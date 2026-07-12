Самолет Air Astana в Дубай экстренно вернулся из-за ближневосточного конфликта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Борт казахстанской авиакомпании, вылетевший утром 12 июля в Дубай, был вынужден вернуться в аэропорт отправления, передает РИА «Новости». Еще один утренний рейс по этому направлению из Алма-Аты полностью отменили.

«В связи с начавшейся сегодня эскалацией ситуации на Ближнем Востоке произошли следующие изменения. Рейс KC205 Астана – Дубай, вылетевший 12 июля из Астаны в 07.10, возвращается в аэропорт вылета. Рейс KC897 Алматы – Дубай, планировавшийся к вылету 12 июля в 08.50, отменен», – заявили представители перевозчика.

Пассажирам пообещали полностью возместить стоимость билетов по месту их приобретения. В компании рекомендовали внимательно следить за статусом рейсов из-за возможных корректировок в расписании.

Ранее иранский телеканал Press TV сообщил о серии ударов по американским объектам в регионе. Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило факт атак на территорию Ирана, которым предшествовали взрывы в нескольких городах страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил об окончании режима прекращения огня с Ираном.

Иранские власти пообещали решительный ответ на американские провокации в Ормузском проливе.

Ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Дубай из-за закрытия воздушного пространства над Ираном.