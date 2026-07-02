Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.0 комментариев
Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.0 комментариев
Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.4 комментария
Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.23 комментария
Мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях подтвердил пожар в Шевченковском районе. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко указал, что «в результате атаки произошло возгорание в отеле».
«Военкоры Русской весны» пишут, что горит «элитный отель CityHotel Residence, в котором любят селиться иностранные наёмники».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ткаченко сообщил об атаке ударных БПЛА на Киев.
Позднее Кличко подтвердил атаку беспилотников на украинскую столицу, после этого в городе начался масштабный пожар.
«Самая массированная атака, <…> самая масштабная», – заявил он в видеообращении, передает ТАСС.
Политик уточнил, что серьезные разрушения зафиксированы во всех районах.
Местные средства массовой информации также подтвердили появление сильного задымления и множественных очагов возгорания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли ракетные удары по целям в Киеве.
Были поражены заводы, где производятся ракеты «Нептун-МД» и «Фламинго», дроны «Лютый», а также системы радиоэлектронной борьбы.
IHA: Начиненный взрывчаткой украинский дрон упал в турецкой провинции Трабзон
«Украинский БПЛА разрушился, врезавшись в дерево в районе Вакфыкебир. Специалисты осмотрели объект и установили, что дрон вооружен пятью килограммами взрывчатки», – говорится в сообщении IHA, передает РИА «Новости».
Отмечается, что рухнувший боевой БПЛА спровоцировал панику среди местных жителей. По факту происшествия уже начата официальная проверка.
В конце июня жители турецкой провинции Самсун обнаружили в поле моторную часть украинского дрона-камикадзе.
В тот же день крупный неопознанный беспилотник рухнул рядом с жилым домом в деревне Кушкаясы.
В середине прошлого месяца отдыхающие на побережье Черного моря нашли выброшенный на берег вооруженный летательный аппарат.
ВС России поразили производства ракет, дронов «Лютый» и систем РЭБ в Киеве
В Киеве уничтожены мощности завода «Радионикс», выпускающего системы управления для ракет «Нептун-МД» и «Фламинго», указало ведомство в Max.
«Радоникс» – это ключевая научно-производственная база, которая выпускает системы управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго», оперативно-тактических ракет «Файер Пойнт-7, -9», управляемых ракет «Нептун-МД» и зенитных управляемых ракет (проект «Клон»).
Кроме того, продукция завода влияет на боевые способности ВВС Украины и их возможность противостоять системам ПВО.
Также значительный ущерб нанесен компании «Атлон Авиа» и предприятию «Антонов», где собирались ударные дроны большой дальности «Лютый» и «Магура УА».
«Атлон Авиа» также производит БПЛА других типов и барражирующие боеприпасы.
Поражены цеха Киевского радиозавода, производившего прицельные комплексы для бронетехники и компоненты для БПЛА.
АО «Киевский радиозавод» модернизирует прицельные комплексы для всех типов танков и БМП, производящихся на Украине, выпускает оптические прицелы и приборы наведения для бронетехники, комплектующие почти для всех разведдронов и ударных дронов ВСУ.
Также предприятие производит интегральные схемы, элементы микросборок для ЗРК, РЭБ и авиационной техники.
Уничтожен логистический центр «МЛП-Чайка» с западным вооружением и склад горючего «Грандтерминал», снабжавший топливом украинские войска. Дополнительно поражены газораспределительные станции, обеспечивавшие энергией оборонный комплекс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные атаковали высокоточным оружием предприятия военной промышленности в нескольких украинских регионах.
Также ВС России нанесли удары по газовой инфраструктуре украинских военных возле Запорожья с помощью беспилотников «Герань», и поразили объекты транспортной и военной инфраструктуры украинской армии в двух областях.
Видео ударов смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.
Поражены предприятия военной промышленности и топливно-энергетический комплекс в Киеве и области. Кроме того, серьезный урон нанесен инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, указало ведомство в Max.
Атака осуществлялась с использованием высокоточного оружия большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударных дронов.
Ранее российские военкоры сообщали, что в ночь на 2 июля российские войска нанесли ракетные удары по целям в Киеве.
В украинской столице прогремели взрывы и была объявлена воздушная тревога.
Напомним, в конце прошлой недели ВС России в ответ на террористические атаки киевского режима поразили НПЗ в городе Кременчуг в Полтавской области, территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и объекты хранения вооружения в Киеве.
Кличко в соцсетях сообщил о БПЛА в Деснянском и Шевченковском районах города.
«Масштабный пожар в Киеве после удара. Кадры сильного пожара после атаки ударного дрона публикуют местные ресурсы», – пишут «Военкоры Русской весны».
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил об атаке ударных БПЛА.
Российские войска нанесли удары КАБами по складам ВСУ в Запорожье.
«Герани» поразили логистические центры ВСУ в районе Новой Одессы Николаевской области Украины.
Этот объект являлся одним из крупнейших элеваторов на Украине, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. Он активно использовался противником в качестве важного логистического узла.
В конце июня российская армия нанесла серию ударов по логистике ВСУ в Днепропетровской области.
В этом же регионе военные уничтожили базу горюче-смазочных материалов украинских войск.
Месяцем ранее ракета «Искандер-М» поразила еще один крупный логистический хаб противника.
Daily Star: В Монако пострадала дочь бывшего украинского зампрокурора Насобина
«По имеющимся данным, женщиной, тяжело пострадавшей в результате взрыва бомбы в доме украинского олигарха в Монако, оказалась любовница миллиардера, предположительно ставшего целью взрыва», – пишет Daily Star.
По данным Nice Matin, Насобина в результате взрыва в Монако получила серьезные увечья и потеряла обе ноги. Daily Star уточняет, что ей пришлось перенести ампутацию обеих ног в результате травм, полученных при взрыве.
Насобина – акционер британской компании Wycombe Square Investments LLP, которая занимается налоговым сопровождением нерезидентов, соучредительница закрытого лондонского клуба Club Eclectique.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщили о тяжелом ранении находившейся рядом с Ермолаевым женщины.
Уточнялось, что «официальная жена бизнесмена Вадима Ермолаева, возле дома которого в Монако вечером 29 июня прогремел взрыв, не получила ранения, она физически находилась в другом месте».
Военный эксперт Кнутов: Удары по Киеву повышают безопасность регионов России
«Судя по данным Минобороны, во время ночных ударов по Киеву было применено несколько десятков ракет – это достаточно серьезная цифра, учитывая, что они работали по ключевым целям, расположенным в украинской столице», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.
Он привел информацию российского военного ведомства о том, что под атаку попало агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Радионикс» – ключевая научно-производственная база, выпускающая системы управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго».
Также завод выпускает оперативно-тактические ракеты Fire Point-7,-9, управляемые ракеты «Нептун-МД» и зенитные управляемые ракеты проекта «Клон». «Согласно сообщению Минобороны, продукция предприятия напрямую влияет на боевые возможности Воздушных сил Украины и их способность противостоять системам ПВО. Это ключевое звено в ракетном производстве республики», – заметил Кнутов.
«Поражение предприятия важно еще и потому, что украинские и немецкие специалисты сейчас дорабатывают Fire Point для увеличения дальности действия до тысячи км. А «Фламинго» они планируют усовершенствовать, установив систему наведения ракет Taurus», – пояснил спикер.
Также в Киеве было поражено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Научно-производственная компания «Атлон Авиа». По данным Минобороны, это одно из опорных предприятий ВПК Украины, обеспечивающее ВСУ беспилотными летательными аппаратами большой дальности Ан-196 «Лютый», ударными БПЛА «Магура УА», а также БПЛА других типов и барражирующими боеприпасами.
Кроме того, удар был нанесен по сборочному предприятию авиационной промышленности ГП «Антонов». Это основная производственная база разработки и выпуска пилотируемых летательных аппаратов военного назначения, а также сборки и модернизации БПЛА «Лютый».
«Собственно, «Лютый» используется чаще всего для ударов по нашим жилым объектам, социальной инфраструктуре. Они применялись, в том числе в ходе недавних массовых атак по российским регионам. Таким образом, уничтожение мест их производства – это операция для количественного и качественного снижения ударного потенциала ВСУ и обеспечения безопасности наших мирных жителей», – детализировал эксперт.
Помимо этого, атаке подвергся ракетный агрегатно-детальный «Киевский радиозавод», осуществляющее модернизацию прицельных комплексов для всех типов танков и БМП, выпуск оптических прицелов и приборов наведения для бронетехники. «Кроме того, по данным Минобороны, интегральные схемы, элементы микросборок для ЗРК, РЭБ и авиационной техники, выпускаемые предприятием, напрямую влияют на боевые возможности данных систем, состоящих на вооружении ВСУ», – продолжил аналитик.
Также было поражено предприятие «Киев-25», выпускающее программно-аппаратные средств комплекса радиоэлектронной борьбы «Лима». «Это системы для борьбы с нашими БПЛА «Герань». Они используются для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения. Их цель – мешать запуску, полетам и атакам российских ударных беспилотников. В результаты работы украинских РЭБ дрон может попадать в пустырь, вместо ранее заданной цели», – объяснил собеседник.
Кнутов указал и на важность атаки по транспортно-логистическому центру «МЛП-Чайка», где хранятся БПЛА, боевые части и боеприпасы к ним, а также различные комплектующих к вооружению и технике, поступающим из-за рубежа. «Это первоначальное звено украинского ВПК и снабжения ВСУ. Поражение объекта означает, что дроны не будут собраны, а подбитая в зоне СВО техника – отремонтирована. Украинские подразделения получат меньше поддержки, что поспособствует продвижению российских сил», – детализировал он.
Принципиальный момент, по словам аналитика – удар по складу горюче-смазочных материалов «Киев-3» (ООО «Грандтерминал»), обеспечивающий поставки дизельного топлива с линейной производственно-диспетчерской станции Новоград-Волынский для воинских частей киевского гарнизона, в том числе обеспечивающих противовоздушное прикрытие военных объектов. Кроме того, дизельное топливо с данного склада направляется подразделениям ВСУ в зону боевых действий.
«Топливо с этих станций идет прямиком в части ВСУ, воюющие в Донбассе. Важность уничтожения этого пункта обусловлена еще и тем, что Новоград-Волынский расположен недалеко от границы с Румынией и используется для западной военной поддержки Киева. Наши удары создают серьезные проблемы украинским силам в логистике», – добавил собеседник.
«Противник хранит бензин для военных под видом гражданского в черте Киева. Банковая по привычке использует мирное население в качестве живых щитов. Мы уничтожаем ресурс, который будет использоваться ВСУ непосредственно в зоне СВО. Украина сама делает свою столицу линией боевого соприкосновения», – резюмировал Кнутов.
Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило, что Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве.
Также была поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Атака была проведена в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру, отметило ведомство.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Минобороны России меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – искусственный интеллект. Эти меры, по его словам, в совокупности с объединением ПВО в единую сеть должны повысить защиту тыловых районов.
Царев назвал двух возможных кандидатов Запада на пост президента Украины
Залужного, занимающего сейчас должность посла Украины в Великобритании, вызвали в Киев якобы для обсуждения кадровых вопросов после отставки британского премьера Кира Стармера. Однако, по мнению политика, настоящей целью встречи была попытка убедить бывшего главкома отказаться от участия в будущих президентских выборах, написал Олег Царев в канале Max «Специально для RT».
«Вначале разговор касался украинско-британских отношений, а потом Зеленский спросил: «Если выборы состоятся осенью, будете ли вы баллотироваться в президенты?» На что Залужный, по словам источников «Украинской правды», ответил: «Да. Буду», – написал Царев.
По словам экс-депутата, представители украинской власти пытались убедить Залужного, что его участие в выборах может привести к расколу общества, однако эти аргументы не повлияли на его позицию. При этом Царев отметил, что в окружении Зеленского якобы рассматривали вариант с предложением Залужному должности премьер-министра, но переговоры результата не дали.
Царев считает, что причиной опасений команды Зеленского является высокий уровень доверия к бывшему главкому ВСУ. По его словам, даже украинские социологические исследования показывают преимущество Залужного в возможной президентской гонке.
«Понятно, чего Зеленский так боится. Даже по украинским соцопросам, которые не выходят без согласования с его офисом и где цифры накручены в его пользу, Залужный впереди с большим отрывом по доверию», – заявил политик.
Также Царев высказал мнение, что продвижение Залужного связано с поддержкой Великобритании. По его версии, Лондон рассматривает бывшего главкома ВСУ как одного из ключевых кандидатов на пост главы государства, а его политическое продвижение обеспечивают связанные с западными структурами организации.
Еще одним возможным кандидатом, которого, по мнению Царева, рассматривают на Западе, является украинский боксер Александр Усик. Экс-депутат отметил, что Усик занимает высокие позиции в рейтингах доверия и может восприниматься как более компромиссная фигура.
«Залужный – представитель «партии войны», Усик – «партии мира». Усик родом из Крыма, русскоязычный, православный, говорит о переговорах – идеальный «компромиссный вариант» для Вашингтона», – написал Царев.
По мнению политика, западные страны заинтересованы в смене Зеленского из-за накопившихся претензий к его власти, однако при этом не стремятся к кардинальному изменению курса Украины. «Запад устал от Зеленского. И с удовольствием его поменяет – но так, чтобы ничего по сути не изменилось», – полагает Царев.
Он также считает, что действующий президент Украины будет максимально затягивать вопрос с выборами, поскольку проведение голосования в условиях военного положения остается юридически сложным. «Зеленский это понимает и будет держаться до последнего. Выборы он объявлять не собирается», – заявил экс-депутат.
В заключение Царев отметил, что политическая кампания на Украине, по его мнению, уже началась, несмотря на отсутствие официальной даты выборов. «Украинская выборная кампания только начинается. Победитель уже определён. И он находится не в Киеве», – написал политик.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил о готовности баллотироваться в президенты в случае проведения выборов этой осенью.
На закрытых переговорах в Альпах представители США и Британии поддержали выдвижение Залужного на пост президента Украины.
По данным соцопроса издания «Деловая столица» Залужный лидировал в рейтинге доверия украинцев.
Британский доклад: Россия запускала беспилотники над НАТО с судов теневого флота
Россия якобы («most likely» в источнике – прим. ВЗГЛЯД) использовала суда теневого флота для запуска беспилотников над стратегическими объектами в Европе, передает Bloomberg со ссылкой на доклад лондонского Международного института стратегических исследований (IISS). Целью кампании было выявление слабых мест в европейских системах противовоздушной обороны.
Исследователи проанализировали 144 случая появления беспилотников над Ирландией и 12 странами НАТО, включая Германию, Данию, Бельгию и Нидерланды, в период с августа 2024 года по февраль 2026 года. Около половины инцидентов произошло над военными базами, где хранятся американские ядерные бомбы, и над базой французских атомных подводных лодок. Появление дронов иногда приводило к закрытию аэропортов.
«Мы считаем вероятным, что связанные с Россией суда и их теневой флот использовались в качестве морских платформ для запуска, возвращения или ретрансляции сигналов», – заявил соавтор доклада Чарли Эдвардс.
Европейские страны в основном избегают прямых обвинений в адрес Москвы. Однако соавтор доклада Луи Бирн отметил, что инциденты с беспилотниками практически прекратились, когда европейские государства начали досматривать суда теневого флота ранее в этом году. В Министерстве обороны России не ответили на запрос агентства о комментариях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Евросоюза возложили на Россию ответственность за инциденты с беспилотниками в Европе.
В мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Литву для обсуждения ответных мер на пролеты дронов.
Осенью прошлого года бывший аналитик датской разведки обвинил Москву в использовании танкера для запуска неопознанных аппаратов.
Синоптик Позднякова спрогнозировала уход жары и дожди в Москве
Жара начнет покидать столицу в ближайшие дни, пишет RT со ссылкой на ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяну Позднякову. В ночь на пятницу и днем прогнозируются кратковременные дожди, местами возможны грозы.
Ночь на пятницу еще будет теплой, от 18 до 20 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 25–27 градусов. В предстоящие выходные ожидается переменная облачность. «Ночью будет без осадков, а днем возможны кратковременные дожди от небольших до умеренных», – уточнила Позднякова.
В субботу ночная температура составит от 15 до 16 градусов, дневная – от 23 до 25 градусов. В воскресенье ночью похолодает до 15 градусов, а днем воздух прогреется до 22–24 градусов. Специалист добавила, что тенденция к снижению температуры сохранится и в начале следующей недели, когда показатели будут колебаться в пределах от 18 до 23 градусов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Москве из-за сильной жары объявили оранжевый уровень погодной опасности.
Ранее Позднякова уже предупреждала жителей столицы о похолодании. А ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал о приходе освежающих дождей с грозами.
Германия обвинила украинца в теракте на «Северных потоках»
Немецкая прокуратура обвинила гражданина Украины, известного как Сергей К., в осуществлении диверсии на газопроводах «Северный поток» в 2022 году, сообщает Politico. В обвинительном заключении утверждается, что он действовал как соучастник военного преступления, совершив «нападение на гражданские объекты», вызвав взрыв и разрушив инфраструктуру.
По версии следствия, в 2022 году обвиняемый, будучи офицером украинской армии, вместе с другими военными разработал план уничтожения трубопроводов. Целью диверсии было прекращение поставок российского газа и лишение Москвы доходов, которые могли быть направлены на ведение боевых действий.
Следователи полагают, что Сергей К. командовал парусной яхтой Andromeda, с которой, предположительно, была осуществлена операция. Сообщается, что он въехал в Германию через Польшу по поддельному паспорту и перевез взрывчатку военного назначения в район датского острова Борнхольм.
Мужчина был арестован в Италии в августе 2025 года и через три месяца экстрадирован в Германию. С тех пор он находится в предварительном заключении в Гамбурге. Сам обвиняемый отрицает свою вину, а президент Украины Владимир Зеленский ранее отвергал причастность своего правительства к диверсии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года суд ФРГ арестовал подозреваемого в подрыве газопроводов гражданина Украины Сергея К.
Немногим ранее Италия передала этого мужчину немецким правоохранительным органам для проведения следственных действий.
Воздушные силы Украины сообщили об атаковавших с севера баллистических ракетах.
«Военкоры Русской весны» пишут, что «не менее 30 баллистических ракет ударили по столице Украины», еще около 20 крылатых ракет, «Калибры» и Х101, «приближаются» к городу.
«Киев в огне после массированных ударов», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве на фоне атаки ударных БПЛА прогремели взрывы и была объявлена воздушная тревога.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил атаку БПЛА и сообщил о масштабном пожаре в Деснянском и Шевченковском районах города.
В Киеве загорелся популярный у иностранных наемников отель CityHotel Residence.
Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ около Славянска, Краматорска, Дружковки и Николаевки ДНР, говорится в канале Max Минобороны.
Всего в зоне ответственности группировки противник потерял до 155 военнослужащих, три бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии и станцию РЭБ.
Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Лужков, Хотени и Новой Сечи Сумской области.
А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядолм с Лютовкой, Зрубанкой, Белым Колодезем и Казачьей Лопанью.
При этом ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ, перечислили в Минобороны.
В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Просянки Харьковской области, Святогорска, Щурово и Лозового ДНР.
Мобильными огневыми группами и дронами-истребителями сбиты 20 беспилотников противника «Баба-Яга» и «Вампир», пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег Северского Донца.
Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 210 военнослужащих, три бронемашины и два артиллерийских орудия.
Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Нововодяного, Доброполья, Райского, Грузского ДНР и Новотроицкого Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 365 военнослужащих, три бронемашины, пять орудий полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне российские войска освободили запорожские Копани и харьковское Украинское.
За день до того ВС России зачистили от противника Малиновку в ДНР, запорожские Ровное и Лесное.
До этого они взяли под контроль днепропетровскую Богодаровку.