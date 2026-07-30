Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.0 комментариев
Мамедов назвал трагической ситуацию в российском фехтовании
Глава Федерации фехтования России Мамедов оценил ситуацию как трагическую
На прошедшем в Гонконге чемпионате мира российские фехтовальщики завоевали лишь одну золотую медаль, что обнажило глубокий кризис после длительного отстранения сборной, отметил глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.
Итоги выступления российских спортсменов на мировом первенстве в Гонконге свидетельствуют о тяжелом положении дел в отечественном фехтовании. Об этом заявил руководитель Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, передает ТАСС.
На завершившемся в четверг турнире национальная команда смогла завоевать лишь одну награду: единственное золото принес саблист Павел Граудынь.
«Историческое выступление, одно золото. Хорошо, что так, потому что могло быть вообще ни одного, спасибо Паше Граудыню – он нам его принес. Это наши реалии, мы стали слабыми, очень слабыми. Это наглядно я увидел сейчас – впервые участвую на чемпионате мира за последние семь лет», – подчеркнул Мамедов.
Глава федерации отметил, что за прошедшие с последней Олимпиады пять лет уровень конкурентоспособности сборной упал не в пять, а в 50 раз. По его словам, команда потеряла три потенциальные медали в женской командной и индивидуальной сабле, а также в мужской индивидуальной рапире, что прямо указывает на трагический характер происходящего в виде спорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня Международная федерация фехтования допустила российских спортсменов до турниров с национальной символикой.
Позже Европейская конфедерация фехтования временно возобновила членство профильных организаций России и Белоруссии.
На чемпионате мира в Гонконге саблист Павел Граудынь принес национальной сборной первую золотую медаль.