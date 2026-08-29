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    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

    12 комментариев
    29 августа 2026, 08:12 • Новости дня

    ДТП в Одинцово обернулось гибелью двух человек

    Жертвами лобового столкновения двух иномарок в Одинцово стали два человека

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два человека погибли в результате столкновения двух легковых машин в подмосковном Одинцово, пять человек, среди которых двое несовершеннолетних, госпитализированы, сообщили в главке МВД РФ по Московской области.

    Трагедия произошла на территории Одинцовского городского округа, передает РИА «Новости». По предварительным данным полиции, водитель машины Kia выехал на полосу встречного движения. Там он допустил лобовое столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем Toyota.

    «В результате ДТП водитель Kia и пассажир Toyota погибли на месте. Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, госпитализированы», – сообщили представители подмосковного главка МВД.

    В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и причины произошедшей автокатастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад два человека погибли при столкновении двух автомобилей в Новой Москве.

    В июне три человека скончались в результате ДТП под Одинцово.

    В мае на Ставрополье в автомобильной аварии с участием двух машин пострадали пятеро человек.

    28 августа 2026, 20:20 • Новости дня
    Путин лично протестировал новый автомобиль Volga К 50
    Путин лично протестировал новый автомобиль Volga К 50
    @ Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Нижний Новгород лично протестировал новую модель автомобиля Volga K 50.

    Глава государства проехал за рулем автомобиля по территории производственного кластера в Нижнем Новгороде, высоко оценив комфорт и легкость управления транспортным средством, передает РИА «Новости».

    Российский лидер проехал от одного цеха к другому в сопровождении представителя компании. Перед поездкой главе государства подробно рассказали о технических характеристиках свежей линейки машин. Он лично опробовал как водительское, так и пассажирское кресла.

    Отвечая на вопросы журналистов после тест-драйва, президент поделился впечатлениями от поездки. «В салоне мягко и тихо», – отметил Путин. Также он добавил, что автомобилем очень легко управлять, буквально одним пальцем.

    В рамках рабочей поездки в регион Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

    В июне первый вице-премьер России Денис Мантуров лично протестировал этот новый кроссовер на Петербургском международном экономическом форуме.

    Флагманский полноприводный внедорожник Volga K50 оценили в 4 млн 199 тыс. рублей.

    Видео поездки Путина за рулем Volga K 50 смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    28 августа 2026, 21:18 • Новости дня
    Путин: Транспорт на газомоторном топливе наиболее перспективен для России

    Tекст: Вера Басилая

    Транспорт на газомоторном топливе наиболее перспективен для России в сравнении с электротранспортом, считает президент Владимир Путин.

    Путин на встрече с инженерами Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде заявил, что транспортные средства на газомоторном топливе имеют наибольшие перспективы в России по сравнению с электромобилями, передает РИА «Новости».

    «Будущее, скорее всего, за гибридными видами транспорта, а для нас газомоторное топливо, конечно, мне кажется, наиболее перспективное», – заявил Путин.

    В ходе рабочего визита президент осмотрел выставку передовых проектов форума «Сильные идеи для нового времени», выступил на пленарном заседании и провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород для участия в форуме «Сильные идеи для нового времени».

    Глава АвтоВАЗа Максим Соколов назвал гибридные автомобили наиболее перспективными для отечественного рынка.

    Вице-премьер Александр Новак спрогнозировал закономерный рост популярности машин на газе.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    28 августа 2026, 16:25 • Новости дня
    Москвичи во время тестирования ДЭГ выступили против переноса памятника Пушкину
    Москвичи во время тестирования ДЭГ выступили против переноса памятника Пушкину
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе масштабного тестирования системы электронного голосования жители Москвы не поддержали идею переноса памятника Александру Пушкину на историческое место на Тверском бульваре, сообщила мэрия.

    Более 740 тыс. человек приняли участие в тестировании дистанционного электронного голосования перед выборами, сообщается на сайте мэрии Москвы. Большинство участников высказались против возвращения памятника Александру Пушкину на его историческое место.

    Ранее с инициативой вернуть монумент на Тверской бульвар выступил председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. Общественный штаб Москвы по наблюдению за голосованием решил использовать это предложение для проверки системы ДЭГ.

    Тестирование проходило 28 августа с 08.00 до 14.00. Голосовать могли совершеннолетние граждане с постоянной регистрацией в столице. Москвичи могли сделать выбор как онлайн, так и на 132 избирательных участках, однако большинство предпочли электронный формат. Публичные испытания системы состоялись впервые за два года и прошли в штатном режиме.

    Ранее власти Москвы решили протестировать систему электронного голосования вопросом о памятнике Пушкину.

    Центризбирком неделей ранее утвердил формы электронных протоколов для региональных избирательных комиссий.

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    28 августа 2026, 23:25 • Новости дня
    Путин шуткой оценил реакцию сотрудников автокластера на его поездку на Volga

    Путин оценил реакцию сотрудников автокластера на его поездку на Volga

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский президент Владимир Путин с юмором воспринял удивление сотрудников нижегородского автокластера, увидевших его за рулем нового автомобиля Volga.

     Путин в пятницу посетил нижегородский автокластер, где производятся автомобили Volga. Президент проехал за рулем новой машины от одного цеха к другому в сопровождении представителя компании, передает РИА «Новости».

    Заметив удивление сотрудников предприятия, российский лидер с улыбкой отметил: «Они испугались. Думали, что здесь начинающий. Нет, нет, все в порядке».

    После поездки на Volga К 50 журналисты поинтересовались впечатлениями президента от автомобиля. По его словам, в салоне машины тихо и мягко. Он добавил, что управлять автомобилем очень удобно, это можно делать одним пальцем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках рабочей поездки Путин встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Кремль опубликовал кадры поездки Путина за рулем из салона автомобиля Volga. Флагманский полноприводный внедорожник Volga K50 оценили в 4 млн 199 тыс. рублей.

    Видео поездки Путина за рулем Volga K 50 смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    28 августа 2026, 20:55 • Новости дня
    Путину представили новую линейку автомобилей «Газель» в Нижнем Новгороде
    Путину представили новую линейку автомобилей «Газель» в Нижнем Новгороде
    @ Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Нижний Новгород оценил современные автомобили «Газель», включая инновационную скорую помощь и транспорт для людей с ограниченными возможностями.

    Путин посетил автомобильный кластер в пятницу, передает РИА «Новости». На площадке президенту продемонстрировали последние разработки отечественного автопрома.

    В экспозицию вошли школьный автобус, пожарная машина «Валдай 12», минивэн «Соболь NN» и передовые решения для городского транспорта. Особое внимание уделили медицинской версии машины с инновационным салоном и специальной модели с ручным управлением.

    Во время знакомства с техникой президент лично проверил удобство автомобилей. Он посидел на месте водителя в кабине минивэна «Соболь» и внимательно осмотрел багажное отделение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Нижний Новгород.

    В ходе визита глава государства лично протестировал новую модель автомобиля Volga K 50.

    В прошлом году Горьковский автозавод выпустил особо вместительный фургон на базе «Газели Next».

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    28 августа 2026, 15:45 • Новости дня
    Уникальные рукописи найдены в ходе реставрации усадьбы Останкино

    Собянин: Уникальные рукописи найдены в ходе реставрации усадьбы Останкино

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе реставрационных работ во дворце-театре усадьбы Останкино специалисты обнаружили ценные рукописные документы, проливающие свет на ранний этап строительства исторического здания, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Во время реставрации усадьбы Останкино в интерьерах Картинной галереи дворца-театра были обнаружены уникальные рукописные документы конца XVIII века, сообщил Собянин в канале в Max.

    Найденные бумаги датируются 1793-1798 годами и относятся к начальному этапу строительства исторического здания. В этот период работы возглавлял главный архитектор – крепостной Павел Аргунов, а также его отец, художник Иван Аргунов, и крепостные зодчие Алексей Миронов и Григорий Дикушин.

    Среди обнаруженных материалов оказались деловая переписка, приказы и подлинная зарплатная ведомость. В документах упоминаются многие мастера, создававшие один из самых красивых дворцов Москвы, включая каменщиков, штукатуров, столяров и оконнишников.

    В настоящее время находки переданы реставратору графики, который приведет их в порядок и подготовит для будущей экспозиции.

    Реставрация усадьбы Останкино является одним из самых масштабных проектов столицы. Ранее в Египетском павильоне, работы над которым уже завершены, был найден театральный шлем конца XVIII века.

    В ближайшее время планируется закончить реставрацию Итальянского павильона в западной части здания.

    После завершения всех работ Дворец-театр вновь откроется для посетителей, что соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в соборе Петра и Павла в Петергофе обнаружили послание реставратора прошлого века.

    Столичные археологи раскопали две уникальные монеты второй половины XVII века в Китайгородском проезде.

    Российские ученые нашли редчайшую гробницу X века в Суздальском Ополье.

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    28 августа 2026, 21:00 • Новости дня
    Кремль опубликовал кадры поездки Путина за рулем из салона автомобиля Volga

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль опубликовал кадры поездки президента России Владимира Путина за рулем из салона Volga в Нижнем Новгороде.

    За рулем Volga К50 Путин проехал к зданию завода двигателей, находящемуся на территории автомобильного кластера, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Ему представили возрожденный бренд Volga и показали новейшие модели K40, K50 и C50. Пояснения по ходу осмотра давала руководитель автомобильной марки Татьяна Фадеева, которая во время тест- драйва сидела рядом с Путиным на пассажирском сидении.

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Нижний Новгород лично протестировал новую модель автомобиля Volga K50.

    В рамках рабочей поездки в регион Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

    Видео тест-драйва Volga президентом Владимиром Путиным смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    28 августа 2026, 22:05 • Новости дня
    Путину представили новейшую модульную платформу для «Газелей»

    Tекст: Денис Тельманов

    Горьковский автозавод представил президенту России Владимиру Путину универсальную платформу для будущих коммерческих автомобилей.

    Путин ознакомился с перспективной архитектурой для легкого коммерческого транспорта во время рабочей поездки в Нижний Новгород, передает «Интерфакс». Сотрудники предприятия продемонстрировали возможности установки на одну базу дизельных, бензиновых, газомоторных, гибридных и электрических силовых агрегатов.

    Машины с несущим кузовом станут легче, жестче и безопаснее. Применение независимой задней подвески позволило добиться низкой погрузочной высоты для заднеприводных версий, что ранее было доступно только переднеприводным аналогам.

    Модульная концепция позволяет гибко менять длину колесной базы и высоту крыши, а также создавать полноприводные модификации. Разработкой занимается Инженерный центр Горьковского автозавода, объединяющий 32 профильных подразделения по проектированию шасси, трансмиссии и кабин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород президент России оценил современные автомобили «Газель». Глава государства лично протестировал новую модель автомобиля Volga K50.

    На встрече с инженерами Горьковского автозавода Владимир Путин назвал транспорт на газомоторном топливе наиболее перспективным для страны.

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    28 августа 2026, 15:40 • Новости дня
    Назначен новый директор РАМТ

    Кирилл Рыбкин стал новым директором РАМТ в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский академический молодежный театр объявил о смене руководства и представил планы на предстоящий сезон, включая новые постановки на большой и камерных сценах.

    Президент РАМТ Алексей Бородин на сборе труппы сообщил о назначении Кирилла Рыбкина новым директором, передает РИА «Новости». Ранее, с 2015 года, эту должность занимала Софья Апфельбаум.

    Рыбкин работает в театре с 2006 года, а последние 10 лет был заместителем директора по работе со зрителями.

    «В новом сезоне у нас есть и изменения. Представляю вам нового директора театра Кирилла Рыбкина. Нового художественного руководителя – Марину Брусникину. От меня уже никуда не денешься. В редких случаях Министерство культуры учреждает должность президента театра. И перед вами – тот самый редкий случай», – заявил Бородин.

    В новом сезоне РАМТ готовит ряд премьер. В декабре ожидается спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» в постановке Бородина. Также на большой сцене Марина Брусникина представит «Плач в пригоршню» по роману Владимира Гуркина.

    Среди других постановок – «Дикие лебеди» и «Девочка, с которой ничего не случится».

    Театр продолжит поддерживать региональные ТЮЗы и проводить режиссерскую лабораторию. В камерных пространствах ожидаются премьеры по произведениям Мольера, Андрея Платонова и Юрия Коваля. Кроме того, РАМТ отправится на гастроли в Киров, а к труппе присоединились пять новых артистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа Алексей Бородин стал президентом Российского академического молодежного театра.

    Днем ранее Екатерина Сироткина возглавила Московский академический театр сатиры.

    В мае на 68-м году жизни скончался бывший актер РАМТа Вячеслав Николаев.

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    28 августа 2026, 17:24 • Новости дня
    Итоги спецпроекта «Нейроигры» подвели в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве подвели итоги спецпроекта «Нейроигры» президентской платформы «Россия – страна возможностей», в рамках которого десять команд-финалистов в течение восьми часов создавали игровые прототипы с использованием искусственного интеллекта.

    Победители получили 800 тыс. рублей, а команда, занявшая второе место, – 500 тыс. рублей на доработку демоверсии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Очный этап прошел в Инновационном центре «Сколково». Победила команда «Свои игры» с тренажером «Амбидекстр», развивающим оба полушария мозга. Второе место заняла команда «ГАЗ ГАЗ ШЕСТЬ СЕМЬ ТМ» с игрой «Б.А.М.» о строительстве магистрали. Третье место досталось команде «Вверх» за игру «Камень с души».

    «Сегодня в видеоигры играет большинство россиян, поэтому игры – это уже не просто развлечение, а один из самых массовых языков современной культуры. Искусственный интеллект делает доступнее вход в разработку», – отметил директор по маркетингу и аналитике платформы «Россия – страна возможностей» Михаил Гусев. По его словам, небольшая команда с сильной идеей и ИИ-инструментами может быстро создать прототип.

    Директор АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта» Геннадий Гурьянов подчеркнул важность создания отечественных игр. По его мнению, идеи талантливых коллективов имеют потенциал не только в России, но и за рубежом. Победители смогут претендовать на поддержку от Института развития интернета, VK Play и Фонда «Сколково».

    Фонд «Сколково» готов подключить победителей к своей инфраструктуре. Директор по цифровым креативным индустриям фонда Алексей Каленчук сообщил о готовности сопровождать лучшие проекты. Участники отметили, что самым сложным было ограничение по времени, но нейросети помогли им справиться с задачами.

    В начале августа организаторы хакатона «Нейроигры» анонсировали дополнительные гранты для лучших разработчиков.

    В июне участники «Первого кубка нейроконтента» создали короткие видеоролики о технологическом будущем России.

    Осенью прошлого года московская команда «KROLIKI» выиграла контракт на 500 тыс. рублей.

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    28 августа 2026, 17:36 • Новости дня
    Системы ПВО сбили семь беспилотных аппаратов на подлете к Москве

    Собянин: Системы ПВО сбили семь беспилотных аппаратов на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов, которые двигались в направлении Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России успешно отразили атаку семи беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы, сообщил в Max мэр города Сергей Собянин.

    На местах падения обломков сбитых дронов в настоящее время работают профильные специалисты экстренных служб.

    Напомним, 26 августа силы противовоздушной обороны сбили десять направлявшихся в сторону Москвы беспилотников.

    Власти Подмосковья сообщили об ударе дрона в магазин в Павловском Посаде.

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    28 августа 2026, 21:03 • Новости дня
    Синоптики рассказали о погоде в Москве в День знаний

    Синоптик Голубев: Московским школьникам понадобятся зонты в День знаний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Утром 1 сентября в столице возможны осадки, поэтому учащимся стоит захватить с собой защиту от дождя, сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

    Голубев отметил, что точное время начала осадков предсказать пока трудно, передает РИА «Новости».

    «Небольшой дождь может быть утром первого сентября, но сказать, во сколько именно, пока сложно, поэтому зонтики школьникам пригодятся», – рассказал синоптик.

    Эксперт также уточнил температурный фон в День знаний. По его словам, во время утренних торжественных мероприятий термометры покажут около 15 градусов тепла. При этом в дневные часы воздух в городе прогреется до комфортных плюс 23-25 градусов.

    Напомним, в столичном регионе ожидается резкое похолодание после выходных.

    В прошлом году синоптики прогнозировали теплую погоду в День знаний в Центральной России.

    Тогда же метеорологи сообщали о возможных холодных ночах в Москве до начала сентября.

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    29 августа 2026, 06:50 • Новости дня
    Синоптик пообещала «положительную аномалию» в Москве в начале сентября

    Синоптик Макарова пообещала москвичам тепло в начале сентября

    Tекст: Катерина Туманова

    В первую декаду сентябре жителей столичного региона ожидает погода, которая окажется теплее климатической нормы, несмотря на возможные кратковременные осадки, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

    «На первую декаду сентября прогнозируется положительная аномалия, температура будет немного превышать норму. Это будет происходить не каждый день: ожидаются и потепления, и понижения температур. Но все равно мы будем превышать норму, потому что она сейчас понижается вследствие сезонных перемен», – рассказала она ТАСС.

    Специалист добавил, что в этот период ожидаются незначительные осадки. Согласно статистике метеорологов, средняя температура сентября обычно составляет 11 градусов.


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    29 августа 2026, 07:02 • Новости дня
    Аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорт Внуково принимает и выпускает рейсы по согласованию, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило об уничтожении 512 украинских дронов в ночь на пятницу. При этом в течение пятницы уничтожены 112 украинских БПЛА над девятью регионами России.


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    29 августа 2026, 09:00 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников

    Системы противовоздушной обороны сбили три направлявшихся к российской столице дрона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы ПВО уничтожили три БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Градоначальник Сергей Собянин в своем официальном аккаунте на социальной платформе MAX проинформировал жителей об отражении атаки на город. «Три БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – заявил мэр. Глава города также уточнил, что в настоящее время на местах падения обломков сбитых аппаратов оперативно работают специалисты профильных экстренных служб, которые ликвидируют последствия происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 августа мэр столицы сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников.

    За несколько дней до этого дежурные силы ПВО перехватили над территорией страны 396 дронов самолетного типа.

    Пятого августа средства противовоздушной обороны уничтожили 200 украинских аппаратов над регионами России.

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      О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    • Что забыл в России директор ЦРУ

      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

    • Первое, что спросил после ампутации: где тут футбольное поле?

      Сколько занимает горе из-за травмы? Как пройти сложнейшую реабилитацию за три месяца? Как с одной ногой победить в соревнованиях по альпинизму на Эльбрусе?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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