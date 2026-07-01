Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.3 комментария
Ученые нашли самого быстрого в мире паука
New Scientist: Самым быстрым пауком в мире стал австралийский охотник
Глобальное исследование биомеханики членистоногих выявило нового абсолютного рекордсмена по скорости бега, способного преодолевать почти 3,6 метра в секунду.
Самым быстрым пауком в мире признан австралийский паук-охотник, обитающий в Квинсленде, передает New Scientist.
Ранее официальный мировой рекорд принадлежал марокканскому пауку-флик-флаку, который при испуге развивал скорость 1,7 метра в секунду с помощью кувыркающихся движений. Однако некоторые эксперты считают этот рекорд некорректным.
«Флик-флак – это особый тип передвижения. Это не бег, и он работает только на песчаных дюнах при движении вниз», – заявил Йонас Вольф из Грайфсвальдского университета в Германии. Для получения полной картины исследователи из Имперского колледжа Лондона собрали 162 живых вида пауков в Британии, Северной Америке, Южной Европе и Австралии.
Ученые также использовали записи скорости еще 96 видов, сделанные другими командами. Выяснилось, что трехграммовый паук-охотник разгоняется до 3,59 метра в секунду. По словам специалистов, такие особи достигают высоких скоростей благодаря относительно крупному размеру, при котором их ноги не перегружены тяжелым брюшком.
Самым большим сюрпризом для исследователей стал оранжевый паук-гоблин. При весе всего 0,1 миллиграмма он перемещался со скоростью более 20 сантиметров в секунду. Эксперты пришли к выводу, что быстрый бег связан с относительно длинными ногами, а не с их стройностью или привычкой паука жить вверх ногами.
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