Контейнеровоз вспыхнул после нападения у берегов Омана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Торговый флот подвергся очередному нападению на Ближнем Востоке. Инцидент произошел в 16 километрах к востоку от побережья Омана, передает ТАСС. Коммерческий контейнеровоз получил серьезные повреждения. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) подтвердил факт происшествия. «UKMTO получил сообщение об инциденте в 16 км к востоку от Омана.

Военные власти доложили, что контейнеровоз получил повреждения в кормовой части, что привело к возгоранию на борту», – говорится в заявлении ведомства. Представители координационного центра оперативно связались со службой безопасности компании-судовладельца. Специалисты уточнили, что местные власти успешно провели спасательную операцию, эвакуировав всех членов экипажа с горящего корабля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля у берегов Омана загорелся пораженный неизвестным снарядом нефтяной танкер.

В середине июня другое судно получило повреждения в нескольких километрах от оманского побережья.

В конце мая в результате обстрела коммерческого корабля в Оманском заливе произошел разлив бункерного топлива.