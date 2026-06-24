Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.2 комментария
«Герани» поразили газораспределительную подстанцию в Запорожской области
Беспилотники «Герань» ударили по газораспределительной подстанции украинского военно-промышленного комплекса в Запорожской области, сообщили в Минобороны.
Ударные дроны успешно атаковали энергетический объект в районе населенного пункта Люцерна, который обеспечивал нужды оборонных предприятий киевского режима, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
Подстанция использовалась для обеспечения работы военно-промышленного комплекса Украины.
В военном ведомстве добавили, что российская армия продолжает планомерно поражать энергетические объекты киевского режима. Главной целью остаются предприятия, обслуживающие украинский оборонный сектор.
Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее российские военные беспилотниками «Герань» уничтожили хранилище горючего ВСУ в Запорожской области.