Пассажирский лайнер чудом избежал катастрофы при вылете из Мюнхена

Самолет Vietnam Airlines повредил хвостовую часть при взлете в Германии

Tекст: Мария Иванова

Лайнер с 280 людьми на борту должен был выполнить рейс в Ханой 15 августа. При взлете самолету Boeing 787 авиакомпании Vietnam Airlines не хватило длины полосы, из-за чего он оторвался от земли с сильной задержкой, передает ТАСС.

Во время отрыва хвостовая часть машины коснулась покрытия, подняв облако пыли. Экипаж принял решение прервать полет и вскоре благополучно вернулся в аэропорт вылета. Опубликованные порталом Aviation Herald снимки подтверждают повреждения фюзеляжа и лопнувшие шины.

Выяснилось, что за 200 метров до конца полосы пилоты активировали тормоза правого шасси. В настоящее время правоохранительные и авиационные органы ФРГ и Вьетнама проводят совместное расследование причин инцидента.

«Необходимо изучить дополнительные факты, касающиеся человеческого и технологического фактора, а также организационных обстоятельств», – заявил представитель Федерального бюро по расследованию авиационных происшествий ФРГ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года полиция Мюнхена разместила специальный лазерный радар у взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Летом прошлого года котировки компании Boeing резко упали из-за крушения пассажирского самолета в Индии.