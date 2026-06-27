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Умер президент Творческого союза художников России Константин Худяков
Президент Творческого союза художников России и вице-президент Российской академии художеств Константин Худяков ушел из жизни в Москве на 82-м году жизни.
О кончине выдающегося деятеля искусств сообщила его дочь Александра, передает ТАСС. «Константин Васильевич умер дома сегодня утром в кругу семьи», – рассказала она.
Константин Худяков получил широкую известность как один из основоположников цифрового искусства (digital art) в стране. Он носил звание заслуженного художника Российской Федерации и возглавлял Творческий союз художников России.
Работы мастера представлены в крупнейших культурных учреждениях. Его произведения можно увидеть в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея в Петербурге, а также в Музее современного искусства в Австрии.
Напомним, в апреле из жизни ушел художник-сюрреалист Виктор Кротов.