    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Самая демоническая шайка в истории США ушла в прошлое

    11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    7 ноября 2025, 12:26 • Новости дня

    Корабль «Союз МС-29» прибыл на Байконур

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новый пилотируемый корабль «Союз МС-29» успешно доставлен на космодром Байконур после завершения всех заводских испытаний.

    Как передает Роскосмос, корабль «Союз МC-29» прибыл на Байконур после завершения цикла проверок бортовых систем, служебного оборудования и аппаратуры, проведенных в корпорации «Энергия».

    На космодроме специалисты осмотрели корабль и проверили механизм раскрытия солнечных батарей, чтобы убедиться в его полной готовности. Запуск пилотируемого корабля «Союз МC-29» на орбиту намечен на лето 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космонавты проведут более 40 научных экспериментов на станции.

    Напомним, старт пилотируемого корабля «Союз МС-28» к МКС намечен на 27 ноября с космодрома Байконур. Космонавты проведут более 40 научных экспериментов на станции, экипаж также совершит два выхода в открытый космос.

    6 ноября 2025, 21:05 • Новости дня
    Китайские космонавты заблокированы на орбите после столкновения с мусором

    Тайконавты «Шэньчжоу-20» застряли на орбите из-за поврежденного в космосе корабля

    Китайские космонавты заблокированы на орбите после столкновения с мусором
    @ Jin Liwang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Экипаж китайского корабля не смог вернуться на Землю из-за повреждений, полученных в результате столкновения с неопознанными объектами в космосе.

    Инцидент произошел всего за несколько часов до запланированного возвращения астронавтов, пишет Global Look Press.

    В официальном заявлении Китайское управление пилотируемых космических исследований сообщило, что Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе оказались заблокированы на орбите после того, как их корабль столкнулся с космическим мусором. «В настоящее время проводится анализ последствий и оценка рисков», – заявили в агентстве, отметив, что подробности происшествия и возможные сроки возвращения экипажа пока неизвестны.

    Перед предполагаемым возвращением тайконавты передали ключи от китайской космической станции «Тяньгун» новому экипажу, прибывшему на смену миссией «Шэньчжоу-21». Этот корабль, стартовавший на прошлой неделе, доставил на станцию трех тайконавтов и четырех мышей.

    Как отмечается, накануне оба экипажа провели совместное необычное мероприятие – впервые приготовили барбекю в условиях невесомости, пожарив куриные крылышки и стейк для командира «Шэньчжоу-20».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские тайконавты миссии «Шэньчжоу-20» успешно испытывали новые усовершенствованные скафандры на станции «Тяньгун». Ракета Kinetica-1 вывела на орбиту два китайских и один пакистанский спутник в рамках космической программы КНР. В Китае запустили спутник Gaofen-14-02 для создания цифровых топографических карт и выполнения оборонных задач.

    5 ноября 2025, 00:58 • Новости дня
    Крупнейшее в году суперлуние можно наблюдать в ночь на 5 ноября
    Крупнейшее в году суперлуние можно наблюдать в ночь на 5 ноября
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В начале ноября Луна окажется на минимальном расстоянии от Земли, что сделает ее диск визуально крупнее и ярче обычного, поэтому рассмотреть ее можно будет без специального оборудования при условии безоблачной погоды, сообщила астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

    Полная Луна 2025 года, которую можно будет наблюдать 5 ноября, станет самой крупной и яркой за год, передает ТАСС.

    По словам астронома Людмилы Кошман, диск спутника визуально увеличится примерно на 14% по сравнению с полнолунием в его самой дальней точке орбиты. Разница заметна только в сравнении профессиональных снимков, обычному наблюдателю масштаб покажется чуть большим при условии ясной погоды.

    Кошман сообщила, что Луна будет приблизительно на 10% ярче за счет того, что расстояние между ней и Землей во время суперлуния сократится до минимальных в году 356 961 км. Это немного, но при безоблачной погоде будет заметно.

    Каждый месяц Луна проходит ближайшую к Земле точку своей орбиты, перигей, однако не всегда это совпадает с полнолунием. В 2025 году 5 ноября именно эта комбинация сделает Луну особенно крупной – следующее подобное явление ожидается только через месяц, однако диск будет чуть меньше.

    Полнолуние 5 ноября произойдет в 16.20 мск, а в перигее Луна окажется 6 ноября в 01.30 мск, разница между двумя событиями составит 9 часов 10 минут. В декабре это время увеличится, а спутник окажется чуть дальше от Земли. Поэтому полная Луна 5 ноября станет самой крупной в 2025 году, объяснила астроном.

    По данным Росгидромета, вечером среды и в ночь на четверг в Москве ожидается переменная облачность, а в Петербурге – пасмурная погода с дождем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, астероид, сближающийся с Землей, оставался незамеченным в течение десятилетий, пока телескоп на Гавайях не обнаружил его в начале 2025 года – астрономы считают его новой квазилуной. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) подтвердило, что у Земли теперь две луны и продлится это как минимум до 2083 года.

    7 ноября 2025, 10:00 • Видео / Время удивительных историй
    «Святые 90-е». Черная рука свободного рынка

    «Жить будем плохо, но недолго». Эта фраза Виктора Черномырдина стала главной метафорой 1990-х годов в России. Она символизирует собой тот шок, надежду и, с другой стороны, безнадежность, которая существовала в нашей стране в те годы.

    5 ноября 2025, 02:40 • Новости дня
    Ученые показали вспышку на Солнце высшего балла X1.8
    Ученые показали вспышку на Солнце высшего балла X1.8
    @ lpixras

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером вторника, 4 ноября, произошла вспышка высшего балла X1.8, которая наблюдалась впервые после почти пятимесячного перерыва, начавшегося в июне 2025 года, сообщили в Telegram-канале ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    «Источник вспышки на данный момент установлен. Это активная область 4274, та самая, которая около двух недель назад, находяcь на обратной стороне Солнца, обстреливала облаками плазмы межзвездный объект 3I/ATLAS», – сообщили они.

    Ученые уточнили, что вспышка длилась около 36 минут с 20.15 до 20.51 мск, а пик излучения пришелся на 20.34.

    «Поступающие изображения и видео показывают, что событие сопровождалось быстрым выбросом плазмы в межпланетное пространство. По предварительным измерениям, наиболее плотное ядро выброса было направлено под углом около 55 градусов по отношению к направлению на Землю. Таким образом, прямых ударов по планете точно не будет, а касательные взаимодействия в любом случае будут сильно смягчены и не должны привести к геомагнитным бурям выше уровня 3 по пятибалльной шкале», – спрогнозировали эксперты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, яркая вспышка на Солнце наблюдалась в ночь на 2 ноября, она стала первой после двухнедельного затишья, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

    Американские исследователи зафиксировали самую яркую и одновременно самую далекую из известных науке вспышек, исходящих от сверхмассивной черной дыры.

    6 ноября 2025, 07:58 • Новости дня
    Китайский зонд впервые отследил межзвездный объект 3I/ATLAS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе уникального эксперимента китайский зонд «Тяньвэнь-1», находясь на расстоянии 30 млн км, впервые заснял межзвездный объект 3I/ATLAS, сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

    Зонд «Тяньвэнь-1» успешно отследил межзвездный объект под обозначением 3I/ATLAS с помощью камеры высокого разрешения, передает ТАСС. Аппарат находился примерно в 30 млн км от объекта и собрал данные, на основании которых была создана анимация движения тела за 30 секунд.

    «Для Китая это первый опыт отслеживания межзвездного объекта при помощи исследовательского аппарата в космосе», – приводит агентство заявление CNSA.

    Открытие самого объекта 3I/ATLAS состоялось 1 июля 2025 года с применением обзорного телескопа, расположенного в Чили. Согласно оценкам специалистов, данный объект стал третьим известным межзвездным телом, посетившим Солнечную систему.

    Подготовка к наблюдению за 3I/ATLAS началась еще в сентябре, при этом «Тяньвэнь-1» продолжает выполнять исследовательские задачи на орбите Марса. Миссия запущена в июле 2020 года и вышла на орбиту Красной планеты в феврале 2021 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские и китайские ученые доказали существование океана на Марсе. Китай показал кадры посадки марсохода на Красную планету. Китайский марсоход приступил к исследованию поверхности Марса.

    6 ноября 2025, 09:54 • Новости дня
    Ученые анонсировали самую мощную магнитную бурю года

    ИКИ РАН: В пятницу Землю затронет самая мощная геомагнитная буря уровня G4-G5

    Tекст: Мария Иванова

    Ученые сообщили о приближении к Земле крайне мощного облака солнечной плазмы, способного вызвать рекордную геомагнитную бурю.

    В пятницу Земля столкнется с самой сильной геомагнитной бурей года, предупреждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, передает Telegram-канал ИКИ РАН.

    По их оценкам, буря может войти в число сильнейших за последние несколько лет. Ученые уже составили первую модель движения облаков плазмы, выброшенных Солнцем, и сделали предварительный прогноз геомагнитной активности.

    Этот прогноз пока не учитывает самый мощный выброс, произошедший в ночь на четверг, поэтому ожидается, что в течение дня расчет пересчитают, и показатели усилятся.

    Уже сейчас даже ослабленная версия прогноза обещает бури уровня G3-G4, то есть от сильных до очень сильных, однако с высокой вероятностью шкала повысится до уровней G4-G5 – максимальных для подобного рода явлений.

    Модели показывают, что основной удар обойдет Землю стороной: ядро выброшенной плазмы, по расчетам, пройдет мимо, а планета окажется лишь на периферии. Однако ученые отмечают, что подобные прогнозы не всегда сбываются – предыдущие выбросы, которые должны были пройти на десятки млн. километров мимо, уже вызвали сильные планетарные бури.

    Эксперты отмечают, что визуальный мониторинг указывает: практически все облака плазмы, выброшенные Солнцем в последние сутки, движутся к Земле, что может привести к дополнительному усилению геомагнитных возмущений в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Земле минувшей ночью начались магнитные бури планетарного масштаба.

    Ранее в четверг на Солнце произошел крупный выброс плазмы в сторону Земли.

    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН предупреждала о возможных геомагнитных бурях.

    6 ноября 2025, 02:46 • Новости дня
    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН предупредила о геомагнитных бурях

    Tекст: Антон Антонов

    В пятницу, 7 ноября, ожидается прибытие к Земле мощного облака солнечной плазмы, что может вызвать геомагнитные бури уровня G3-G4 – от сильных до очень сильных, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

    «Выброс солнечной плазмы ударит по Земле в пятницу, 7 ноября», – говорится в сообщении лаборатории в Telegram.

    Математическое моделирование и визуальный контроль подтверждают приход «крупного выброса солнечной плазмы» к Земле примерно около 12.00 мск. Ожидается, что геомагнитные бури достигнут уровня G3-G4, « то есть от сильных до очень сильных».

    «В пятницу будем смотреть как магнитное поле Земли сражается с солнечной плазмой», – говорится в сообщении. Прогноз по ожидаемым магнитным бурям должен появиться утром в день события.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце произошла вторая за сутки вспышка максимального класса интенсивности.


    6 ноября 2025, 12:08 • Новости дня
    Космонавт отверг версию об искусственном происхождении кометы ATLAS

    Космонавт Кудь-Сверчков назвал комету 3l/ATLAS объектом естественного происхождения

    Tекст: Мария Иванова

    Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков заявил, что новая межзвездная комета 3l/ATLAS не связана с деятельностью инопланетян.

    Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков прокомментировал предположения о происхождении межзвёздной кометы 3l/ATLAS, передает РИА «Новости».

    На предполетной пресс-конференции он заявил: «Я думаю, что комета – это всего лишь комета и никакого инопланетного происхождения она быть не может искусственного».

    Кудь-Сверчков тем самым исключил версии, озвученные в зарубежных СМИ, о том, что объект может быть космическим кораблем инопланетян.

    Он подчеркнул, впрочем, что космонавты сейчас сосредоточены на подготовке к полету на МКС, а обсуждать природу межзвездных тел стоит с учеными-астрофизиками.

    Комета 3l/ATLAS в начале ноября стала видимой с Земли, что вызвало новый всплеск интереса среди исследователей и поклонников астрономии. В западных изданиях ранее появлялись статьи с предположениями о ее искусственном происхождении.

    Ранее астрономы зафиксировали аномальную эволюцию кометы 3I/ATLAS.\

    Китайский зонд впервые отследил межзвездный объект 3I/ATLAS.

    Между тем ученые ИКИ РАН установили связь ускорения движения 3I/ATLAS со вспышками на Солнце.

    6 ноября 2025, 09:12 • Новости дня
    Магнитные бури средней и высокой силы зафиксированы в планетарном масштабе

    Магнитные бури планетарного масштаба начались на Земле ночью

    Tекст: Мария Иванова

    Планетарные магнитные бури, вызванные неожиданно мощными выбросами плазмы с края Солнца, охватили Землю и, вероятно, усилятся в течение ближайших суток, предупредили ученые.

    Мощные магнитные бури зафиксированы на планете ночью 6 ноября, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным ученых, уровень геомагнитной активности достиг значения Kp от G2 до G3 – это означает, что на Земле наблюдаются бури от средней до сильной интенсивности.

    Как отмечают специалисты, причиной нынешних магнитных бурь стали выбросы плазмы, возникавшие на Солнце двое-трое суток назад. По расчетам, эти выбросы не должны были затронуть Землю, поскольку вспышки случились, когда активные центры солнечной активности находились на самом краю светила. Однако облака плазмы сместились в сторону планеты и оказались значительно более широкими и быстрыми, чем предполагали предыдущие модели.

    Ученые предупреждают, что возмущения геомагнитного поля могут сохраняться до суток, а, скорее всего, не прекратятся вовсе, а перейдут в основную фазу уже завтра. Ожидается поступление новых порций плазмы, которые могут вызвать еще более мощные магнитные явления. Эксперты считают, что ситуация требует особого внимания – прогноз на ближайшие сутки остается крайне тревожным.

    Ранее в четверг на Солнце произошел крупный выброс плазмы в сторону Земли.

    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН предупреждала о возможных геомагнитных бурях.

    Накануне произошла вторая за сутки сильнейшая вспышка на Солнце.

    6 ноября 2025, 13:14 • Новости дня
    Астронавт из США признался в любви к российским пельменям

    Астронавт из США Уильямс признался в любви к российским пельменям

    Tекст: Вера Басилая

    Американский астронавт Кристофер Уильямс рассказал, что решил приготовить дома пельмени после того, как попробовал их перед полетом на МКС.

    Американский астронавт Кристофер Уильямс признался, что ему очень понравились российские пельмени, передает РИА «Новости».

    По его словам, он попробовал это блюдо в России и планирует сам приготовить пельмени у себя на родине после возвращения с Международной космической станции.

    «Мне очень понравились пельмени, очень вкусно, и когда я буду в США, попробую их там приготовить», – поделился Уильямс на пресс-конференции перед стартом.

    Также астронавт рассказал, что увлекается кулинарией вместе с женой, а недавно они впервые попробовали испечь хлеб.

    В дублирующем экипаже стартующего корабля находится еще один американец – Анил Менон. Он выразил желание когда-нибудь отправиться в космос вместе со своей женой Анной, которая тоже включена в отряд астронавтов NASA, передает ТАСС.

    «Я очень хочу, но не знаю, что про это подумают дети. Нужна будет очень хорошая няня, если мы решим так поступить», – отметил Менон на мероприятии в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

    Напомним, запуск ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» ожидается 27 ноября с Байконура. В основной экипаж вошли российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также Кристофер Уильямс; в дублирующий – россияне Пётр Дубров, Анна Кикина и американец Анил Менон. Полет к МКС пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме, длительность пребывания на станции составит 242 суток.

    Ранее участники основного и дублирующего составов 74-й экспедиции на МКС успешно прошли медкомиссию и получили разрешение на полет.

    Миссия «Союз МС-28» включает проведение более 40 научных экспериментов.

    5 ноября 2025, 06:13 • Новости дня
    Возвращение «Шэньчжоу-20» отложили из-за столкновения с космическим мусором

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возвращение китайского корабля «Шэньчжоу-20» отложено после контакта с мелким космическим мусором, командование оценило риски для безопасности экипажа, передает Центральное телевидение Китая.

    Миссия по возвращению пилотируемого корабля «Шэньчжоу-20» с орбитальной станции «Тяньгун» была перенесена после инцидента с космическим мусором, передает РИА Новости. Центральное телевидение Китая сообщило, что судно предположительно подверглось воздействию мелких фрагментов, сейчас проводится анализ риска влияния мусора на экипаж и корабль.

    В заявлении управления программы пилотируемых полетов КНР отмечается: «Для обеспечения безопасности и здоровья космонавтов, а также полного успеха миссии было принято решение о переносе миссии по возвращению «Шэньчжоу-20», первоначально запланированной на 5 ноября».

    Экипаж «Шэньчжоу-20» прибыл на станцию 24 апреля. В состав входят три космонавта: командир Чэнь Дун, для которого это третий полет, а также Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе, совершающие первые космические полеты в своей карьере. До службы в космосе Чэнь Чжунжуй служил летчиком ВВС, а Ван Цзе работал инженером в Китайской академии космических технологий.

    Планировалось, что экипаж «Шэньчжоу-20» вернется 5 ноября после прибытия «Шэньчжоу-21», который доставил новую смену космонавтов на станцию. Запуск «Шэньчжоу-21» прошел успешно, смена экипажа была подготовлена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж космического корабля «Шэньчжоу-20» провел испытания новых скафандров на орбитальной станции «Тяньгун». Китай вывел на орбиту новую группу интернет-спутников. Китай также запустил ракету Hyperbola-1 с новым космическим аппаратом.

    7 ноября 2025, 09:59 • Новости дня
    Ученые предупредили о главном геомагнитном ударе по Земле за год

    ИКИ РАН предупредил о самом мощном геомагнитном шторме на Земле за год

    Tекст: Мария Иванова

    В пятницу Землю одновременно охватили экстремальные потоки солнечного ветра и последствия мощных вспышек на Солнце, что может привести к самым сильным магнитным бурям года, предупредили ученые.

    В пятницу ожидается самый сложный геомагнитный день года, сообщает Институт космических исследований (ИКИ) РАН. Земля одновременно окажется под воздействием крупной корональной дыры и двух облаков плазмы от недавних мощных солнечных вспышек.

    По данным ИКИ РАН, уже несколько часов назад Земля вошла в поток плазмы, исходящий из корональной дыры. Околоземное пространство стало нестабильным после вчерашних магнитных бурь, а параметры солнечного ветра перешли в экстремальные диапазоны. Сейчас скорость ветра достигает 700-800 км/с при нормальных 300-400 км/с, а температура плазмы выросла примерно в 5-10 раз и составляет почти полмиллиона градусов.

    В реакции магнитосферы пока преобладает умеренность, и на утро фиксировались магнитные бури уровней G1-G2. Однако, по прогнозам, они могут усилиться до уровня G3 в ближайшие часы. Специалисты уже отмечают признаки усиления активности.

    Это лишь подготовительный этап перед основным событием – непосредственно приходом облаков солнечной плазмы. По расчетам, самые быстрые части уже достигли Земли, основная масса подойдет в течение суток. Сценарий развития бурь во многом зависит от того, сольются ли облака плазмы в один поток и насколько близко они пройдут к Земле.

    Моделирование ранее показывало, что наиболее плотные участки выбросов, вероятно, не заденут Землю напрямую. В таком случае сила магнитных бурь не должна превысить уровень G4. Однако, если прогноз окажется неверным и случится фронтальный удар, возможно появление бурь максимального уровня G5.

    Напомним, накануне сообщалось, что на Земле начались магнитные бури планетарного масштаба.

    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН ранее предупредила о геомагнитных бурях.

    Ученые спрогнозировали высокую вспышечную активность на Солнце.

    6 ноября 2025, 05:18 • Новости дня
    На Солнце произошел крупный выброс плазмы в сторону Земли

    Tекст: Антон Антонов

    Второй крупный выброс плазмы в сторону Земли зафиксирован на Солнце, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

    «Ушел к Земле в погоню за первым», – сообщила лаборатория в Telegram.

    Так называемое вспышечное событие получило оценку мощности M8.65, а его максимум был зафиксирован в 01.07 мск.

    Облако плазмы, согласно информации специалистов, оказалось еще более массивным и быстрее предыдущего выброса. Сейчас оно движется по направлению к Земле со скоростью около 1 тыс. км/с, практически догоняя первый выброс, который произошел ранее.

    «По Земле оно ударит в пятницу сразу вслед за первым, которое догонит и частично поглотит по дороге», – говорится в сообщении.

    Влияние этой активности на магнитную обстановку Земли пока пересчитывается. Финальный прогноз геомагнитных бурь ученые планируют опубликовать только в ночь на пятницу. По предварительной оценке, если последствия выбросов ограничатся бурей уровня G4, это будет удачным сценарием. Однако, как отмечают специалисты, учитывая силу события, существует риск достижения самого высокого уровня магнитных бурь – G5.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лаборатория сообщала, что в пятницу, 7 ноября, ожидается прибытие к Земле первого мощного облака солнечной плазмы, что может вызвать геомагнитные бури уровня G3-G4.

    5 ноября 2025, 21:53 • Новости дня
    В Москве смогли увидеть яркую «суперлуну» сквозь облака

    Жители Москвы смогли наблюдать яркую «суперлуну» сквозь облака

    В Москве смогли увидеть яркую «суперлуну» сквозь облака
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице, несмотря на облачную погоду, московские жители смогли полюбоваться самой крупной в году «суперлуной», наблюдаемой вечером пятого ноября.

    Самая большая полная Луна года предстала перед жителями Москвы вечером пятого ноября, несмотря на неблагоприятные погодные условия, передает ТАСС. Вначале спутник Земли был едва заметен за облаками и лишь после 19:00, когда небо очистилось, москвичи наблюдали его яркое свечение без помех.

    Астроном Людмила Кошман из Московского планетария сообщила, что расстояние между Землей и Луной в этот день сократилось до минимальных в текущем году 356 961 км. По ее словам, благодаря этому Луна выглядела примерно на 10% ярче обычного.

    «Полнолуние произошло 5 ноября в 16:20 мск, а на близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты, Луна окажется 6 ноября в 01:30 мск. Разница между этими событиями составит 9 часов 10 минут», – пояснила Кошман. Она добавила, что не каждое полнолуние считается «суперлунием»: такое событие случается только тогда, когда фаза полной Луны совпадает с максимальным сближением орбиты спутника с Землей.

    Следующее яркое полнолуние прогнозируется на 5 декабря, однако дистанция между Луной и Землей будет больше, как и временной интервал между значимыми астрономическими событиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце произошла мощная вспышка уровня M5.0, максимальное излучение которой зафиксировали в 13.11 по московскому времени и подобного явления на звезде не наблюдали с конца сентября. Астроном из Крыма Геннадий Борисов обнаружил новую комету, у которой зарегистрировали резкий рост яркости и необычные орбитальные параметры.

    5 ноября 2025, 11:12 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали высокую вспышечную активность на Солнце

    ИКИ РАН: Вспышечная активность на Солнце в среду будет очень высокой

    Tекст: Мария Иванова

    Солнечные вспышки X-класса ожидаются 5 ноября, однако, по предварительной оценке, серьезной угрозы для Земли они не представляют.

    Ученые Института космических исследований (ИКИ) РАН прогнозируют, что вспышечная активность на Солнце 5 ноября достигнет высоких и даже очень высоких значений.

    Такие данные опубликовала лаборатория солнечной астрономии организации в своём Telegram-канале.

    За прошедшие сутки фиксировались мощные вспышки X-класса, что считается высшим уровнем солнечной активности. При этом, по предварительным данным, рисков для Земли непосредственно от этих событий не зафиксировано.

    В ближайшие сутки геомагнитная обстановка останется слабо возмущtнной. Уровень вспышечной активности сохранится в высоком и очень высоком диапазоне, но риски для Земли, по словам специалистов, будут ограниченными.

    Напомним, за последние сутки на Солнце произошла уже вторая мощная вспышка.

    Ученые ранее показали вспышку на Солнце класса X1.8, что считается самым высоким уровнем.

    Накануне астрономы также зафиксировали самую яркую вспышку, исходившую от черной дыры.

    6 ноября 2025, 11:44 • Новости дня
    Командир экипажа «Союза МС-28» назвал два индикатора невесомости

    Корабль «Союз МС-28» решил взять на орбиту два игрушечных индикатора невесомости

    Tекст: Мария Иванова

    Космонавты нового экипажа «Союза МС-28» решили взять в полет две игрушки, которые будут служить индикаторами наступления невесомости на орбите.

    Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-28», старт которого намечен на 27 ноября, возьмет на орбиту сразу два индикатора невесомости, передает ТАСС.

    По словам командира экипажа, космонавта Роскосмоса Сергея Кудь-Сверчкова, это игрушечные кот-космонавт, который является подарком от семьи, и мягкая игрушка-космонавт, которую космонавту передали ученики школы в городе Гагарин.

    Сергей Кудь-Сверчков на предполетной пресс-конференции рассказал: «У нас тут есть несколько индикаторов. Один индикатор – это космический кот. Все очень просто. Это подарок семьи». Он также пояснил, что после первой миссии его семья завела кота, и дети просили взять его в следующий полет, но из-за ограничений на перевозку животных семья выбрала игрушку-кота.

    Бортинженер Сергей Микаев уточнил, что второй индикатор – это мягкая игрушка-космонавт, которую им передали ученики из города Гагарин. Космонавты пообещали ребятам взять его на орбиту, что и будет исполнено в этой миссии.

    Корабль «Союз МС-28» доставит на Международную космическую станцию российских космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Микаева и астронавта NASA Кристофера Уильямса. Их дублерами назначены Петр Дубров, Анна Кикина и Анил Менон.

    Экспедиция рассчитана на 242 дня, то есть экипаж проведет на орбите практически восемь месяцев. За это время планируется выполнить более 40 научных экспериментов и совершить два выхода в открытый космос – в апреле и июне следующего года.

    Первый выход необходим для установки аппаратуры по исследованию Солнца и работе с оборудованием «Экран», а второй – для обслуживания модуля «Заря» и замены комплектующих.

    Возвращение экипажа на Землю ожидается в конце июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники основного и дублирующего составов 74-й экспедиции на МКС прошли медкомиссию и получили разрешение на полет.

    Миссия «Союз МС-28» включает в себя проведение более 40 научных экспериментов.

    В Роскосмосе ранее раскрыли значение эмблемы этой космической миссии.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации