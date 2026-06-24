«Герани» поразили газораспределительную подстанцию в Запорожской области

Путин назвал четыре основы для переговоров по Украине

Путин назвал реалии на земле главной основой для переговоров по Украине

Tекст: Валерия Городецкая

«На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле. А также принципов, изложенных мной пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел», – приводит слова Путина РИА «Новости».

«Но будем исходить из того, что есть», – добавил глава государства. Он подчеркнул, что Россия будет «двигаться уверенно по всем направлениям», обеспечивая безопасность граждан и решая экономические вопросы как в регионах, так и в масштабах всей страны. Опорой для этого послужат стабилизации в сфере экономики, государственных финансов и укрепления Вооруженных сил.

В феврале 2025 года МИД России назвал стамбульский документ основой для обсуждения урегулирования конфликта.