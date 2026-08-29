ДТП в Одинцово обернулось гибелью двух человек

Жертвами лобового столкновения двух иномарок в Одинцово стали два человека

Tекст: Дмитрий Зубарев

Трагедия произошла на территории Одинцовского городского округа, передает РИА «Новости». По предварительным данным полиции, водитель машины Kia выехал на полосу встречного движения. Там он допустил лобовое столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем Toyota.

«В результате ДТП водитель Kia и пассажир Toyota погибли на месте. Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, госпитализированы», – сообщили представители подмосковного главка МВД.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и причины произошедшей автокатастрофы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад два человека погибли при столкновении двух автомобилей в Новой Москве.

В июне три человека скончались в результате ДТП под Одинцово.

В мае на Ставрополье в автомобильной аварии с участием двух машин пострадали пятеро человек.