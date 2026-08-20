Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.5 комментариев
Ударная группа США с авианосцем прибыла на Ближний Восток
Авианосная ударная группа США «Джордж Вашингтон» прибыла на Ближний Восток
Американские военные корабли во главе с тяжелым авианосцем «Джордж Вашингтон» начали плановое развертывание в акватории Аравийского моря.
Военно-морские силы Соединенных Штатов усилили свое присутствие в регионе, передает РИА «Новости».
Центральное командование американских вооруженных сил подтвердило перемещение кораблей.
«Авианосная ударная группа «Джордж Вашингтон» со вчерашнего дня находится на Ближнем Востоке в рамках планового развертывания после прибытия в зону военной ответственности Центрального командования», – говорится в официальном заявлении военных.
Сообщение было опубликовано в соцсети, к публикации прикрепили фотографию, на которой запечатлено прохождение флагманского корабля через Аравийское море.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Центральное командование США объявило о начале новой волны ударов по Ирану.
Американские военные поразили 140 иранских объектов крылатыми ракетами Tomahawk.
Ранее Пентагон распорядился подготовить вторую авианосную ударную группу к переброске на Ближний Восток.