На Украине коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью. Громкое разоблачение, обыски, слитые в прессу детали, отставка, назначение нового человека. Выход под залог из СИЗО на Украине равен выходу на свободу, так как сами судебные разбирательства не имеют перспектив либо длятся вечно.0 комментариев
Жительница Донецка получила 15 лет колонии за госизмену
Суд в ДНР приговорил жительницу Донецка к 15 годам за госизмену
Жительница Донецка приговорена к 15 годам колонии за госизмену, сообщили в пресс-службе УФСБ по ДНР.
Суд в ДНР назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы женщине, признанной виновной в государственной измене, передает ТАСС. Помимо тюремного срока, осужденная обязана выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей.
Согласно информации ведомства, Ксения Дьячкова была задержана в мае 2026 года. Следствие установило, что она через мессенджер Telegram связалась с представителями Службы безопасности Украины.
«Суд приговорил жительницу Донецка к 15 годам лишения свободы за государственную измену», – сообщили в пресс-службе УФСБ по ДНР. Женщина передавала украинским спецслужбам данные о расположении подразделений Вооруженных сил России на территории региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Верховный суд ДНР приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима за государственную измену. Несколькими днями позже эта же инстанция назначила гражданину Украины 15 лет лишения свободы за военный шпионаж. В мае спецслужбы республики задержали донецкого медика за передачу украинским кураторам сведений о местах дислокации российских войск.