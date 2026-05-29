Дипломаты рассказали о состоянии актера Кулика после травмы во Вьетнаме
Российский актер и режиссер Евгений Кулик, получивший травму головы во время отдыха на вьетнамском курорте, находится вне опасности, сообщили в генконсульстве России в Хошимине.
Жизни и здоровью Кулика, который травмировался во время отпуска во Вьетнаме, ничего не угрожает, пояснили в консульстве, передает ТАСС.
«Генконсульству известно о факте получения травмы Евгением Куликом. По информации консульства, на настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает», – заявил генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков.
Ранее появилась информация, что Кулик, проводящий отпуск с семьей и друзьями в курортном Нячанге, получил травму головы в результате неудачного прыжка в бассейн. Артист был вынужден обратиться за медицинской помощью в местный госпиталь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Садыков рассказывал о случаях гибели российских туристов от инфекций во Вьетнаме. В декабре прошлого года на горном перевале Дай-Нинь под камнепадом погибла гражданка России.