Путин сообщил о запуске прямого авиарейса Оренбург-Алма-Ата

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин в ходе XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске рассказал о развитии транспортного сообщения, передает РИА «Новости». Мероприятие проходит с 24 по 25 июля при участии главы соседней республики Касым-Жомарта Токаева.

«Налажены и регулярные прямые авиаперевозки между двумя странами, частота полетов увеличивается, а их география охватывает все больше направлений. На очереди – открытие рейсов в Алма-Ату из Оренбурга, где совсем недавно завершилось строительство нового международного терминала», – подчеркнул Путин.

Ранее Путин прилетел в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества.

На полях этого мероприятия российский и казахстанский лидеры провели отдельные двусторонние переговоры.

В прошлом году между Москвой и Алма-Атой после восьмилетнего перерыва возобновилось прямое железнодорожное сообщение.