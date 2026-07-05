К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А, скорее, ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.0 комментариев
Ливень размыл национальное военное кладбище под Киевом
На национальном военном кладбище в Киевской области после сильного дождя размыло дороги и зафиксировали провалы прямо в зоне могильных захоронений.
Украинское национальное военное кладбище в Киевской области размыло после дождя, в зоне захоронений образовались провалы, сообщили в Киевском эколого-культурном центре, передает РИА «Новости». По данным центра, насыпные дороги размыты, асфальт местами провалился.
«Насыпные дороги размыло, асфальт провалился, вода бурлила и потоками несла нечистоты с территории кладбища в сторону Виты-Почтовой», – говорится в сообщении, опубликованном на странице центра в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Там отметили, что территорию после ливня поспешно закрыли, а рабочие спешно засыпали провалы у могил.
В КЭКЦ подчеркнули, что экологи и гидрологи заранее предупреждали: место для национального военного кладбища выбрано с грубым игнорированием природных условий и непригодно для захоронений. Сейчас на кладбище лишь несколько сотен могил, однако в перспективе там планируется до 150 тыс. захоронений, и экологи задаются вопросом, что будет с водой, провалами, вымытым грунтом и потоками, идущими в сторону близлежащих сел.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд на Украине признал противоправным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбище под Мархалёвкой в Киевской области.
Ранее Шестой апелляционный административный суд на Украине запретил строительство мемориального кладбища под Киевом из-за несоответствия участка санитарным нормам по уровню грунтовых вод.
В июне российские силовые структуры сообщили о захоронении десятков неопознанных останков украинских военнослужащих в закрытых гробах с случайными фамилиями на новом участке кладбища во Львове.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ