современным оборудованием. Они получают информацию от подразделений ВСУ и направляют ее в дата-центры в глубине украинской территории. Туда приходят данные ряда европейских стран», – объяснил спикер.

    «Дата-центры обрабатывают информацию и выдают резюме, сделанное с помощью технологий искусственного интеллекта. Руководствуясь этими совокупными данными, командование выдает целеуказание подразделениям ВСУ на фронте, принимает решения по изменению конфигурации войск и перегруппировке», – отметил собеседник.

    Эксперт отметил: по замыслу Вашингтона и Киева, разработки Palantir призваны повышать эффективность устаревшей советской и европейской техники, доводить ее до современного уровня по ряду технических характеристик. Он также напомнил, что система уже применялась американскими специалистами для планирования военных операций в Венесуэле и Иране.

    Таким образом, российские удары по расположенным на Украине дата-центрам перерезают каналы связи пунктов управления ВСУ с фронтовыми подразделениями, отметил Кнутов. «Кроме того, поражение объектов увеличивает время обработки Киевом разведывательной информации, нарушает процесс выдачи целеуказаний. На некоторое время, пока противник восстанавливает систему, мы отбрасываем украинскую армию в XX век», – резюмировал собеседник.

    Ранее Россия нанесла групповые удары по украинским предприятиям промышленности, логистическим площадкам, морским портам, а также судам, задействованным для помощи украинской армии. Кроме того, в Киеве был поражен дата-центр «Би-мобайл», хранящий, обрабатывающий и передающий разведданные. Также на объекте работает сетевое оборудование в интересах ВСУ.

    В Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях были поражены логистические центры «Гостомель», «Новая почта» и «Днепр», используемые для хранения БПЛА и комплектующих к ним. Помимо этого, удар пришелся по одесскому заводу автомобильных агрегатов, где ремонтируется военная техника.

    Также в порту Черноморска были атакованы два сухогруза с товарами военного назначения, катер и резервуары с ГСМ. На переходе морем в порт Одессы поражено судно с грузом для ВСУ, говорится в сообщении Минобороны в Max.

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    10 сентября 2026, 22:12 • Новости дня
    Сильные пожары вспыхнули в районе Гостомеля под Киевом после российских ударов
    Сильные пожары вспыхнули в районе Гостомеля под Киевом после российских ударов
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Киевской области на Украине после серии российских ударов в районе Гостомеля вспыхнули крупные пожары, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    «После ударов в районе Гостомеля под Киевом наблюдаются серьезные пожары», – сообщил Рожин в Мах.

    Отмечается, что пожар лишь усиливается, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    RT сообщает, что в Киевской области наблюдается огромный столб дыма, который в местных соцсетях называют «апокалиптичным». «Пишут, что это был второй прилет в одно и то же место», – говорится в сообщении.

    Видео пожаров доступно в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщали, что масштабные пожары вспыхнули на складах под Киевом.

    Пожары произошли в Бучанском районе и в районе Куреневки.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    11 сентября 2026, 02:33 • Новости дня
    Депутаты немецкой СДПГ обсудили вопрос об изменении политики в отношении России
    Депутаты немецкой СДПГ обсудили вопрос об изменении политики в отношении России
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне успеха «Альтернативы для Германии» на региональных выборах депутаты Социал-демократической партии Германии начали дискутировать о возможности пересмотра отношения к России и украинскому конфликту, пишет Welt.

    Во фракции Социал-демократической партии Германии нарастают споры вокруг внешнеполитического курса страны. В понедельник парламентарии провели жаркую дискуссию о дальнейшей поддержке Киева, пишет Welt.

    «Соотношение сил составляет 90 к 10», – оценил ситуацию один из членов фракции. Около 90% депутатов хотят придерживаться прежней линии, но число сторонников альтернативного подхода увеличивается.

    Противники нынешнего курса считают, что трата миллиардов на вооружение при одновременном сокращении социальных расходов становится энергетическим напитком для правых популистов. По их мнению, партия совершила ошибку, уступив тему мирного урегулирования оппонентам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на выборах в парламент Саксонии-Анхальт.

    Правая политическая сила получила более 44% голосов избирателей.

    После поражения консерваторов депутаты от СДПГ отказались поддерживать программу реформ канцлера Фридриха Мерца.

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    10 сентября 2026, 20:08 • Новости дня
    ВС России уничтожили сухогруз с оружием для ВСУ в порту Черноморск

    Минобороны: ВС России уничтожили сухогруз с оружием для ВСУ в порту Черноморск

    ВС России уничтожили сухогруз с оружием для ВСУ в порту Черноморск
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия нанесла удар по логистическим центрам и морской инфраструктуре на Украине, уничтожив транспортное судно с военными грузами, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжили наносить групповые удары по морским портам и логистическим центрам Украины, отмечается в сообщении ведомства в Max. Целями атак стали объекты инфраструктуры и суда, задействованные в интересах украинской армии.

    В результате ударов на территории порта Черноморск поражено судно типа «сухогруз». Этот морской транспорт доставлял военные грузы, предназначенные для снабжения подразделений ВСУ.

    В начале сентября российские войска уничтожили два сухогруза с вооружением в портах Одесской области.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России поразили судно с военным имуществом в порту Черноморск.

    В августе беспилотные летательные аппараты атаковали два сухогруза с боеприпасами в этой же гавани.

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    11 сентября 2026, 05:00 • Новости дня
    Пожар начался после атаки БПЛА на логистический центр Ozon в Саратове
    Пожар начался после атаки БПЛА на логистический центр Ozon в Саратове
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотник атаковал логистический центр Ozon в Саратове, из-за чего на объекте вспыхнул пожар, сообщила компания.

    «Под атаку БПЛА попал наш логистический центр в Саратове… Начался пожар, на месте работают экстренные службы», – сказано в сообщении компании.

    В компании заявили, что сотрудников оперативно эвакуировали, и, по предварительным данным, пострадавших среди них нет, передает РИА «Новости».

    В Ozon уточнили, что товары, размещенные на объекте, скрыты с витрины сайта. В Саратове и области приостановлены доставка и прием заказов клиентов, а также прием товаров от продавцов.

    Товары, которые уже находились в пути, перенаправляют в другие логистические центры компании. «Возобновим доставку и прием товаров после того, как перестроим логистические маршруты», – добавили в Ozon.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что атака беспилотников привела к повреждениям гражданской инфраструктуры в Саратове.

    По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил он.

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    11 сентября 2026, 12:10 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Зоревку и Новогришино в ДНР
    Российские войска освободили запорожскую Зоревку и Новогришино в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Зоревка в Запорожской области и Новогришино в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжают успешное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освободив сразу два населенных пункта, передает Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Зоревку в Запорожской области. Одновременно с этим бойцы группировки «Центр» освободили Новогришино на территории Донецкой народной республики.

    С 5 по 11 сентября Вооруженные силы России нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и дальнобойными беспилотниками. Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и распределительные центры военных грузов, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, дата-центр, цеха производства и места хранения беспилотников, безэкипажных катеров и комплектующих, склады боеприпасов и горючего, центры радио- и радиотехнической разведки, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

    Кроме того, выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием и хранение военных грузов и горюче-смазочных материалов для ВСУ. За неделю поражены 13 сухогрузов, два танкера, два буксира и два катера, действовавшие в интересах украинских сил. В акватории Черного моря корабли Черноморского флота уничтожили 12 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины.

    Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжили сжимать внутреннее и расширять внешнее кольцо окружения противника, установив контроль над населенными пунктами Березники, Озерное, Долгенькое, Зарубинка и Гоптовка.

    В районе Ольховатки были заблокированы два батальона противника, все попытки прорыва пресечены. В районах окружения потери ВСУ составили свыше 180 военнослужащих и несколько десятков единиц техники, а всего в зоне ответственности «Севера» сообщается о более чем 1430 погибших и раненых, об уничтожении 12 боевых бронированных машин, 83 автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии и восьми станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

    Группировка войск «Запад» за неделю заняла более выгодное тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, морской пехотной и двух территориальных бригад. Противник потерял свыше 1395 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 108 автомобилей, 12 орудий артиллерии и семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

    Южная группировка освободила населенный пункт Куртовка в Донецкой народной Рреспублике, нанесла урон шести механизированным, трем аэромобильным, мотопехотной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригадам, штурмовому полку и двум бригадам теробороны. Потери ВСУ здесь превысили 1330 военнослужащих, уничтожены 11 бронемашин, 127 автомобилей и 11 орудий артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Центр» за неделю нанесли поражение пяти механизированным, штурмовой и егерской бригадам, бригаде беспилотных систем, двум штурмовым полкам, двум бригадам морской пехоты и четырем бригадам нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 2820 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, три орудия артиллерии и десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

    Подразделения «Днепра» улучшили тактическое положение, поразив живую силу и технику двух механизированных и горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка и бригады морской пехоты. За неделю здесь уничтожены свыше 290 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 122 автомобиля и восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

    Средства противовоздушной обороны за отчетный период сбили 48 управляемых авиабомб, 14 снарядов РСЗО HIMARS, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», две управляемые крылатые ракеты «Нептун» и 5673 беспилотника самолетного типа.

    Всего с начала проведения спецоперации, по приведенным данным, уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 233 403 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 888 танков и других боевых бронированных машин, 1777 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 423 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 71 589 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа командующий группировкой «Восток» Петр Болгарев доложил об освобождении 19 населенных пунктов.

    В июле эти подразделения зачистили от противника Благодатное в Запорожской области.

    Бойцы группировки «Центр» в том же месяце освободили Василевку в Донецкой народной республике.

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    10 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Песков предупредил ЕС об опасности потери контроля над Киевом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости серьезной реакции европейских стран на утрату влияния над террористическими действиями украинских властей.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что потеря контроля над террористическими действиями Киева должна вызывать обеспокоенность в европейских столицах. В связи с этим он обратил внимание на недавний инцидент с задержанием шпиона, отмечает ТАСС.

    Ранее сотрудники ФСБ арестовали бывшего охранника посольства Британии в Москве, который работал на Службу безопасности Украины и собирал данные о британских дипломатах.

    Оценивая ситуацию, пресс-секретарь президента подчеркнул неспособность западных стран управлять украинским руководством. «Это очевидный факт», – констатировал Дмитрий Песков.

    Он добавил, что подобная ситуация уже происходила с Германией во время подрыва газопроводов «Северный поток». По словам Пескова, таких примеров накопилось много, и европейским столицам следует серьезно обеспокоиться происходящим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали собиравшего информацию для диверсии против британских дипломатов агента СБУ.

    В ведомстве заявили об обратном эффекте действий Лондона по превращению Украины в страну-камикадзе.

    Ранее Дмитрий Песков отметил подтверждение выводов Москвы о заказчике теракта на «Северных потоках» после обвинений ФРГ в адрес украинца.

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    11 сентября 2026, 06:18 • Новости дня
    Киев усилил контроль в Черниговской области из-за бегства граждан в Белоруссию
    Киев усилил контроль в Черниговской области из-за бегства граждан в Белоруссию
    @ Пограничный комитет Беларуси/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    СБУ и украинская полиция усилили контроль в Черниговской области Украины для предотвращения бегства украинцев в Белоруссию.

    «В Черниговской области СБУ и полиция усилили контроль по недопущению бегства украинцев в Белоруссию. Задержано несколько человек по подозрению в переправке людей через границу», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в Мах.

    При этом командование ВСУ проводит масштабную ротацию пограничных подразделений, несущих огромные потери – в частности, 105-й погранотряд потерял более половины личного состава и будет заменен 17-м погранотрядом ГПСУ.

    Российские войска продолжают наступление на Сумском направлении. Авиация, артиллерия и расчеты БПЛА группировки «Север» атаковали скопления живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Сумы, Ахтырка, Шостка, а также Харьков, Золочев и Волчанск.

    В Сумском районе комплексное огневое поражение сорвало попытку выдвижения штурмовой группы ВСУ в направлении Хотени, а в Шосткинском районе российские подразделения продолжают продвижение в районах Уланово и Толстодубово.

    На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои в районе «Волчанского котла», ВСУ перебрасывают резервы. Российские войска продвигаются западнее Белого Колодезя – в плен взяты два военнослужащих ВСУ. На Великобурлукском направлении российские штурмовики оттесняют силы ВСУ от государственной границы к центру котла. «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области). Двое военнослужащих ВСУ взяты в плен», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные освободили населенные пункты Гоптовка и Зарубинка, расположенные в Харьковской области.

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    10 сентября 2026, 16:56 • Новости дня
    Песков опроверг подготовку энергетического перемирия с Украиной

    Песков: Москва и Киев не ведут переговоры по энергетическому перемирию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские власти не ведут с Киевом предметных переговоров о возможности заключения энергетического перемирия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Москва и Киев не обсуждают возможность заключения соглашения о прекращении ударов по объектам энергетики, передает РИА «Новости». «Предметно никаких разговоров не ведется», – сказал представитель Кремля.

    Так он ответил на вопрос журналистов о том, рассматривают ли сейчас российские власти возможность заключения энергетического перемирия с украинской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский рассказал о планах США по снижению интенсивности конфликта в зимний период.

    Ранее источники сообщили телеканалу ABC, что США рассчитывают добиться прекращения боевых действий на Украине до наступления зимы.

    До этого Песков назвал вбросом слухи о прекращении ударов по энергообъектам Украины.

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    10 сентября 2026, 14:50 • Новости дня
    В Подмосковье арестовали финансировавшую террористов женщину

    В Подмосковье арестовали женщину за финансирование террористической организации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мытищинский суд заключил под стражу женщину, обвиняемую в финансировании терроризма, сообщили в пресс-службе судов Московской области.

    Решение об аресте вынес Мытищинский городской суд, передает ТАСС. «Мытищинским городским судом рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в отношении обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», – рассказали в пресс-службе судов Московской области.

    По данным следствия, фигурантка дела разделяла идеологию терроризма. Она перевела деньги на счет сообщества, созданного В. В. Мальцевым на базе запрещенного движения «Артподготовка» (запрещенная в России террористическая организация). Средства предназначались для материальной поддержки террористической деятельности на территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд приговорил россиянина к 16 годам колонии за участие в террористической организации «Артподготовка» (признана террористической организацией).

    Сторонники этого запрещенного движения для конспирации сменили свои названия.

    Ранее участники группировки намеревались сбросить самодельное взрывное устройство на поезд с военной продукцией.

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    10 сентября 2026, 14:46 • Новости дня
    Песков заявил о переходе Киева к терроризму из-за провалов ВСУ на фронте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил атаки украинских беспилотников на черноморское побережье неспособностью Киева переломить ситуацию в зоне специальной военной операции.

    Украинская сторона перешла к террористическим действиям из-за неспособности изменить ситуацию в зоне специальной военной операции. Такое мнение высказали в Кремле, пишет ТАСС.

    «Будучи неспособными переломить понятную динамику на фронте, украинцы переходят к такой террористической деятельности. Поэтому соответствующие меры принимаются», – подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля дал этот комментарий в ответ на вопрос журналистов о том, обсуждал ли президент России Владимир Путин с военными дополнительные меры по защите от подобных атак. Поводом для обсуждения стали удары украинских беспилотников по черноморскому побережью России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал отступление украинских войск причиной перехода Киева к террористическим атакам.

    Ранее глава государства сообщил о смене тактики противника на фоне поражений на линии боевого соприкосновения.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул необходимость продолжения спецоперации для минимизации потенциала подобных преступлений.

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    10 сентября 2026, 17:40 • Новости дня
    Песков заявил об ухудшении ситуации на земле для Украины

    Песков: Ситуация на земле для Украины ежедневно ухудшается

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал ежедневное ухудшение положения украинских войск на линии боевого соприкосновения.

    «Ситуация на земле для Украины стала гораздо хуже, и она становится хуже изо дня в день», – подчеркнул Песков в разговоре с журналистами, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля отметил, что условия Москвы для прекращения боевых действий остаются неизменными. Эти требования были озвучены президентом России Владимиром Путиным и Министерством иностранных дел еще два года назад.

    Россия по-прежнему отдает предпочтение мирному урегулированию конфликта, добавил Песков. Однако, как пояснил пресс-секретарь, в условиях отсутствия перспектив для дипломатического решения Москва вынуждена продолжать специальную военную операцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе официальный представитель Кремля назвал незыблемыми базовые условия Москвы для мирного урегулирования конфликта.

    В конце августа Дмитрий Песков сообщил о готовности России к достижению своих целей путем переговоров.

    Ранее пресс-секретарь президента заявил о скором наступлении необратимых последствий для украинской армии.

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    10 сентября 2026, 14:35 • Новости дня
    Песков сообщил о ежедневных обсуждениях Путиным хода СВО

    Песков заявил о ежедневных обсуждениях Путиным хода СВО с военными

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин ежедневно обсуждает с военными ход спецоперации и меры по защите российских городов от атак, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства постоянно контактирует с военным командованием. Обсуждаются вопросы защиты от украинских атак на российские объекты, в том числе на черноморские города, передает ТАСС.

    «Все эти и другие вопросы, связанные со специальной военной операцией, обсуждаются ежедневно президентом с военными, принимаются соответствующие меры», – отметил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства непрерывно получает актуальную информацию о ходе боевых действий.

    Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов по телефону проинформировал президента о результатах массированного ответного удара по военным объектам Киева.

    А оперативные данные о нападениях на российские территории поступают в Кремль в любое время суток.

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