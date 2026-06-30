Хинштейн: Запуск Курской АЭС обеспечил Россию большим запасом доступной энергии

Tекст: Елизавета Шишкова

Губернатор Александр Хинштейн в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным доложил о результатах работы атомной генерации, говорится на сайте Кремля.

«В этом году наш первый энергоблок Курской АЭС, вы хорошо это знаете, начал поставлять электроэнергию в Единую энергосистему страны. Теперь у нас есть большой запас надежной и доступной энергии», – заявил руководитель региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о начале промышленной эксплуатации первого энергоблока Курской АЭС-2.

Перед этим Ростехнадзор выдал официальное заключение о готовности данного объекта к работе.

В прошлом году президент России Владимир Путин лично осмотрел стройплощадку этой станции в Курчатове.