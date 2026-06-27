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Спасатели нашли девочку-подростка с питомцем в обрушившемся здании в Венесуэле
Специалисты из Сальвадора обнаружили выжившую 15-летнюю школьницу и ее питомца на девятом этаже обрушившегося после землетрясения дома в Венесуэле, сообщил президент Сальвадора Найиб Букеле.
«Мы нашли живой Камилу Софию Медину Ривас, 15-летнюю девочку, оказавшуюся в ловушке вместе со своим питомцем на девятом этаже обрушившегося здания», – написал глава государства в социальной сети.
Политик уточнил, что мать пострадавшей находится внизу вместе с частью спасательной бригады. Чтобы добраться до подростка, специалистам предстоит пробить еще несколько стен. Для этого на место происшествия уже доставили дополнительные инструменты, передает ТАСС.
Букеле подчеркнул наличие необходимой техники и опытного персонала, выразив уверенность в скором спасении.
Напомним, разрушительное землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. По последним данным, жертвами стихии стали 920 человек. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры располагались в 10 километрах друг от друга в штате Яракуй. После основного удара последовало 214 афтершоков.
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