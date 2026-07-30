Мамедов назвал трагической ситуацию в российском фехтовании

Глава Федерации фехтования России Мамедов оценил ситуацию как трагическую

Tекст: Мария Иванова

Итоги выступления российских спортсменов на мировом первенстве в Гонконге свидетельствуют о тяжелом положении дел в отечественном фехтовании. Об этом заявил руководитель Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, передает ТАСС.

На завершившемся в четверг турнире национальная команда смогла завоевать лишь одну награду: единственное золото принес саблист Павел Граудынь.

«Историческое выступление, одно золото. Хорошо, что так, потому что могло быть вообще ни одного, спасибо Паше Граудыню – он нам его принес. Это наши реалии, мы стали слабыми, очень слабыми. Это наглядно я увидел сейчас – впервые участвую на чемпионате мира за последние семь лет», – подчеркнул Мамедов.

Глава федерации отметил, что за прошедшие с последней Олимпиады пять лет уровень конкурентоспособности сборной упал не в пять, а в 50 раз. По его словам, команда потеряла три потенциальные медали в женской командной и индивидуальной сабле, а также в мужской индивидуальной рапире, что прямо указывает на трагический характер происходящего в виде спорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня Международная федерация фехтования допустила российских спортсменов до турниров с национальной символикой.

Позже Европейская конфедерация фехтования временно возобновила членство профильных организаций России и Белоруссии.

На чемпионате мира в Гонконге саблист Павел Граудынь принес национальной сборной первую золотую медаль.