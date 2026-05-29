Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.
В больнице скончалась пострадавшая при атаке беспилотника под Волгоградом
Жертвой налета беспилотника на промышленное предприятие в Волгоградской области стала местная жительница, получившая несовместимые с жизнью ранения, сообщили в администрации города Волжский.
«Женщина, госпитализированная с места происшествия, скончалась в больнице – несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось», – отмечается в заявлении администрации города Волжский, опубликованном на платформе Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, при налете дронов ВСУ на предприятие в городе Волжский Волгоградской области 60-летний рабочий погиб, а 55-летняя женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Падение частей сбитых беспилотников на химическое предприятие в Волжском и объекты топливно-энергетического комплекса Волгоградской области привело к возгораниям, пожары потушили.