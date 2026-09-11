Жительница Донецка получила 15 лет колонии за госизмену

Суд в ДНР приговорил жительницу Донецка к 15 годам за госизмену

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суд в ДНР назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы женщине, признанной виновной в государственной измене, передает ТАСС. Помимо тюремного срока, осужденная обязана выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей.

Согласно информации ведомства, Ксения Дьячкова была задержана в мае 2026 года. Следствие установило, что она через мессенджер Telegram связалась с представителями Службы безопасности Украины.

«Суд приговорил жительницу Донецка к 15 годам лишения свободы за государственную измену», – сообщили в пресс-службе УФСБ по ДНР. Женщина передавала украинским спецслужбам данные о расположении подразделений Вооруженных сил России на территории региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Верховный суд ДНР приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима за государственную измену. Несколькими днями позже эта же инстанция назначила гражданину Украины 15 лет лишения свободы за военный шпионаж. В мае спецслужбы республики задержали донецкого медика за передачу украинским кураторам сведений о местах дислокации российских войск.