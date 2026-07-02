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Курс биткоина поднялся выше 61 тыс. долларов
Цена биткоина выросла на 4% и превысила 61 тыс. долларов
В ходе дневных торгов четверга стоимость главной мировой криптовалюты увеличилась на 4%, уверенно преодолев рубеж в 61 тысячу долларов.
Днем в четверг котировки цифровой монеты показали уверенный рост, передает РИА «Новости». По данным торгов, стоимость актива поднялась на 4%, закрепившись выше отметки в 61 тыс. долларов.
На крупнейшей криптовалютной бирже Binance биткоин также продемонстрировал положительную суточную динамику. К 12:56 по московскому времени он подорожал ровно на 4%, а его цена достигла 61 316,62 доллара.
Схожую картину фиксирует аналитический портал CoinMarketCap, рассчитывающий средние показатели более чем по 20 торговым площадкам. Согласно его статистике за сутки, стоимость криптовалюты увеличилась на 4,09% и составила в среднем 61 298,48 доллара.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая курс главной мировой криптовалюты поднялся выше 82 тыс. долларов.
В конце того же месяца котировки цифрового актива снизились до 73 тыс. долларов на фоне ближневосточных событий.
В начале июня стоимость биткоина в ходе ночных торгов опустилась ниже отметки в 62 тыс. долларов.