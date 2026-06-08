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Каллас назвала условия снятия санкций с России
Каллас привязала снятие санкций с России к безопасности Евросоюза
Смягчение ограничений и разморозка российских активов должны учитывать ключевые интересы безопасности Европейского союза, заявила глава дипломатии Евросоюз Кая Каллас.
По словам Каллас, будущее снятие ограничений с России и разморозка активов потребуют соблюдения интересов безопасности Европы, передает РИА «Новости».
«Когда речь идет о смягчении санкций, когда речь идет о разморозке активов, нам также необходимо видеть уважение ключевых интересов европейской безопасности», – подчеркнула дипломат.
Каллас считает, что страны объединения уже обсуждают свои подходы на случай возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Эти вопросы фигурируют среди требований, которые европейская сторона намерена учитывать в будущем мирном процессе.
Ранее Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника на Украине.
В конце прошлого года Совет ЕС объявил о бессрочной блокировке российских средств.
Президент Владимир Путин подчеркнул устойчивость развития страны в условиях текущих ограничений.