И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.3 комментария
ФСБ задержала троих жителей Томской области за госизмену
Трое жителей Томской области задержаны за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники российских спецслужб выявили группу граждан, собиравших данные о военнослужащих для передачи украинской стороне.
Сотрудники управления ФСБ по Томской области задержали троих местных жителей, подозреваемых в передаче данных украинским спецслужбам, передает РИА «Новости».
Злоумышленники собирали информацию о российских военнослужащих, в том числе о погибших в зоне проведения спецоперации.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.
«Установлено, что фигуранты уголовного дела осуществляли сбор и передачу противнику сведений в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ, в том числе погибших в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины», – сообщили в ведомстве.
Представители спецслужбы уточнили, что подозреваемые занимались шпионажем в интересах украинских организаций. За совершенное преступление фигурантам грозит суровое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае суд приговорил жителя Томской области к 14 годам колонии за государственную измену.
Незадолго до этого сотрудники ФСБ задержали семерых пособников украинских спецслужб в восьми регионах России. В прошлом году силовики пресекли деятельность еще одного томского шпиона.