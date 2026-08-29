Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
ДТП в Одинцово обернулось гибелью двух человек
Жертвами лобового столкновения двух иномарок в Одинцово стали два человека
Два человека погибли в результате столкновения двух легковых машин в подмосковном Одинцово, пять человек, среди которых двое несовершеннолетних, госпитализированы, сообщили в главке МВД РФ по Московской области.
Трагедия произошла на территории Одинцовского городского округа, передает РИА «Новости». По предварительным данным полиции, водитель машины Kia выехал на полосу встречного движения. Там он допустил лобовое столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем Toyota.
«В результате ДТП водитель Kia и пассажир Toyota погибли на месте. Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, госпитализированы», – сообщили представители подмосковного главка МВД.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и причины произошедшей автокатастрофы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад два человека погибли при столкновении двух автомобилей в Новой Москве.
В июне три человека скончались в результате ДТП под Одинцово.
В мае на Ставрополье в автомобильной аварии с участием двух машин пострадали пятеро человек.