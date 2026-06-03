  • Новость часаУгроза БПЛА объявлена в Петербурге
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленского поставили перед выбором между Бандерой и Польшей
    ОАК заявила об окончании сборки первых серийных SJ-100 и МС-21
    В новые учебники по русской литературе добавили фразу «Работайте, братья»
    США начали выводить военную технику и солдат из Литвы
    Украинский беспилотник атаковал торговый центр в Брянске
    Путин раскритиковал обилие рекламы на латинице
    Журналистка из США Оуэнс ответила на обвинения из-за поездки на ПМЭФ
    Джилл Байден: Мой муж мог победить Трампа на выборах в 2024 году
    Новым руководителем Национальной разведки США стал ипотечный финансист Пулте
    Мнения
    Александр Тимохин Александр Тимохин «Звездные войны» снова отменяются

    Американский «Золотой купол» в космосе – просто информационная диверсия. Цель которой – напугать китайцев и заставить их потратить деньги, время и ресурсы на меры по противодействию тому, чего не существует. А может быть, попутно напугать и Россию.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему русская медицина завоевывает мировой рынок

    За последние годы с отечественной медициной случилось нечто непредвиденное. Она вдруг стала всем нравиться. К концу 2025 года удовлетворенность россиян медицинской помощью достигла 56,2%. На такие показатели не рассчитывали даже государственные планировщики.

    10 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Искусственный интеллект тупеет вместе с людьми

    Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.

    19 комментариев
    3 июня 2026, 05:52 • Новости дня

    В ходе беспорядков в Париже после победы ПСЖ погибли три человека

    Tекст: Антон Антонов

    В Париже в результате беспорядков после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов погибли три человека, сообщает радиостанция RTL.

    Двое погибших упали Сену, третий стал жертвой ДТП, передает РИА «Новости» со ссылкой на RTL и Franceinfo.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабные беспорядки по всей Франции охватили страну после триумфа футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов.

    Французская полиция задержала 416 человек.

    Сообщалось, что в столице Франции по меньшей мере 11 человек пострадали, включая раненного ножом болельщика и вытащенного из Сены участника празднований.

    1 июня 2026, 13:54 • Новости дня
    Юшков назвал четыре варианта борьбы с задержанием танкеров

    Эксперт Юшков: России надо действовать зеркально и задерживать европейские суда

    Юшков назвал четыре варианта борьбы с задержанием танкеров
    @ EmmanuelMacron

    Tекст: Олег Исайченко

    Формальным поводом для перехвата Францией судов, перевозящих российскую нефть, служит не то, что они числятся в санкционных списках, а якобы отсутствие флага или его подмена. При этом перевод танкеров под флаг России не станет стопроцентной гарантией отсутствия претензий со стороны европейцев, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Так он прокомментировал задержание танкера Tagor.

    «Франция не в первый раз задерживает судно, которое перевозит российскую нефть. При этом с точки зрения международного права оснований для ареста нет», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что формальным поводом для перехвата судна служит не то, что оно числится в санкционных списках, а якобы отсутствие флага или его подмена. «Танкер сопровождают во французский порт, где проверяют документы. Как показывает практика, Париж через короткое время – иногда буквально на следующий день – отпускает танкер», – уточнил собеседник.

    По его мнению, Пятая республика такими акциями преследует несколько целей. «Во-первых, это пиар. Французские власти хотят выставить себя «борцами» с Россией. Во-вторых, это попытка удержать в повестке статус «токсичности» российской нефти», – пояснил Юшков. Вместе с тем действия Франции приводят к дополнительным экономическим издержкам для экспортеров энергоресурсов из РФ.

    «Собственники судов могут поднять стоимость фрахта и удерживать ее на высоком уровне», – указал спикер. Он назвал возможные варианты того, как избавить перевозящие российскую нефть суда от пиратских нападений ЕС. Первый – перевод танкеров под флаг России. Впрочем, оговорился аналитик, такой шаг не станет стопроцентной гарантией отсутствия претензий со стороны европейцев.

    «Мы видели, как действовали США в случае с Венесуэлой: американцам было абсолютно все равно, какие танкеры задерживать, под каким флагом они идут. Я думаю, страны Европы возьмут пример с Вашингтона», – отметил Юшков. Он допустил, что если бы Tagor шел под флагом РФ, то ВМС Франции «его бы задержали и отпустили спустя сутки».

    Второй вариант – сопровождение торговых судов кораблями Военно-морского флота, продолжил собеседник. Эксперт напомнил, что в апреле российский фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два танкера во время их прохода через Ла-Манш, за ними следовал корабль ВМС Британии. «Проблема состоит в том, что для таких масштабов, которыми мы вывозим нашу нефть морским транспортом, боевого флота просто недостаточно», – считает он.

    Третий вариант – менять маршруты – выглядит сомнительным. «Суда, которые загружаются в балтийском порту в интересах Индии и Китая, идут через Европу. Часть проходит вокруг Африки, еще часть – Средиземное море и потом через Суэцкий канал. Найти альтернативу – крайне сложно. Уход западнее в Атлантику не дает гарантий, поскольку нет никаких сил, чтобы защитить танкеры. Их могут точно так же перехватить», – детализировал экономист.

    Четвертый вариант – действовать зеркально: задерживать европейские суда, добавил Юшков. «Если ничего не делать, то ситуация будет усугубляться. Есть риски, что европейцы начнут перехватывать чуть ли не каждый второй танкер – пусть и затем отпускать через день. Такие действия, повторюсь, создают дополнительные издержки, и на это нужно реагировать», – заключил он.

    Ранее французские ВМС задержали танкер Tagor, находящийся под международными санкциями и шедший из России. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, операция была проведена в Атлантическом океане при поддержке нескольких партнеров, включая Британию, и якобы «при строгом соблюдении морского права».

    «Недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право <…> Эти суда, не соблюдающие самые элементарные правила морского судоходства, также представляют угрозу для окружающей среды и всеобщей безопасности», – написал он. Согласно сведениям VesselFinder, танкер в конце мая находился близ западного побережья Норвегии и направлялся из Мурманска в неуказанный порт в Балтийском море.

    Судно задержали в 400 морских милях (около 740 км) к западу от Бретани на северо-западе Франции, уточнила морская префектура республики по Атлантическому региону. «После того, как группа досмотра поднялась на борт, изучение документов подтвердило подозрения в нарушении правил использования флага», – говорится в сообщении. Танкер сопровождают корабли ВМС Франции к якорной стоянке для дальнейшей проверки.

    По предварительным данным, капитан задержанного танкера Tagor – россиянин. Официально сведения пока не подтверждены. «Ответа от МИД Франции до сих пор не поступило. В целом никаких уведомлений от французской стороны о действиях в отношении этого судна не было», – указано в сообщении посольства России в Париже.

    В Кремле считают незаконным задержание Францией и Британией танкера в Атлантическом океане. «Такие действия граничат с международным пиратством. Мы категорическим не согласны, что они осуществляются в соответствии с международным правом», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Напомним, страны ЕС фактически объявили охоту на танкеры, перевозящие российскую нефть, а лидером выступил Париж, который уже штрафовал суда. Так, в конце марта французские силы перехватывали следовавший из Мурманска танкер Deyna под флагом Мозамбика. Макрон заявил, что танкер занимался обходом санкций и нарушал морское право. При этом позже власти республики сняли арест.

    До этого, в январе, в Средиземном море ФМС Франции задержали нефтяной танкер Grinch. По словам Макрона, судно шло под поддельным флагом. Оно простояло чуть меньше месяца на якорной стоянке Фос-сюр-Мер в районе Марселя, потом было отпущено. Осенью 2025 года сообщалось о задержании танкера Boracay (под флагом Бенина) у побережья Сен-Назера. Президент России Владимир Путин назвал пиратством арест судна. Он объяснил эти действия желанием отвлечь французов от внутренних проблем страны.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о схеме, позволяющей и продавать нефть, и сделать цену нападений на танкеры для Запада крайне высокой. Она заключается в переводе судов под российскую юрисдикцию с поднятием российского флага.

    Комментарии (22)
    1 июня 2026, 08:52 • Новости дня
    Макрон заявил о задержании нефтетанкера из России
    Макрон заявил о задержании нефтетанкера из России
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Французские военные корабли перехватили в Атлантике судно под флагом Мадагаскара, перевозившее топливо из Мурманска, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

    «Вчера утром ВМС Франции задержали очередной нефтяной танкер, шедший из России, на который распространяются международные санкции, – Tagor», – заявил Макрон, передает ТАСС.

    Операция прошла при поддержке Британии и других союзников Парижа. По информации сервиса VesselFinder, судно Tagor ходит под мадагаскарским флагом. Последний раз нефтяной танкер заходил в порт Мурманска в начале мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте французские военные задержали в Средиземном море танкер Deyna из Мурманска. В январе ВМС Франции провели операцию по перехвату другого нефтяного судна из-за подозрений в использовании поддельного флага.

    Комментарии (44)
    2 июня 2026, 16:25 • Видео
    США банкротят ООН ради третьей мировой

    Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 14:49 • Новости дня
    Вратарь ПСЖ Сафонов рассмеялся во время речи Макрона
    Вратарь ПСЖ Сафонов рассмеялся во время речи Макрона
    @ Emma Da Silva/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский футболист французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассмеялся во время речи президента Франции Эммануэля Макрона на торжественном приеме по случаю победы команды в Лиге чемпионов.

    Инцидент произошел в Елисейском дворце во время чествования команды, передает телеканал 360.

    Вратарь находился в заднем ряду на сцене, когда начал улыбаться и смеяться в ходе беседы с одноклубником.

    Президент Франции открыл мероприятие жестким осуждением зачинщиков недавних парижских беспорядков. Столкновения на улицах города после матча с лондонским клубом «Арсенал» привели к травмам у 200 человек.

    Глава государства пообещал решительно бороться с любыми проявлениями насилия. После официальной части политик поздравил главного тренера Луиса Энрике и футболистов с успешным завершением сезона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, футбольный клуб «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал» в финальном матче Лиги чемпионов. Вратарь Матвей Сафонов стал первым российским двукратным победителем этого турнира. После игры во французской столице начались массовые беспорядки.

    Комментарии (10)
    31 мая 2026, 08:41 • Новости дня
    Фанаты ПСЖ восхитились игрой Сафонова в финале Лиги чемпионов
    Фанаты ПСЖ восхитились игрой Сафонова в финале Лиги чемпионов
    @ Alexander Kulebyakin/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поклонники французского клуба выразили восторг выступлением российского голкипера Матвея Сафонова, который помог команде завоевать престижный европейский трофей.

    Фанаты «Пари Сен-Жермен» высоко оценили игру вратаря Матвея Сафонова после победы клуба в Лиге чемпионов, передает РИА «Новости». В субботу французская команда одолела лондонский «Арсенал» в финале турнира, одержав верх в серии пенальти со счетом 4:3 после ничьей 1:1 в основное время.

    Российский голкипер провел на поле весь матч. «Царь!!!» – написал один из пользователей в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Другие болельщики называли его лучшим вратарем в мире и призывали стать легендой парижского клуба.

    В свои 27 лет спортсмен вошел в историю как первый россиянин, дважды выигравший Лигу чемпионов. В прошлом году он также стал победителем турнира в составе парижан, однако тогда провел финальную игру против «Интера» на скамейке запасных.

    За время выступлений во Франции Сафонов успел собрать внушительную коллекцию наград. Помимо европейских успехов, он дважды выиграл чемпионат страны, завоевал Кубок и Суперкубок Франции, а также Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, где в решающем матче отразил четыре одиннадцатиметровых удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне парижский клуб «ПСЖ» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в финальном матче турнира.

    Вратарь Матвей Сафонов стал первым российским двукратным победителем Лиги чемпионов.

    После завершения игры во Франции начались массовые беспорядки с участием футбольных болельщиков.

    Комментарии (9)
    1 июня 2026, 19:32 • Новости дня
    Суперкомпьютер назвал главного фаворита ЧМ-2026

    Суперкомпьютер Opta определил сборную Испании главным фаворитом ЧМ-2026

    Суперкомпьютер назвал главного фаворита ЧМ-2026
    @ Leonardo Ramirez/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сборная Испании получила наивысшие шансы на победу в предстоящем чемпионате мира по футболу 2026 года, опередив в списке главных претендентов команду Франции. Такой прогноз сделал суперкомпьютер Opta.

    Британская аналитическая система оценила вероятность триумфа Испании на турнире 2026 года в 16%, передают «Вести».

    Вторую строчку в рейтинге заняла Франция с показателем 13%, а тройку лидеров замкнула Британия, шансы которой составили 11%.

    Действующий обладатель титула в лице Аргентины расположился лишь на четвертой позиции с вероятностью успеха 10,4%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле определились все участники предстоящего чемпионата мира по футболу.

    Сборная Португалии включила Криштиану Роналду в заявку на шестой для него мундиаль. Главный фаворит турнира Испания в 2024 году стала чемпионом Европы.

    Комментарии (6)
    31 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Франция созвала экстренное заседание СБ ООН из-за действий Израиля

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Барро объявил о решении созвать внеочередную встречу Совета Безопасности ООН.

    Дипломат сделал это заявление во время выступления в эфире телеканала BFMTV, осудив активность израильских войск, передает ТАСС.

    «Я потребовал проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН, – сказал министр. – Ничто не может оправдать продолжение военной операции Израиля в Ливане и его все более глубокую оккупацию ливанской территории».

    По мнению руководителя министерства, израильское руководство совершает огромную ошибку, отказываясь прекращать боевые действия в соседней стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил расширить военную операцию в Ливане.

    Несколькими днями ранее израильская армия нанесла точечный удар по Бейруту.

    Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре подтвердил право еврейского государства на самооборону.

    Комментарии (2)
    2 июня 2026, 00:30 • Новости дня
    МИД назвал «правовым нигилизмом» перехват Францией судна Tagor

    МИД назвал «правовым нигилизмом» задержание Францией танкера Tagor

    МИД назвал «правовым нигилизмом» перехват Францией судна Tagor
    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Французские военные при поддержке британских сил остановили в открытом море грузовое судно Tagor, следовавшее из Мурманска в Камерун, упрекнув команду якобы в «ложном» флаге.

    «Французы безосновательно оправдывают свои действия ссылкой на статью 110 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которая предусматривает возможность проведения осмотра судна в открытом море, если оно «не имеет национальности», – сказано в комментарии МИД по ситуации, когда российская сторона запросила объяснений и обстоятельств задержания судна.

    Российское посольство во Франции добивается от Парижа полной информации о причинах инцидента и защищает права экипажа. Дипломаты предпринимают исчерпывающие меры для помощи морякам.

    «Заявления французских властей о том, что их действия якобы осуществлены в соответствии с нормами международного права представляют собой очередной пример европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя», – отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Французская сторона оправдывает осмотр судна конвенцией ООН, заявляя об отсутствии у корабля национальности. При этом международное право не предусматривает принудительного изменения маршрута и конвоирования в порт без веских оснований.

    «Обращаем внимание наших европейских коллег на то, что суда, работающие в их интересах, нередко ходят под «удобными» флагами. Перенос французами борьбы с такими судами в пространства открытого моря, где действует свобода судоходства, может дорого обойтись всему мировому торговому судоходству», – подчеркнула Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о перехвате следовавшего из Мурманска судна Tagor. Кремль назвал незаконным задержание Францией нефтетанкера Tagor. Капитан задержанного Францией танкера Tagor подтвердил гражданство России.

    Комментарии (8)
    1 июня 2026, 14:53 • Новости дня
    Капитан задержанного Францией танкера Tagor подтвердил гражданство России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Капитан остановленного в Атлантическом океане судна, следовавшего из Мурманска, подтвердил свою принадлежность к Российской Федерации после отказа подчиняться местным военным, заявил прокурор французского Бреста Стефан Келленберже.

    Келленберже заявил, что причиной перехвата судна стало постоянное неподчинение экипажа, передает РИА «Новости».

    «Поскольку капитан танкера, который заявил, что является гражданином России, неоднократно отказался выполнять указания ВМС Франции, возникла необходимость взять судно под контроль», – приводит телеканал BFMTV слова прокурора.

    В момент задержания на борту находились 23 человека. Гражданство остальных членов команды в настоящий момент не уточняется.

    Напомним, ВМС Франции захватили в Атлантическом океане коммерческое судно Tagor. По предварительной информации, судном управлял россиянин.

    Кремль назвал незаконным задержание Францией нефтетанкера Tagor.

    Комментарии (14)
    2 июня 2026, 10:02 • Новости дня
    Индия направила Франции запрос на покупку 114 истребителей Rafale

    Индия направила Франции запрос на приобретение 114 истребителей Rafale

    Индия направила Франции запрос на покупку 114 истребителей Rafale
    @ Nicolas Maeterlinck/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Нью-Дели инициировал масштабную сделку с Парижем, по условиям которой 94 передовых истребителя будут впервые произведены непосредственно на индийской территории.

    Оборонное ведомство азиатской республики передало Парижу официальный документ о закупке крупной партии военных бортов, передает агентство ANI.

    Сумма межправительственного контракта оценивается примерно в 3,25 трлн рупий (примерно 34,125 млрд долларов). Соглашение предполагает поставку 114 самолетов для военно-воздушных сил страны.

    Ожидается, что 94 истребителя будут произведены непосредственно в Индии. Сборку организует французская компания Dassault Aviation совместно с местным партнером. Французская сторона должна ответить на запрос в течение двух или трех месяцев, а окончательное подписание договора намечено на следующий год.

    Премьер-министр Нарендра Моди планирует обсудить этот вопрос с руководством Франции в середине июня. Страна сталкивается с острой нехваткой боевых эскадрилий и стремится восполнить дефицит за счет передовых машин.

    «Впервые программа «Делай в Индии» и сборка Rafale за пределами Франции подкреплены соглашением без посредников, с полной прозрачностью и значительным уровнем локализации», – заявил представитель Минобороны.

    Он пояснил, что контракт дает право интегрировать индийское вооружение и позволит быстро ввести технику в строй. На данный момент вооруженные силы государства уже заказали 62 подобных самолета, а с учетом новых планов флота их число превысит 200 единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале индийское министерство обороны одобрило закупку 114 французских истребителей Rafale.

    Президент Франции Эммануэль Макрон лично приезжал в Нью-Дели для продвижения данного контракта.

    Эта крупная оружейная сделка вызвала тревогу по поводу перспектив дальнейшего военно-технического сотрудничества Москвы и Нью-Дели.

    Комментарии (11)
    2 июня 2026, 22:47 • Новости дня
    Журналистка Оуэнс рассказала о шантаже Трампа Украиной со стороны Макрона

    Журналистка Оуэнс: Макрон шантажировал Трампа Украиной из-за публикаций о жене

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон шантажировал американского лидера Дональда Трампа неким соглашением по Украине, требуя прекратить расследование о Брижит Макрон, заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс.

    Американская телеведущая Кэндис Оуэнс сообщила о давлении на президента США со стороны Макрона, передает ТАСС. По ее словам, президент Франции требовал от американского лидера остановить публикации о его жене Брижит.

    «Трамп позвонил мне напрямую. Это не выдумка, это правдивая история. У меня есть записи звонков», – заявила Оуэнс. Она пояснила, что звонок поступил из резиденции Мар-а-Лаго.

    Блогер отметила, что Макрон отказывался подписывать бумаги по России и Украине, пока не прекратятся обсуждения его супруги. Оуэнс назвала данную ситуацию полным безумием.

    Также Оуэнс заявила о наличии доказательств того, что супруга французского лидера в прошлом была мужчиной и школьным учителем Эммануэля Макрона.

    Известно, что Брижит подала на Оуэнс в суд, обвинив ее в краже документов брата.

    Сама блогер с аудиторией более 6 млн подписчиков на YouTube прибыла в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

    В сентябре 2025 года Кэндис Оуэнс потребовала проведения независимой врачебной проверки половой принадлежности супруги французского лидера.

    В августе того же года американская журналистка рассказала о просьбе президента США прекратить обсуждение Брижит Макрон.

    До этого Эммануэль Макрон с женой обратились в суд американского штата Делавэр для взыскания ущерба из-за заявлений блогера.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 11:12 • Новости дня
    В Сети удивились детальным подсказкам на полотенце Сафонова

    Tекст: Мария Иванова

    Внимание болельщиков привлекли необычайно детальные заметки о бьющих пенальти игроках соперника, спрятанные в полотенце голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова.

    Фотографию подробной инструкции российского вратаря опубликовал журналист beIN Sports Джем Таха Юксайдаг, передает РИА «Новости». Он обратил внимание на то, что ранее не встречал настолько детальных записей, хотя голкиперы часто оставляют подсказки на полотенцах.

    «Сафонов просматривает заметки о соперниках, исполняющих пенальти, сделанные на бумаге, вложенной в полотенце. Виктор Дьекереш: быстро бежит, не смотрит на вратаря, бьет сильно; Букайо Сака: 90% реализации, спокоен и подходит медленно, ждет реакцию вратаря соперника и бьет в противоположный угол», – гласит текст на шпаргалке голкипера.

    В финальном матче Лиги чемпионов в Будапеште «Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Арсенал» в серии пенальти со счетом 4:3. Основное время завершилось вничью – 1:1. Сафонов не смог отбить ни одного удара в послематчевой серии, однако игроки лондонского клуба дважды пробили мимо ворот.

    Матвею Сафонову 27 лет, он выступает за парижский клуб с 2024 года. Россиянин стал первым футболистом из своей страны, дважды выигравшим Лигу чемпионов. В прошлом году он также стал победителем турнира в составе «ПСЖ», проведя финал на скамейке запасных. Вместе с командой вратарь дважды становился чемпионом Франции, завоевал Кубок и Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский клуб «ПСЖ» победил лондонский «Арсенал» в финальном матче Лиги чемпионов.

    Голкипер парижан Матвей Сафонов стал первым российским двукратным обладателем этого трофея. Болельщики команды восторженно поприветствовали вратаря на торжественном чествовании чемпионов.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 18:44 • Новости дня
    Игрока ПСЖ Кварацхелию признали лучшим игроком Лиги чемпионов

    Tекст: Ольга Иванова

    Грузинский полузащитник парижского клуба удостоился престижной награды УЕФА после победы его команды над лондонским Arsenal в финале главного европейского турнира.

    Хавбек сборной Грузии и французского клуба ПСЖ Хвича Кварацхелия получил официальный приз лучшему футболисту сезона в Лиге чемпионов, передают РИА «Новости».

    В субботу парижане обыграли английский Arsenal в финале турнира, который прошел в Будапеште. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался ПСЖ. При счете 0:1 Кварацхелия заработал одиннадцатиметровый удар, успешно реализованный Усманом Дембеле. Команда выиграла трофей второй год подряд.

    Всего в минувшем розыгрыше престижного еврокубка 25-летний футболист провел 16 матчей. На его счету десять забитых мячей и шесть результативных передач.

    Ранее спортсмен выступал в России за казанский «Рубин» и московский «Локомотив», с которым завоевал национальный Кубок. В составе итальянского Napoli он становился чемпионом страны, а с ПСЖ собрал множество титулов, включая два кубка Лиги чемпионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне парижский клуб «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал» в финальном матче турнира.

    Российский вратарь французской команды Матвей Сафонов пообещал добиваться новых успехов после этого триумфа.

    После завершения игры во Франции вспыхнули массовые уличные беспорядки.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 11:51 • Новости дня
    Капитаном задержанного Францией танкера оказался предположительно россиянин

    Tекст: Ольга Иванова

    Военно-морские силы Франции захватили коммерческое судно Tagor, экипажем которого мог руководить гражданин России.

    Дипломатическое представительство РФ в Париже выясняет обстоятельства инцидента, передает РИА «Новости».

    По предварительной информации, судном управлял россиянин. «По предварительным данным, капитаном захваченного французскими ВМС в Атлантическом океане танкера Tagor является российский гражданин», – заявили в ведомстве.

    Российская сторона уже сделала официальный запрос местным властям о наличии сограждан среди членов экипажа. В дипмиссии добавили, что министерство иностранных дел республики пока не дало ответа. Кроме того, Париж не направлял Москве никаких официальных уведомлений о мерах, принятых в отношении коммерческого транспорта.

    Французская сторона отмечает, что корабль якобы направлялся из Мурманска под ложным флагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о перехвате следовавшего из Мурманска судна Tagor.

    В марте французские военные задержали в Средиземном море нефтяной танкер Deyna.

    Позже власти страны сняли арест с этого корабля после выплаты назначенного судом штрафа.

    Комментарии (0)
    2 июня 2026, 02:44 • Новости дня
    МИД заявил о защите россиян с задержанного танкера Tagor

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва потребовала от французских властей разъяснений по поводу захвата танкера Tagor и принимает меры для защиты российских моряков, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии к ситуации.

    «Посольство России во Франции потребовало от Парижа предоставить полную информацию об обстоятельствах задержания и предпринимает исчерпывающие меры для защиты российских граждан из числа членов экипажа», – сказано в заявлении российского МИД.

    Дипломат охарактеризовала действия французской стороны как проявление европейского правового нигилизма. Она отметила, что международное морское право допускает досмотр судов военными кораблями в открытом море лишь в исключительных случаях.

    При этом изменение маршрута или конвоирование в зоне неограниченной свободы судоходства недопустимы.

    Захарова добавила, что подобные инциденты могут негативно отразиться на всем мировом торговом судоходстве.

    Ранее Морская префектура Франции по Атлантическому региону сообщила о перехвате танкера, который, по их версии, шел из России под ложным флагом.

    Французские военные не в первый раз задерживают иностранные суда, связывая их с Москвой. Месяцами ранее они остановили танкер Deyna под флагом Мозамбика, который покинул воды Франции только после уплаты штрафа. В России подобные действия неоднократно приравнивали к пиратству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о перехвате следовавшего из Мурманска судна Tagor. Кремль назвал незаконным задержание Францией нефтетанкера Tagor. Капитан задержанного Францией танкера Tagor подтвердил гражданство России.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 14:09 • Новости дня
    Французская прокуратура начала расследование в отношении танкера Tagor

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правоохранительные органы французского Бреста инициировали уголовное разбирательство в связи с задержанием в Атлантическом океане судна Tagor.

    Прокуратура французского города Брест открыла уголовное дело после перехвата в Атлантике танкера Tagor, который предположительно следовал из Мурманска, передает РИА «Новости».

    «Уголовное расследование было начато по обвинениям в непредъявлении доказательств принадлежности судна, отсутствии флага и отказе подчиниться требованиям», – заявил прокурор Стефан Келланберже.

    По данным надзорного ведомства, капитан судна якобы несколько раз проигнорировал указания военно-морских сил Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о перехвате следовавшего из Мурманска судна Tagor.

    По предварительным данным этим коммерческим транспортом управлял гражданин России.

    В Кремле сочли незаконными действия Парижа по задержанию танкера.

    Комментарии (0)
    Главное
    Премьер Эстонии заявил о неспособности Киева контролировать полеты БПЛА над страной
    Глава Минобрнауки сообщил о введении четырех обязательных дисциплин во всех вузах
    Уроженец Белоруссии Гофман возглавил «Моссад»
    На Украине ТЦК мобилизовал гражданина Германии
    В Нидерландах решили отменить присвоение фамилии отца по умолчанию
    Немцев обманули на 5,4 млрд евро на счетах за газ и свет
    Потомка Пушкина избили и ограбили в московском парке

    Норвегия призвала ЕС бурить Арктику

    Норвегия хочет снять мораторий ЕС на новые нефтегазовые бурения в Арктике. Ее собственные месторождения истощаются. До сих пор запреты Брюсселя Норвегию не сильно тревожили, так как она не являлась членом ЕС. Но теперь Норвегия задумалась о вступлении в союз. Сможет ли она изменить экологические нормы ЕС под себя? Подробности

    Перейти в раздел

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Перейти в раздел

    За что НАТО боится Северный флот ВМФ России

    1 июня отмечается День Северного флота – самого молодого, но самого могучего и значимого в ВМФ России. Как и когда Северный флот доказал свою исключительную важность для безопасности нашей страны – и почему в наши дни он является ключевым инструментом и с точки зрения обеспечения интересов России в Арктике, и как фактор сдерживания при противостоянии с НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    Франция провоцирует Россию на демонстрацию силы в Атлантике

    Франция вновь захватила танкер с российской нефтью. В этот раз оппоненты ссылаются на нахождение корабля в санкционных списках и якобы подмену флага. Впрочем, эксперты считают, что это всего лишь отговорка, за которой скрывается ярое желание Парижа показать себя в качестве основного «борца с Москвой». Как противостоять морскому пиратству XXI века, все больше напоминающему рэкет? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США банкротят ООН ради третьей мировой

      Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

    • Снова война: Иран вышел из переговоров

      Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    • Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

      Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы погоды сегодня и на каждый день июня 2026 года по народному календарю

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в этом месяце в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц самых длинных дней и самых коротких ночей, когда вечерняя заря, не успев закончиться, плавно перетекает в утреннюю зорьку. На каждый июньский день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. Рассказываем о народных приметах погоды на июнь 2026 года на каждый день в соответствии с народным календарем.

    • Какой народный праздник сегодня: календарь на июнь 2026 года, приметы и запреты

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в это время в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц активных полевых работ: сев, прополка, заготовка сена. На каждый день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. В народном календаре июньские даты тесно переплелись с православными праздниками, сезонными работами и древними суевериями. Рассказываем о главных народных праздниках июня 2026 года, их традициях, приметах и запретах.

    • Прогноз магнитных бурь на июнь 2026 года: опасные даты, расписание вспышек и влияние на самочувствие

      Июнь 2026 года, по предварительным прогнозам специалистов, не принесет экстремальных геомагнитных событий, однако полностью спокойным первый месяц лета назвать нельзя. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, а также Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в июне ожидаются отдельные периоды повышенной солнечной активности, один из которых придется на длинные выходные в честь Дня России. Важно понимать, что долгосрочные прогнозы магнитных бурь носят предварительный характер, так как солнечная активность может резко меняться, а наиболее точный прогноз формируется за 1–3 суток до события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации