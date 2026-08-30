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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Немцев из Таганрога прогнал страх второго Сталинграда

    30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Севморпуть как ответ на глобальный логистический хаос

    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

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    30 августа 2026, 17:24 • Новости дня

    Олимпийская чемпионка Алина Загитова открыла школу фигурного катания

    Tекст: Денис Тельманов

    Знаменитая российская спортсменка Алина Загитова дала старт работе нового спортивного учреждения в столице Татарстана, выступив на льду вместе с юными воспитанниками.

    В торжественной церемонии запуска объекта приняла участие олимпийская чемпионка Алина Загитова, передает РИА «Новости».

    Мероприятие также посетили заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и глава регионального министерства спорта Владимир Леонов.

    После официальной части состоялись показательные выступления. На лед вышли начинающие спортсмены и сама прославленная фигуристка, которая затем провела автограф-сессию для всех желающих.

    «Сегодня открывается новая страница в развитии фигурного катания не только Татарстана, но и всей страны. Перед нами один из лучших дворцов, где, как отметил Рустам Минниханов, созданы все условия для фигуристов. Это наш общий успех: спасибо команде и Алине Загитовой за активное участие в проекте, двигаемся только в гору!» – заявил Леонов.

    Спортсменка выиграла Олимпийские игры и чемпионат Европы в 2018 году. Весной 2019 года она стала чемпионкой мира, а в декабре объявила о паузе в карьере. Сейчас Загитовой 24 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года власти Татарстана отклонили проект школы Алины Загитовой из-за высокой стоимости.

    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов резко раскритиковал отказ в финансировании строительства спортивного объекта.

    Ранее Президентский фонд культурных инициатив не предоставил фигуристке грант на создание ледового шоу «Алые паруса».

    30 августа 2026, 13:55 • Новости дня
    Эксперт объяснил бессмысленность попытки Киева ограничить работу спутников «Рассвет»

    Анпилогов: Идея Киева ограничить работу спутников «Рассвет» обречена на провал

    Эксперт объяснил бессмысленность попытки Киева ограничить работу спутников «Рассвет»
    @ Бюро 1440

    Tекст: Евгений Поздняков

    Требование Украины исключить ее территорию из зоны обслуживания российских спутников «Рассвет» нереализуемо как технически, так и организационно, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Киев направил соответствующую ноту в Международный союз электросвязи (МЭС).

    «Запретить спутникам считывать данные с какого-то определенного диапазона – невозможно. Речь идет о направленном сигнале, который поступает напрямую в приемник аппарата с той территории, которая попадает в угол обзора механизма», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «То есть отследить, где именно и в какое время происходит контакт между спутником и данными с поверхности Земли нельзя даже чисто с технической точки зрения. К тому же и сам Международный союз электросвязи (МЭС) не обладает полномочиями что-либо запрещать суверенным государствам», – говорит он.

    МЭС при этом выполняет вполне конкретные технические функции, связанные с международной координацией связи. «Это консультативная международная структура, которая помогает странам регулировать использование радиочастотного спектра и спутниковых орбит, чтобы избежать аварий и помех. Кроме того, союз разрабатывает рекомендательные стандарты спутников для обеспечения бесперебойной связи», – добавляет собеседник.

    «На этом полномочия МЭС заканчиваются. Украина пытается превратить заведомо неполитическую площадку в арену для идеологических баталий, что, впрочем, у нее вряд ли получится, поскольку сам метод организации этой структуры не предполагает диалога с государствами, за исключением оформления рекомендательных нот», – уточняет эксперт.

    «Но даже если бы МЭС имел право что-либо запретить России, то большим вопросом стала бы реализация подобной меры. Как, например, заставить ВС РФ отказаться от использования получаемых со спутника данных? Какие рычаги давления у данной структуры имеются на нашу армию? Никаких», – заключил Анпилогов.

    Ранее Украина потребовала от МЭС вывести территорию страны из зоны обслуживания российской группировки спутников «Рассвет». Соответствующую ноту в организацию направил глава МИД Украины Андрей Сигиба. Он также призвал союзников Киева по всему миру поддержать данную инициативу.

    Напомним, Россия совершила запуск второй группы спутников «Рассвет» еще в конце июля. Первую же «партию», в которую входили 16 аппаратов, вывели на орбиту в марте. Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты. Неслучайно уже тогда агентство Bloomberg назвало отечественную разработку конкурентом Starlink.

    Агентство подчеркивало, что Москва стремится создать суверенную спутниковую сеть по аналогичной компании Илона Маска концепции: с низкоорбитальной группировкой, широкополосным доступом и массовыми пользовательскими терминалами, хотя по масштабу, с их точки зрения, проект на тот момент выглядел скромнее.

    Ключевая особенность разработки компании «Бюро 1440» – собственная лазерная связь. Спутники обмениваются трафиком на скоростях до десяти Гбит/с на дистанциях около одной тысячи км, что снижает зависимость от наземных станций и обеспечивает работу сети над океаном и в Арктике. Лазерные линии изначально заданы как базовая технология системы.

    Кроме того, космическая лазерная связь снижает зависимость от наземных шлюзовых станций, оснащенных мощными антеннами, которые выступают ретрансляторами сигнала со спутника для наземных сетей, упрощает управление группировкой и повышает автономность системы, позволяя аппаратам оперативно обмениваться телеметрией, маршрутами трафика, данными о положении друг друга.

    Главные задачи «Рассвета» – создание защищенных каналов связи, поддержка развития беспилотного транспорта и обеспечение стабильного интернета в любой точке страны, включая районы Северного морского пути. В перспективе система может стать основой для интеграции в транспортную, энергетическую и оборонную инфраструктуру России.

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    29 августа 2026, 19:20 • Новости дня
    Politico: Мерц объявит о немецких антироссийских санкциях перед выборами

    Tекст: Валерия Городецкая

    В начале следующей недели канцлер Германии Фридрих Мерц намерен анонсировать индивидуальные ограничительные меры в отношении Москвы, пишет Politico.

    Как сообщает Politico, поводом станет инцидент с беспилотным аппаратом в Лейпциге, передает ТАСС. Пакет ограничений может включать высылку сотрудников дипмиссии, закрытие Русского дома в Берлине и передачу Киеву новых вооружений.

    Истинной причиной такого шага называется желание властей подорвать рейтинги партии «Альтернатива для Германии» накануне региональных голосований. Выборы состоятся 6 сентября в Саксонии – Анхальт, а 20 сентября – в Мекленбурге – Передней Померании и столице страны. Во всех трех регионах оппозиционная партия уверенно лидирует в опросах общественного мнения.

    Правительство обвиняет политических конкурентов в пророссийских взглядах, поэтому рассчитывает снизить их поддержку резкой риторикой за три дня до голосования. В рамках политического давления Берлин планирует вновь вызвать посла России в министерство иностранных дел. Журналисты отмечают, что власти намерены провести «всевозможные санкционные интервенции» внутри страны.

    Напомним, Мерц сообщил о наличии улик против организаторов диверсии в аэропорту Лейпцига.

    Правительство Германии рассматривает возможность расторжения соглашения о работе Русского дома в Берлине.

    Власти страны прорабатывают варианты жесткой изоляции партии «Альтернатива для Германии» на предстоящих земельных выборах.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    29 августа 2026, 20:40 • Новости дня
    МИД назвал манипуляцией заявления Армении о сельскохозяйственных санкциях

    МИД: Заявления Армении о сельскохозяйственных санкциях являются манипуляцией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления армянских политиков и информационных ресурсов о якобы введенных Москвой ограничениях против поставок местной сельхозпродукции не соответствуют действительности, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

    Галузин подчеркнул, что подобные высказывания являются попыткой исказить реальное положение дел, передает РИА «Новости». «Это манипуляции, которые не имеют ничего общего с действительностью», – заявил дипломат.

    Он пояснил, что российская сторона традиционно уделяет повышенное внимание фитосанитарному контролю. Требования ведомств предельно ясны и включают использование производителями собственного сырья, строгий надзор за пестицидами и прозрачную прослеживаемость поставок.

    Заместитель министра также напомнил о недавних высказываниях армянского руководства. Ранее власти республики сами открыто признавали наличие определенных проблем с качеством выпускаемых продовольственных товаров.

    В июне Россельхознадзор ввел полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении.

    Позже премьер-министр республики Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина урегулировать сложности с поставками товаров.

    В августе Минсельхоз назвал строгое соблюдение фитосанитарных норм ЕАЭС главным условием возобновления импорта.

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    29 августа 2026, 19:40 • Новости дня
    Российские дроны поразили завод по сборке катеров в Киеве

    Минобороны: Российские дроны поразили завод по сборке катеров в Киеве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные с помощью ударных беспилотников поразили объекты военной инфраструктуры в Киеве и Николаевской области, включая завод по производству надводных дронов, сообщило Минобороны.

    По информации из канала Минобороны в Max, в Киеве поражено сборочное предприятие судостроительной промышленности. Завод занимался сборкой и техническим обслуживанием дистанционно управляемых катеров.

    В порту Николаева уничтожены морской перегрузочный терминал и четыре хранилища. В них находилось имущество военного назначения для обеспечения нужд украинской армии.

    Помимо этого, удару подверглась электроподстанция в населенном пункте Трихаты Николаевской области. Этот объект обеспечивал функционирование николаевского порта.

    В ночь на четверг Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

    Несколькими днями ранее российские военные поразили предприятия военной промышленности в Киеве.

    В конце июля Министерство обороны сообщило об уничтожении десантного катера в Николаевском морском торговом порту.

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    29 августа 2026, 19:10 • Новости дня
    Суд отправил под арест двух девочек за убийство мальчика в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд вынес решение об аресте двух несовершеннолетних, подозреваемых в убийстве ребенка в Подмосковье.

    Две несовершеннолетние девочки взяты под стражу по делу о жестоком убийстве 12-летнего подростка в деревне Кабаново, сообщил ТАСС источник в оперативных службах.

    «Суд арестовал обеих девочек», – сказал собеседник агентства.

    Напомним, накануне полицейские задержали двух несовершеннолетних девушек по подозрению в убийстве ребенка.

    В середине августа суд отправил двоих приморских подростков в спецшколу за расправу над ровесницей.

    Днем позже в Ростовской области правоохранители заключили под стражу подозреваемого в смертельном ранении школьницы.

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    29 августа 2026, 21:45 • Новости дня
    Telegraph: Российская ракета «Бандероль» заблокировала украинские порты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Использование Россией новейшей крылатой ракеты «Бандероль» сыграло решающую роль в блокировке портовой инфраструктуры на Украине, пишет британское издание The Daily Telegraph.

    По версии The Daily Telegraph, с конца июля эти боеприпасы «превратили черноморское побережье Украины в смертельно опасную зону, закрытую для грузовых судов», передает ТАСС. В результате в Черноморске и Одессе коммерческое судоходство практически остановилось.

    Президент Ассоциации украинских портов Дмитрий Баринов сообщил, что с 20 июля по 20 августа из Одессы выходило в среднем лишь одно судно в сутки. Ранее этот показатель достигал восьми кораблей.

    Зарубежные журналисты отмечают резкое падение экспорта зерна, обеспечивающего 60% всех экспортных доходов Киева. В первой половине августа поставки сократились на 75% в годовом исчислении. Экономисты прогнозируют, что к концу года страна может потерять 1,5% ВВП из-за простоя черноморских гаваней.

    Ранее французское издание Le Monde сообщило о полной парализации работы крупных портов Украины.

    Систематические российские удары в четыре раза сократили объемы перевозок через черноморский коридор.

    Крупные торговые суда перестали заходить в гавани Большой Одессы.

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    29 августа 2026, 21:05 • Новости дня
    Сотрудники скорой помощи пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате атак украинских беспилотников в Белгородской области ранения получили пять мирных жителей, в том числе медицинские работники, сообщил оперштаб региона.

    По информации из канала оперштаба в Max, пять человек, включая сотрудников скорой помощи, получили ранения при атаках со стороны Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Все они госпитализированы.

    «При ударах ВСУ пострадали пять человек, среди которых сотрудники скорой помощи», – сообщили в региональном оперативном штабе.

    Уточняется, что ранения получили две женщины-фельдшера. Кроме того, в поселке Октябрьский в результате детонации беспилотника местная жительница получила осколочные ранения шеи и голени. В поселке Ракитное из-за взрыва FPV-дрона также пострадала женщина, ей оказали медицинскую помощь. Еще одна мирная жительница была ранена в Шебекино.

    Двумя днями ранее в Шебекино при атаке украинского беспилотника на автомобиль скорой помощи погиб фельдшер.

    До этого в результате ударов дронов по этому приграничному городу пострадали два мирных жителя.

    Сегодня утром оперативный штаб Белгородской области сообщил о ранении еще пятерых человек при обстреле двух муниципалитетов.

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    29 августа 2026, 20:30 • Новости дня
    Фигуристка Медведева вышла замуж

    Фигуристка Медведева вышла замуж за танцовщика Гайнутдинова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двукратный серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Евгения Медведева вышла замуж за танцовщика и хореографа Ильдара Гайнутдинова.

    Торжественная церемония бракосочетания проходит в субботу в Москве, передает РИА «Новости». Кадры со свадебного торжества разместили в своих Telegram-каналах фигуристка Александра Бойкова и продюсер Яна Рудковская.

    Медведевой 26 лет, она является двукратной чемпионкой мира и двукратной победительницей чемпионатов Европы. В 2023 году спортсменка объявила о завершении карьеры и сейчас участвует в ледовых шоу.

    Гайнутдинову 25 лет. В 2024 году он выступал в паре с Медведевой в телепроекте «Звездные танцы» на канале ТНТ. Кроме того, фигуристка была ведущей гала-концерта Young Star Ballet Gala в Японии, где также выступал Гайнутдинов.

    Осенью прошлого года Евгения Медведева поздравила Аделию Петросян с отбором на Олимпиаду-2026.

    Весной 2024 года фигуристка принесла публичные извинения Камиле Валиевой за ошибку в ходе YouTube-шоу.

    В феврале прошлого года российский фигурист Дмитрий Соловьев сделал предложение руки и сердца гимнастке Дине Авериной.

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    29 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    Спасатели ликвидировали крупный пожар на мансарде жилого дома в Петербурге

    МЧС: Крупный пожар на мансарде жилого дома в Петербурге ликвидирован

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пожар на мансардном этаже 19-этажного жилого здания в Московском районе Петербурга полностью потушен, сообщили в городском главном управлении МЧС.

    Площадь возгорания составила 120 квадратных метров, сообщается в канале ведомства в Max. Локализовать пламя спасателям удалось в 14.35 по московскому времени.

    «В 17.34 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», – сообщили в главном управлении МЧС по городу.

    Для борьбы с огнем привлекались 32 спасателя и восемь единиц специализированной техники.

    Напомним, днем спасатели локализовали это возгорание на площади 120 квадратных метров.

    Накануне один человек погиб при сильном пожаре в жилом доме в Петроградском районе Петербурга.

    В середине августа двое местных жителей пострадали из-за возгорания крыши крупного здания в Адмиралтейском районе города.

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    29 августа 2026, 19:50 • Новости дня
    Врачи скорой приняли стремительные роды у москвички в лифте

    НИИ им. Склифосовского: Врачи скорой приняли роды у москвички в лифте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бригада скорой помощи Москве успешно приняла стремительные роды прямо в кабине лифта, рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

    Родовая деятельность началась внезапно, когда женщина направлялась в медицинское учреждение, сообщается в канале НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Max.

    «Четвертые роды: что может пойти не так? По пути в роддом у женщины отошли воды прямо в лифте. Родовая деятельность развивалась стремительно, приехавшая на вызов скорая помощь принимала роды на месте. На свет появилась чудесная малышка», – говорится в публикации.

    После благополучного появления девочки на свет мать и новорожденную доставили во флагманский центр НИИ имени Склифосовского. Там специалисты перерезали пуповину и провели необходимые анализы для исключения кровопотери.

    Пациентку осмотрели в экстренной реанимации, а также проверили состояние младенца. Убедившись в отсутствии угроз здоровью, медики вызвали акушерскую бригаду и перевели семью в профильный роддом. Спустя три дня мать с ребенком благополучно выписали домой.

    В июне жительница Новосибирска родила ребенка на улице между жилыми домами.

    В прошлом году спасатели вызволили беременную женщину со схватками из застрявшего лифта в Биробиджане.

    В мае 2024 года москвичка с начавшимися родами отказалась покидать пункт выдачи заказов до приезда скорой помощи.

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    29 августа 2026, 18:20 • Новости дня
    Пожар охватил 120 гектаров леса в Ростовской области

    Минприроды: Пожар охватил 120 гектаров леса в Ростовской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупное возгорание леса зафиксировано в Цимлянском районе Ростовской области, сообщило Минприроды региона.

    Площадь, охваченная огнем, достигла 120 гектаров, сообщается в канале Минприроды Ростовской области в мессенджере Max.

    «Лесной пожар в Цимлянском районе... В настоящее время огнем пройдено порядка 120 гектаров», – говорится в публикации.

    Для борьбы со стихией мобилизованы значительные силы. В ликвидации возгорания принимают участие более 100 специалистов, включая сотрудников лесного хозяйства, управления МЧС по Ростовской области и добровольных пожарных. Задействовано 45 единиц специализированной техники.

    В прошлом месяце упавший беспилотник спровоцировал лесной пожар в Милютинском районе.

    Летом прошлого года спасатели локализовали ландшафтное возгорание на площади 25 гектаров в Каменском районе.

    Осенью 2024 года площадь аналогичного пожара под Ростовом достигла 100 гектаров.

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    29 августа 2026, 21:20 • Новости дня
    Гимнастка Аверина и фигурист Соловьев сообщили о рождении первенца

    Гимнастка Аверина родила сына от фигуриста Соловьева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Известная российская гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев сообщили о пополнении в семье.

    Спортсмены стали родителями мальчика, которому решили дать имя Лев, передает РИА «Новости».

    «Сегодня в 5.17 утра мы стали родителями», – написал Соловьев в своем Telegram-канале.

    Аверина является 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике и серебряным призером Олимпиады в Токио. Соловьев завоевал золото Игр в Сочи и серебро Олимпиады в Пхенчхане.

    Романтические отношения между титулованными атлетами завязались на съемках телепроекта «Ледниковый период» осенью 2024 года. В феврале прошлого года фигурист сделал предложение гимнастке во время совместного путешествия в Абу-Даби. Свадьба звездной пары состоялась 7 июля 2025 года.

    Сама спортсменка завершила профессиональную карьеру в 2024 году.

    Несколькими годами ранее на олимпийского чемпиона напали трое неизвестных.

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    29 августа 2026, 21:40 • Новости дня
    Пропавшего в Ленобласти двухлетнего мальчика нашли мертвым в пруду

    МЧС: Пропавшего в Ленобласти двухлетнего мальчика нашли мертвым в пруду

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спасатели в Ленинградской области завершили поиски двухлетнего жителя деревни Надкопанье, его тело обнаружили в пруду недалеко от места исчезновения, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

    «Тело ребенка обнаружено в пруду. Передано сотрудникам полиции», – говорится в сообщении ведомства в Max.

    Мальчик в возрасте двух лет бесследно исчез в субботу на территории Волховского района. Инцидент произошел в деревне Надкопанье, которая располагается в непосредственной близости от рек Паша и Косопаша.

    Сразу после поступления сигнала о пропаже развернулась активная поисковая кампания. Для обследования местности были оперативно задействованы профессиональные спасатели, наряды полиции и многочисленные добровольцы.

    В июне текущего года в Красноярском крае двухлетний мальчик утонул в септике во дворе частного дома.

    Зимой следователи обнаружили тело пропавшего петербургского школьника в водоеме на территории Ленинградской области.

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    29 августа 2026, 18:30 • Новости дня
    Приложения «Лукойла» исчезли из App Store

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владельцы смартфонов от Apple временно лишились возможности скачивать и обновлять официальные приложения «Лукойла», сообщили в компании.

    «Приложения «АЗС Лукойл» и «Лукойл для бизнеса» временно недоступны в App Store. Установить их на iPhone сейчас не получится, но если вы ранее устанавливали их – не удаляйте! Они работают, как и прежде», – говорится в сообщении в официальном канале программы лояльности сети в мессенджере Max.

    Пользователям устройств на базе iOS настоятельно рекомендуют отключить автоматическую выгрузку неиспользуемых программ. Это позволит сохранить ранее скачанные утилиты в рабочем состоянии на смартфонах. Если сервис уже удален, доступ к функционалу программы лояльности полностью сохраняется через официальный сайт.

    Авторизованные клиенты могут применять виртуальный QR-код на кассах и проверять баланс баллов через браузер. Новые автолюбители имеют возможность зарегистрироваться в бонусной системе прямо на заправке по номеру телефона. Сейчас технические специалисты активно работают над полным восстановлением доступа ко всем функциям.

    В середине августа сервис Yandex Pay сообщил об исчезновении своего приложения из App Store.

    Позже холдинг VK подал иск к американской корпорации Apple из-за удаления сервисов.

    До этого Минцифры России попросило Федеральную антимонопольную службу проверить деятельность зарубежной компании.

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    29 августа 2026, 21:00 • Новости дня
    При стрельбе на охоте в Новосибирской области погиб человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Новосибирской области во время охоты произошла стрельба, в результате которой погиб человек, еще двое участников инцидента получили ранения различной степени тяжести, сообщил Центр гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности региона.

    Трагический инцидент произошел на одном из озер в Мошковском районе, сообщается в канале ведомства в Max. О случившемся стало известно от участника событий, который спрятался в автомобиле.

    «Произошла стрельба во время охоты… На месте обнаружили: один человек погиб, один тяжело ранен, третий получил легкое ранение и мог передвигаться самостоятельно. Тяжелораненого оперативно эвакуировали на машине и передали бригаде скорой медицинской помощи», – сказано в публикации.

    До места происшествия спасатели добирались на двух автомобилях повышенной проходимости. Сотрудники экстренных служб оперативно связались с полицией и медиками.

    В июне текущего года в Кузбассе правоохранители задержали троих охотников по подозрению в убийстве подростка.

    Осенью прошлого года следователи возбудили уголовное дело после случайной гибели главы Ленинского района Новосибирска на охоте.

    В ноябре 2024 года в Иркутской области полицейский по ошибке застрелил человека во время загонной охоты.

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    Россия делает уже все пять основных видов роботов, в том числе коллаборативных роботов, которые работают в связке с человеком. Мировой рынок робототехники растет двузначными цифрами. Россия по темпам роста не отстает. Каких успехов России удалось достичь и как нам встроиться в высококонкурентный рынок роботов? Подробности

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    Украина дронами затягивает Европу в войну

    На фоне системных ударов ВС России по предприятиям украинского ВПК Киев стремится рассредоточить производство БПЛА, вынося его за пределы страны. Так эксперты объясняют соглашения Украины с Норвегией и Финляндией о сотрудничестве в сфере дронов. При этом, по оценкам аналитиков, вовлеченность европейских стран в поддержку киевских властей фактически усиливает их роль в конфликте. Подробности

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    Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о продвижении российских войск к Славянску, Краматорску и Дружковке и поставленной задаче освободить эти города. Первый оборонительный рубеж укрепрайона уже преодолен, передовые подразделения находятся в нескольких километрах от городов. Как может развиваться наступление и в какой последовательности будет решаться эта задача? Подробности

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    Святой престол заинтересовался Россией

    «Несмотря на существенные разногласия в оценках ряда вопросов, были найдены точки соприкосновения», – заявил архиепископ Пол Ричард Галлахер после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Священник, которого называют министром иностранных дел папы римского, посетил Россию с четырехдневным визитом. С какой целью? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • В Марокко захотели кусок Испании

      Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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      О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    • Что забыл в России директор ЦРУ

      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

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      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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