Эксперт предупредила российских туристов о правилах китайской таможни

Китаист Разова перечислила запрещенные к ввозу и вывозу из КНР предметы

Tекст: Денис Тельманов

Отправляющимся в поездку гражданам следует внимательно изучать местные законы, передает Газета.Ru.

«Россиянам в Китае часто кажется, что из-за хорошего отношения к России на бытовом уровне им что-то простят. На границе, и не только на китайской, это не работает. Таможня смотрит не на симпатию, а на предметы в багаже», – сказала китаист Ксения Разова.

Под строгим запретом находятся оружие, наркотики, яды и вредоносные печатные материалы. Ошибкой станет провоз продуктов питания, включая фрукты, свежее молоко, мясо и сыр. Специалисты отмечают, что любая привычная еда может оказаться объектом тщательного карантинного контроля.

Особое внимание уделяется технике и финансам. С мая 2026 года в Пекине действуют жесткие ограничения на использование дронов, за нарушение которых грозит штраф и конфискация. Иностранную валюту на сумму более пяти тыс. долларов при въезде необходимо обязательно декларировать.

При выезде нельзя свободно забирать культурные ценности, редкие растения и животных без специального разрешения. Эксперты рекомендуют всегда сохранять чеки на дорогие покупки, а также воздержаться от фотографирования военных и государственных объектов во избежание ареста или депортации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Китай разрешил гражданам России безвизовый въезд на срок до 30 дней.

В Российском союзе туриндустрии заявили о вероятном попадании этой страны в пятерку самых популярных направлений для отдыха.

Позже пограничники отказали одному из отечественных туристов во въезде из-за нечитаемых турецких штампов в паспорте.