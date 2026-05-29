В глазу укушенной комаром жительницы Орловской области нашли паразита
В Орловской области врачи экстренно удалили паразитического червя из глаза местной жительницы, заразившейся дирофиляриозом после укуса инфицированного насекомого.
Медики спасли пациентку от глазной формы дирофиляриоза, они извлекли паразита под местной анестезией, передает телеканал 360 со ссылкой на Shot.
Женщина обратилась за помощью к офтальмологу с жалобами на зуд, покраснение и чувство инородного тела под веком. В ходе осмотра врач выявил наличие живого червя, после чего была проведена срочная операция.
Инфекция передается через укусы зараженных комаров. Наибольшему риску подвержены охотники, рыбаки и люди, проживающие вблизи болот. Пострадавшая жила именно в такой местности, где и столкнулась с опасным насекомым.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор подтвердил ежегодную регистрацию единичных случаев заражения людей дирофиляриозом в России.