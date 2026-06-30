Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?3 комментария
Лавров пообещал дальнейший рывок торговли России с Африкой
Россия намерена наращивать торгово-экономические и инвестиционные связи с африканскими государствами, объем взаимной торговли в прошлом году превысил 27 млрд долларов, сообщил глава МИД Сергей Лавров.
О намерении углублять экономическое взаимодействие со странами Африки заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА «Новости».
Он сообщил, что по итогам прошлого года товарооборот России с государствами континента превысил 27 млрд долларов.
Министр напомнил: «Объем торговли России со странами континента в прошлом году превысил 27 миллиардов долларов. Растет он быстрыми темпами, но, конечно, по абсолютным показателям есть еще куда стремиться. Будем и далее задействовать все имеющиеся возможности для активизации сотрудничества на этом направлении».
Выступая на заседании Делового совета при МИД, Лавров подчеркнул, что среди безусловных приоритетов остается дальнейшее качественное укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с африканскими государствами. Он связал планы по развитию партнерства с использованием всех доступных механизмов взаимодействия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров сообщил о подготовке третьего саммита «Россия – Африка» в 2026 году.
Глава МИД России объявил о планах провести в одной из африканских стран в текущем году вторую министерскую конференцию Форума партнерства «Россия – Африка».
Лавров предложил африканским странам открывать посольства в Москве и анонсировал запуск к концу 2026 года 15 российских торговых представительств на континенте.