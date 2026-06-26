И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.3 комментария
МВД заявило о сотнях атакующих Россию кол-центрах
Против страны работают специализированные площадки, целенаправленно осуществляющие масштабные кибератаки на отечественную инфраструктуру и граждан, сообщило МВД.
Выступая в Петербурге на международном юридическом форуме, заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов раскрыл масштабы текущей киберугрозы, передает ТАСС.
Злоумышленники используют проработанные алгоритмы для нанесения максимального ущерба системам.
«Эксперты заявляют, что существует более 300 кол-центров с четкими векторами атаки на конкретную страну, то есть на нашу страну», – сказал представитель ведомства во время тематической сессии.
По словам Филиппова, подобная активность требует постоянного внимания и оперативного реагирования со стороны профильных структур.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренних дел назвало дипфейк-аватары самым опасным инструментом злоумышленников.
Директор департамента МИД Петр Ильичев сообщил о масштабном росте числа мошеннических кол-центров на Украине.
Украинские спецслужбы разработали новый способ вовлечения россиян в противоправную деятельность за деньги.