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Самолет Air Astana в Дубай экстренно вернулся из-за ближневосточного конфликта
Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, вылетевший из Астаны в Дубай (ОАЭ), возвращается в аэропорт вылета из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, еще один рейс из Алма-Аты отменен, сообщили в пресс-службе национального перевозчика.
Борт казахстанской авиакомпании, вылетевший утром 12 июля в Дубай, был вынужден вернуться в аэропорт отправления, передает РИА «Новости». Еще один утренний рейс по этому направлению из Алма-Аты полностью отменили.
«В связи с начавшейся сегодня эскалацией ситуации на Ближнем Востоке произошли следующие изменения. Рейс KC205 Астана – Дубай, вылетевший 12 июля из Астаны в 07.10, возвращается в аэропорт вылета. Рейс KC897 Алматы – Дубай, планировавшийся к вылету 12 июля в 08.50, отменен», – заявили представители перевозчика.
Пассажирам пообещали полностью возместить стоимость билетов по месту их приобретения. В компании рекомендовали внимательно следить за статусом рейсов из-за возможных корректировок в расписании.
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