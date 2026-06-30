Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?8 комментариев
Хинштейн: Запуск Курской АЭС обеспечил Россию большим запасом доступной энергии
Подключение первого энергоблока Курской АЭС к единой энергосистеме страны позволило создать значительный запас доступного электричества, сообщил губернатор Александр Хинштейн на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Губернатор Александр Хинштейн в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным доложил о результатах работы атомной генерации, говорится на сайте Кремля.
«В этом году наш первый энергоблок Курской АЭС, вы хорошо это знаете, начал поставлять электроэнергию в Единую энергосистему страны. Теперь у нас есть большой запас надежной и доступной энергии», – заявил руководитель региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о начале промышленной эксплуатации первого энергоблока Курской АЭС-2.
Перед этим Ростехнадзор выдал официальное заключение о готовности данного объекта к работе.
В прошлом году президент России Владимир Путин лично осмотрел стройплощадку этой станции в Курчатове.