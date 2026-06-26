И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.5 комментариев
В ООН заявили о 50 тыс. без вести пропавших при землетрясении в Венесуэле
Масштабные подземные толчки в штате Яракуй в Венесуэле привели к гибели сотен людей, а более 50 тыс. местных жителей числятся пропавшими без вести, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер.
«Это чрезвычайно сложная спасательная операция. Более 50 тыс. человек числятся пропавшими без вести, более 500 погибли, поэтому разбор завалов представляет собой колоссальную задачу», – заявил представитель организации, передает ТАСС.
В зоне бедствия повсюду видны разрушенные здания, спасатели продолжают искать выживших под руинами.
Напомним, трагедия произошла вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд сейсмологи зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры располагались в десяти километрах друг от друга на территории штата Яракуй, после чего последовало 214 афтершоков.
На данный момент подтверждена гибель 589 человек, пострадали почти 3 тыс. жителей.
В январе 2010 года в Гаити при подобных обстоятельствах погибли более 200 тыс. граждан, в октябре 2005 года в Кашмире жертвами стали около 73 тыс., а стихия на границе Турции и Сирии в феврале 2023 года унесла жизни почти 53,5 тыс. человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле увеличилось до 589 человек.
Местные жители подали более 9 тыс. заявлений о пропавших без вести через специальную цифровую платформу.
В результате стихийного бедствия пострадали трое граждан России.