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ВС России за сутки уничтожили в Константиновке около 90 военных ВСУ
В ходе активного наступления на юго-западе Константиновки штурмовые отряды за сутки освободили 70 зданий и ликвидировали до 90 украинских военнослужащих.
Группировка «Южная» продолжает успешное наступление в Константиновке, передает Минобороны.
Российские бойцы ведут активную зачистку юго-западных окраин, ликвидируя разрозненные силы противника.
За прошедшие сутки потери украинской армии составили до 90 военнослужащих. Кроме того, российские военные уничтожили две самоходные артиллерийские установки и 16 автомобилей.
Серьезный урон нанесен техническому оснащению вооруженных формирований. Точными ударами поражены 21 наземный робототехнический комплекс, а также станция радиоэлектронной борьбы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ в Константиновке потеряли более 560 солдат за неделю.
Двумя днями ранее штурмовые отряды группировки «Южная» освободили 127 зданий в Константиновке.