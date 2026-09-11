Самарский избирком сообщил о сохранности бюллетеней после атаки беспилотника

Tекст: Дмитрий Зубарев

Попадание беспилотного летательного аппарата в здание территориальной избирательной комиссии Самарской области не повлияет на ход голосования. Губернатор региона Вячеслав Федорищев ранее сообщил об атаке беспилотников, в результате которой пострадал один человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова подтвердила факт инцидента, отметив, что избирательные бюллетени не были повреждены. «Здание, в котором расположена одна из территориальных избирательных комиссий Самарской области, пострадало при атаке БПЛА», – сообщили в региональном избиркоме в Max.

Вся информационная продукция и бюллетени, находившиеся в здании, остались в сохранности. В настоящее время они находятся под охраной сотрудников полиции. Областная избирательная комиссия подчеркнула, что сложившаяся ситуация не скажется на организации и проведении выборов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник ударил по зданию территориальной избирательной комиссии в Самарской области.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова доложила об усиленных мерах безопасности при подготовке к голосованию.

В начале сентября силы ПВО отразили атаку дронов на гражданские объекты региона.