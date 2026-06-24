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Солнечные батареи «Союза МС-29» прошли испытания
Роскосмос сообщил об успешной проверке батарей «Союза МС-29»
Панели с фотоэлементами пилотируемого корабля прошли «контрольную засветку» перед предстоящим запуском миссии МКС-75, который намечен на середину июля.
Солнечные батареи корабля «Союз МС-29» успешно прошли проверку перед стартом миссии МКС-75, который запланирован на 14 июля. Об этом передает Роскосмос.
Специалисты госкорпорации выполнили процедуру «контрольной засветки», в ходе которой проверили панели с фотоэлементами. Для тестирования использовался специальный стенд, оборудованный примерно 100 мощными лампами. Облучение панелей позволяет оценить эффективность преобразования световой энергии в электрическую.
В ближайшие дни на рабочем месте также завершится монтаж специального оборудования и снаряжения. Работы проводятся в спускаемом аппарате и бытовом отсеке космического корабля в рамках подготовки к полету на Международную космическую станцию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года корабль «Союз МС-29» прибыл на космодром Байконур после завершения заводских испытаний.
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