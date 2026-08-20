Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.0 комментариев
Пассажирский лайнер чудом избежал катастрофы при вылете из Мюнхена
Самолет Vietnam Airlines повредил хвостовую часть при взлете в Германии
Вылетавший в Ханой Boeing с 280 людьми на борту едва не разбился, задев хвостом землю и повредив шасси из-за нехватки длины взлетной полосы.
Лайнер с 280 людьми на борту должен был выполнить рейс в Ханой 15 августа. При взлете самолету Boeing 787 авиакомпании Vietnam Airlines не хватило длины полосы, из-за чего он оторвался от земли с сильной задержкой, передает ТАСС.
Во время отрыва хвостовая часть машины коснулась покрытия, подняв облако пыли. Экипаж принял решение прервать полет и вскоре благополучно вернулся в аэропорт вылета. Опубликованные порталом Aviation Herald снимки подтверждают повреждения фюзеляжа и лопнувшие шины.
Выяснилось, что за 200 метров до конца полосы пилоты активировали тормоза правого шасси. В настоящее время правоохранительные и авиационные органы ФРГ и Вьетнама проводят совместное расследование причин инцидента.
«Необходимо изучить дополнительные факты, касающиеся человеческого и технологического фактора, а также организационных обстоятельств», – заявил представитель Федерального бюро по расследованию авиационных происшествий ФРГ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года полиция Мюнхена разместила специальный лазерный радар у взлетно-посадочной полосы аэропорта.
Летом прошлого года котировки компании Boeing резко упали из-за крушения пассажирского самолета в Индии.