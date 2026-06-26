Чернышенко сообщил об утрате человеческим разумом статуса самого сильного

Чернышенко: Человеческий разум уступил первенство искусственному интеллекту

Tекст: Мария Иванова

Человеческий разум перестал быть самым сильным на планете из-за развития технологий искусственного интеллекта, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, передает РИА «Новости».

«И нам предстоит, и нашим детям, и внукам предстоит жить в условиях ранее невиданного парадокса, когда человеческий разум больше не является единственным на планете, не является, наверное, самым сильным на планете уже. И искусственный интеллект не нейтрален, он обучен на чьих-то данных», – сказал он на Международной научно-практической конференции «Философия будущего: идеи и смыслы».

Политик отметил, что нейросети несут в себе культурный код своих создателей. Технологии постепенно забирают функции, которые традиционно выполнял человек, ставя под угрозу не только рабочие места, но и роль людей как субъектов истории.

Вице-премьер добавил, что философия способна дать новой технологической эпохе важнейшую антропологическую рамку. По его словам, это поможет сохранить человечность и устоять перед соблазном почти безграничных возможностей, которые открывают инновации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров предрек гибель человечества при передаче управления планетой искусственному интеллекту.

Президент Владимир Путин назвал поддержку самостоятельного мышления граждан важнейшей задачей образовательной системы.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее призвал обучать нейросети на отечественных данных для защиты от зарубежных манипуляций.