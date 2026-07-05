Ливень размыл национальное военное кладбище под Киевом

Tекст: Ольга Иванова

Украинское национальное военное кладбище в Киевской области размыло после дождя, в зоне захоронений образовались провалы, сообщили в Киевском эколого-культурном центре, передает РИА «Новости». По данным центра, насыпные дороги размыты, асфальт местами провалился.

«Насыпные дороги размыло, асфальт провалился, вода бурлила и потоками несла нечистоты с территории кладбища в сторону Виты-Почтовой», – говорится в сообщении, опубликованном на странице центра в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Там отметили, что территорию после ливня поспешно закрыли, а рабочие спешно засыпали провалы у могил.

В КЭКЦ подчеркнули, что экологи и гидрологи заранее предупреждали: место для национального военного кладбища выбрано с грубым игнорированием природных условий и непригодно для захоронений. Сейчас на кладбище лишь несколько сотен могил, однако в перспективе там планируется до 150 тыс. захоронений, и экологи задаются вопросом, что будет с водой, провалами, вымытым грунтом и потоками, идущими в сторону близлежащих сел.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд на Украине признал противоправным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбище под Мархалёвкой в Киевской области.

Ранее Шестой апелляционный административный суд на Украине запретил строительство мемориального кладбища под Киевом из-за несоответствия участка санитарным нормам по уровню грунтовых вод.

В июне российские силовые структуры сообщили о захоронении десятков неопознанных останков украинских военнослужащих в закрытых гробах с случайными фамилиями на новом участке кладбища во Львове.