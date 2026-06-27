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Эстония заявила о необходимости усилить давление Евросоюза на Россию
Глава МИД Эстонии Цахкна призвал ЕС усилить давление на Россию
Европе необходимо увеличить давление на Россию и расширить военную и финансовую поддержку киевского режима на фоне продолжающегося конфликта, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью Bloomberg в кулуарах конференции по восстановлению Украины в Гданьске заявил, что странам Евросоюза следует усилить давление на Россию, передают «Вести».
«Сейчас настало время проявить стратегическое терпение, оказать больше давления на Россию, чтобы быть готовыми к любым ответным действиям с ее стороны», – сказал министр.
По мнению Цахкны, только при условии увеличения военной и финансовой помощи Киеву российские власти будут готовы сесть за стол переговоров. При этом официальная Москва неоднократно заявляла о приверженности именно дипломатическому пути урегулирования конфликта.
Ранее комиссия парламента Эстонии одобрила принципы для возможных переговоров с Москвой.
Глава эстонского МИД Маргус Цахкна отверг идею диалога с российской стороной.
Премьер-министр республики Кристен Михал назвал давление единственным работающим методом против Москвы.