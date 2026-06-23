Футболисты Алжира вырвали победу у Иордании на чемпионате мира

Алжирские футболисты обыграли команду Иордании во втором туре чемпионата мира

Tекст: Мария Иванова

Встреча второго тура прошла на стадионе в Калифорнии, передает ТАСС. Счет в матче открыл иорданец Низар аль-Рашдан на 36-й минуте. Однако во втором тайме Надир Бенбуали и Амин Гуири принесли победу своей сборной, забив два мяча.

Африканский коллектив набрал три очка и сейчас занимает третье место в группе. Лидируют действующие чемпионы мира аргентинцы с шестью баллами, которые уже гарантировали себе участие в плей-офф. Дебютанты турнира из Иордании потерпели два поражения и лишились шансов на выход из квартета.

Следующим соперником алжирцев 28 июня станет команда Австрии, в активе которой также три очка. Чемпионат мира с участием 48 национальных сборных впервые проходит в США, Канаде и Мексике. Завершится турнир 19 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом туре группового этапа сборная Аргентины разгромила алжирцев со счетом 3:0. Перед этой игрой болельщики обеих команд устроили массовую драку на нью-йоркской Таймс-сквер.

Во втором туре аргентинский нападающий Лионель Месси установил новый бомбардирский рекорд мировых первенств в победном матче против Австрии.