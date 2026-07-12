Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?0 комментариев
Эксперт: Удары по одесским портам кратно сократят ресурсы ВСУ
Эксперт Анпилогов: Удары по одесским портам выбивают важнейший узел логистики ВСУ
Подавляющая часть мощностей портов Одессы и Черноморска приспособлена для доставки грузов в интересах ВСУ. Поэтому российские удары по этим объектам кратно снизят объемы ресурсов, получаемых украинскими силами с Запада, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.
«Одесса и Черноморск используются Украиной в рамках так называемого дунайского экспресса, чтобы перебрасывать грузы военного назначения. В светлое время суток сухогрузы или танкеры идут по Дунаю либо вдоль румынского побережья и останавливаются перед границей украинских территориальных вод. С наступлением темноты они быстро проскакивают эти три десятка километров до украинских портов», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.
«На Банковой понимают, что Россия не будет топить какие бы ты не было суда в румынских территориальных водах, поскольку это, по сути, является актом объявления войны. Поэтому Киев использует этот маршрут для доставки разрядных грузов для нужд ВСУ. Одесса и Черноморск являются крупнейшими портами Украины с самым большим товарооборотом и развернутым причальным фронтом», – продолжил собеседник.
«В Черноморске целая бухта с двух сторон застроена причалами. Судя по всему, подавляющая часть мощностей морского порта, судоремонтных и рыбных предприятий, элеваторов в последние годы была приспособлена для доставки грузов в интересах ВСУ», – указал спикер.
«Россия сейчас выполняет задачи по выбиванию важнейшего узла логистики, которым на Украину доставляются топливо, запчасти для военной техники, боеприпасы и БПЛА. Даже самый маленький сухогруз способен нести столько груза, сколько полноценный железнодорожный состав. Это часть комплексной работы по сокращению экспорта в интересах ВСУ. В итоге украинские силы будут получать кратно меньше ресурсов», – отметил аналитик.
Он напомнил, что российские силы уничтожают также железнодорожную инфраструктуру, тепловозы и электровозы. «Украина вынуждена использовать короткие составы с четырьмя-пятью цистернами, быстро перегоняя их между станциями. Также они снимают с маршрутов пассажирские поезда и прячут их под мостовыми переходами, чтоб не попасть под удар наших БПЛА», – указал Анпилогов.
Ранее Минобороны России в своем канале в Мах сообщило о групповых ударах высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и БПЛА в зоне СВО. «Поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, а также морские суда», – говорится в посте.
«Кроме того, в порту Черноморска поражены два сухогруза и морской паром, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также патрульный катер прикрытия», – указывается в сообщении.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о системном и целенаправленном разрушении Россией южного логистического плеча противника и уничтожении распределенной военной промышленности Украины.
Видео российских ударов по объектам в порту Черноморска смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Мах.